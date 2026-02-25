17 историй из жизни бухгалтерии, где за сухими цифрами скрываются сюжеты похлеще любого сериала

В обществе давно уже принято считать, что жизнь бухгалтера вся сплошь окутана бесконечной чередой цифр, таблиц и актов сверки. Но за этим внешним антуражем скрывается настоящий эпицентр офисных интриг, детективных расследований и настоящих комедий абсурда. И немудрено! Когда в твоих руках сосредоточены все денежные потоки компании, ты невольно становишься свидетелем многих историй, достойных киношного сценария.