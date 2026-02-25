За жамкание полагается двойная оплата! И Виктор, в следующий раз заключайте трудовой договор! Этим кожаным обмануть пушистика раз плюнуть.
17 историй из жизни бухгалтерии, где за сухими цифрами скрываются сюжеты похлеще любого сериала
В обществе давно уже принято считать, что жизнь бухгалтера вся сплошь окутана бесконечной чередой цифр, таблиц и актов сверки. Но за этим внешним антуражем скрывается настоящий эпицентр офисных интриг, детективных расследований и настоящих комедий абсурда. И немудрено! Когда в твоих руках сосредоточены все денежные потоки компании, ты невольно становишься свидетелем многих историй, достойных киношного сценария.
- Пришел IT-шник установить пару бесперебойников к нам в бухгалтерию, представляете, у парня фамилия — Самец!
Заходит в кабинет и нашему главному бухгалтеру:
— Здравствуйте, я Игорь Самец...
Она не обломалась:
— А я Анна Федоровна — Самка!
Он и краснел, и белел, потом вытащил визитку.
Вскоре краснеть и белеть начала она. © Cool story / VK
- Работал я в одной конторе, где обед был для нас, охраны, священным временем. Только бухгалтерия во главе с кадрами уносилась в ближайшие магазины за пирожками и слойками, как на посту воцарялась благодать: можно было спокойно разогреть домашнее, вытянуть ноги и не спеша попить чаю.
Но однажды этих дам посетила одна мысль. Видимо, осознав масштаб съеденных за год булок, они решили в обеденный перерыв заниматься фитнесом прямо в офисе с приглашенным тренером. И все бы ничего, но нам тут же официально запретили даже думать о разогретых бутербродах в «законное» время.
Оказалось, что после прыжков и приседаний наших «счетоводов» терзал такой лютейший голод, что запах котлетки с поста сбивал их с истинного пути просветления и мешал худеть.
- Супруга бухгалтер. Уже три года работает дома, ведет 5 фирм, которым не требуется постоянное присутствие бухгалтера в офисе. Каждая фирма платит ей з/п в размере 10 тысяч.
Все три года моя пожилая тетушка, в целом весьма положительная и любящая нашу семью, с упорством ищет супруге работу. То предлагает замечательную вакансию уборщицы на пригородной мясокомбинате за 8 тысяч, то нянечкой в детский сад на другом краю города, то упаковщицей замороженной продукции рыбного цеха, и тому подобные вакансии.
На все просьбы не искать жене работу, так как она работает и неплохо зарабатывает, тетушка начинает жевать губы, отводит глаза и бубнит: «Она же дома сидит, кто дома сидит, тот работать не может». © Just Story / VK
- Я хозяйка рыжего кота. Люблю его, часто выкладываю фото с ним. Поэтому у Вити-кота много поклонников среди моих друзей. Недавно переехали в новый офис. Гендиректор пригласил Витю поработать котом на новоселье. Виктор обошел все кабинеты, посидел на директорском кресле, пообнимался со всеми желающими, дал себя пожамкать. Все влюбились в него! А сегодня в бухгалтерии мне выдали конверт с надписью «Витя кот». Там были деньги котику на корм. И коты могут получать зарплату, оказывается! © Подслушано / Ideer
- Во время стажировки в бухгалтерии я наивно полагала, что цифры — это единственное, что здесь бывает скучным. Пока не разговорилась с коллегой.
Он с таким придыханием сообщил, что в эти выходные наконец-то покупает новую машину, что я искренне за него порадовалась. Думаю: «Ну, наконец-то у человека в жизни случилось что-то по-настоящему драйвовое!» Глаза горят, голос дрожит — я уже приготовилась слушать про литраж, лошадиные силы или хотя бы панорамную крышу.
— Класс! — подхватила я. — И что за зверя берешь?
— Да такую же машину, как сейчас, — отвечает он, — только поновее.
Я на секунду зависла, но не сдалась:
— Эм... ну ладно. А цвет? Решил сменить имидж?
— Зачем? — искренне удивился он. — Того же цвета, что и старая.
И тут до меня дошло. Это же каким высшим уровнем стабильности (или скуки?) нужно обладать, чтобы купить ту же модель в том же цвете, просто чтобы обновить год выпуска в техпаспорте! Посмотрела я на него и поняла: бухгалтеры — это действительно люди особой закалки. У них даже перемены в жизни должны сходиться копейка в копейку с предыдущим периодом.
- В 2000-х как-то руководство решило, что оно слишком много бухгалтерии денег платит. И решили ввести тариф «по количеству введенных в 1С проводок». Ну я и решила воспользоваться ситуацией и начала приходовать канцелярские скрепки поштучно. Они в конце дня пересчитывали проводки за день. В общем, почесали репу и решили вернуть все как прежде. © Бухгалтерский юмор / Telegram
Про скрепку это же анекдот), а адме публикует реальные истории, ведь так? Проводки делаются на основании входящих документов, а не из головы)
- Я в свое время неудачно пошутил. Конец рабочего дня, я еще сижу за компом. Подходит бухгалтер и спрашивает: «Я тебе нужна?»
Я шучу: «Да, ты мне всегда нужна».
И сижу себе дальше, ковыряю программу. А потом вдруг боковым зрением замечаю, как она сидит, ждет. Пришлось вести на прогулку и домой. Пять лет прожили вместе. © Cool story / VK
- Пару месяцев как получил права и приобрел машину. Еду вечером забирать супругу с работы, а за окном пятница, да не простая — день бухгалтера. И вот уже не далеко от цели, меня останавливает он — мой самый первый работник ГИБДД:
— Документы, пожалуйста.
— Держите!
— А чего это вы улыбаетесь?
— Да просто вы у меня первый.
Бравый ГИБДДшник немного опешил:
— В смысле?
— Не останавливали меня никогда еще.
Он даже толком проверять ничего не стал, похохотал, вернул документы и советовал лучше домой ехать, а то он будет не последним у меня на сегодня! © Just Story / VK
- В старой бухгалтерии стоял огромный сейф, который не открывали лет десять — ключи были потеряны еще при прошлом директоре. Когда наконец вскрыли тяжелую дверь, весь офис затаил дыхание, ожидая увидеть золото или компромат. Внутри обнаружился положенный кем-то в 2012 году блок шоколадок и записка: «Если вы это читаете, значит, годовой отчет вас все-таки доконал — подкрепитесь!» Шоколад превратился в камень, но бухгалтерия хранит записку в рамке до сих пор.
- У нас есть отдельный чат, где все могут задать вопрос отделу бухгалтерии. Однажды я случайно отправила туда кружочек, где хвалю свою кошку, мол, наконец, она нормально сходила в туалет. Через 4 минуты звонок: «Катя, здравствуй. Я из бухгалтерии. Ты каким кормом ее кормишь?» И начала мне советы давать.
- Работаю сисадмином.
Как-то одним утром бухгалтеры стали жаловаться, что у них «пропали папочки» на общем ресурсе. Пошли разбираться и не нашли файл-сервера в их комнате. В смысле, физически не нашли системного блока. Спрашиваем:
— У вас тут сервер стоял, системник, куда вы его дели?
— Стоял какой-то бесхозный компьютер, так мы его сегодня списали и продали. © Just Story / VK
- Солидная фирма. Многомиллионная прибыль. Серьезные люди в костюмах. Строгий офис, режим работы, дресс-код. Все так чинно и прилично. Но тут бухгалтер внезапно принесла фигурки анимешных бакуганов. Она их сыну купила, и теперь все эти люди обступили ее и с восторгом и неподдельным интересом обсуждают, какой бакуган круче, какой добрый, а какой — злой. © Подслушано / Ideer
- Купило у нас представительство одной организации мебель. И получилось так, что ввиду округлений отгрузочные документы оказались на одну копейку меньше, чем они нам перечислили. Ну мы ее собирались просто списать — ан нет, отказывается!
Позвонил их бухгалтер и требовал, чтоб мы им ее (копейку) на их счет вернули. И довод, что платежка одна будет стоить рублей 50, на нее никакого влияния не возымел. В банке нас, естественно, с копейкой послали — сказали: «Вы что? С дуба рухнули копейку перечислять?!»
Ну мы им так, мол, и так... а те: «До суда дело доведем! Верните!!!»
Мы им официальное письмо, что банк платежи меньше рубля не принимает наш. Так они сказали: «Ладно, тогда наш представитель приедет к вам, чтоб из кассы выдали!» Из кассы! Копейку!
Мы всей фирмой его встречали, торжественно! Долго искали копейку, чтоб под расчет! Все чин по чину, с него доверенность на получение — доп. соглашение на возврат! А он: «Наконец расчет выровняли! Иначе б премию не дали!» Вот как это? © Just Story / VK
- Работаю бухгалтером в шиномонтажке. На прошлой работе у нас был очень хороший молодой коллектив, а сюда я уже по знакомству попала. Оказалось, что мужчины тоже, как и девушки, обсуждают буквально все! Как я одета, что мой знакомый не придержал мне дверь, начальство и т. д. К такому меня жизнь не готовила. © Подслушано / Ideer
- Звонок из бухгалтерии:
— У меня калькулятор неправильно считает!
К тому, что Excel «неправильно считает», я уже привык, а вот калькулятор-то в компьютере вроде адекватный. Далее диалог продолжился:
— Как? Какой?
Курсор моей мышки замирает в полете к ярлыку программы удаленного доступа.
— На столе который!
Что ж, в такой калькулятор удаленно зайти еще никто не смог.
— Сейчас подойду.
Пошел, попутно думая, что вообще там могло произойти. Захожу:
— Смотри! Умножаю цифру на 1,5 — получаю столько-то. Умножаю ту же цифру на 1,10 — получаю намного меньше!
Хорошо, что мою зарплату считает другой бухгалтер. © Cool story / VK
- Повадился к нам в бухгалтерию чаи гонять и сладости есть один айтишник. Любил шутки отпускать про отдел. Наша тихая Леночка долго терпела нахала, а потом встала и выдала одну фразу, от которой парень мгновенно покраснел и быстренько свалил: «Женя, если тебе Екатерина Витальевна нравится, пригласи на свидание».
- Была в фирме очередная проверка. Проверяющая, дама средних лет, без разрешения лезет в какой-то ящик в бухгалтерии.
— Осторожно, у нас там дохлые мыши!
— А-а-а! — дама резво отпрыгивает на пару метров, — зачем... Зачем вы эту гадость держите?!
— Да вот, собрали, списывать собираемся.
До проверяющей наконец доходит. Но к ящику она на всякий случай уже не приближается.
P.S. Мыши компьютерные. © Just Story / VK
Что ж, за каждой цифрой, которую мы привыкли считать скучной, стоит живой человек, способный на сочувствие, юмор и даже на маленькие «сериальные» заговоры в обеденный перерыв. Герои наших следующих подборок не дадут соврать:
Комментарии
Мне встречались разные бухгалтеры: молодые и старые, стёбные, смешливые, серьёзные и нудные. Толстушки и модельные красавицы. Мужчины. Для меня эта не та профессия, о которой можно догадаться и судить по разговору, или по внешнему виду.