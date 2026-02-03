15 историй о людях, которые делают свою работу тихо, но так, что хочется сказать спасибо

Истории
48 минут назад
15 историй о людях, которые делают свою работу тихо, но так, что хочется сказать спасибо

В мире, где принято громко заявлять о своих успехах и выставлять личные достижения напоказ, мы часто перестаем замечать тех, на ком на самом деле все зиждется. Это люди, которые не ждут громких оваций или тысячи лайков в сети. Вовсе нет! Речь о тех, чей вклад измеряется той тихой заботой и вниманием к деталям, которые делают нашу жизнь светлее.

  • Забыл в такси папку с документами и крупной суммой. Спохватился только дома. Звоню, а связи с водителем нет. Через час звонок в дверь. Открываю — стоит тот самый таксист, мокрый от дождя. Протягивает мне папку. На радостях сую ему тысячу, а он спрятал руки за спину и обиделся: «Ты меня за кого принимаешь? Я к тебе через полгорода возвращался, чтобы человеку помочь, а не на чужой беде наживаться. Проверь лучше, все ли на месте». И ушел, даже чая не попил. Деньги я ему потом тайком на телефон кинул.
  • Пару лет назад командировка, еду домой, начало ноября, плацкарт. Вечером заснула под простыней. Ночь, просыпаюсь, очень холодно, темно, одеяло где-то наверху, но лень вставать и искать. Заснула, но сон какой-то поверхностный, вроде спишь, но холодно, некомфортно. Проснулась от того, что меня одеялом укрывает проводница. И как-то даже на душе тепло стало. Спасибо таким сотрудникам, которые, несмотря на тяжелые условия работы и не самую большую зарплату, полностью отдают себя своей работе и действительно искренне заботятся о пассажирах. © Работа в Москве / VK
  • Еще в студенчестве гуляли допоздна. Уже ничего не ходило. А домой-то надо! Вызвали такси. Кое-как наскребли хором гору мелочи. Сажусь, протягиваю водителю деньги. Он тяжело вздохнул и вернул мне все обратно. Я в непонятках, а тот вдруг говорит: «От этого я богаче не стану, девушка, отвезу вас бесплатно». Я ушам своим не поверила! До сих пор благодарна этому водителю. © Подслушано / Ideer

«Был фотографом на благотворительном мероприятии, посвященном волшебству. Этот актер полностью погрузился в свою роль и наслаждался каждой минутой общения с детьми»

  • Недавно доставку продуктов вечером заказывал. Звоню курьеру, говорю: «Здравствуйте, заказ на такой-то адрес, а можете, когда приедете, позвонить не в дверь, а по телефону?» А он мне: «Конечно, я вечером всем так делаю, поздно же, люди спят. Сейчас на соседний адрес завезу и к вам». И так приятно стало.
    Так я потом еще протупил, что телефон перешел в ночной тихий режим, и звонок увидел только минут через 5–6. И он это время под дверью стоял, и пытался до меня дозвониться по телефону, но в дверь звонить, будить домочадцев не стал. В благодарность на чай ему в приложении докинул. Хороший человек. © sanewave / Pikabu
  • Ехала в университет на такси, водитель которого всю дорогу рассказывал мне много разных историй о клиентах: как он отвозил девушку в аэропорт, которая по месту прибытия вспомнила и слезно просила, чтобы он съездил к ней домой и выключил утюг, и о том, как он вез женщину в роддом и попал в пробку. Мужик роды принял. Водители такси, многие из вас наикрутейшие люди. © Подслушано / Ideer

«На той неделе мама звонила мне в слезах, переживая, что никто не вспомнит о ее уходе на пенсию после 28 лет работы в школе. Только что прислала мне эту фотку»

  • Была в магазине. В очереди на кассу передо мной стояла старушка, совсем древняя, лицо изрезано морщинами, сама сгорбленная. Покупает одну пачку печенья дешевого, открывает еле-еле кошелек, и тут кассирша спрашивает: «Бабушка, вы все время только одно печенье берете. Может, вы еще что-то бы хотели взять, но у вас денег нет?» А бабка смотрит на нее и молчит. И только слезы из глаз текут. Кассирша достала свой кошелек, вынула оттуда деньги и дала ей. А потом заплакала. © Подслушано / Ideer
  • Помню, как утром по пути на работу видела счастье в его самом искреннем виде. Заезд во двор многоэтажки. Зеленые деревья. Утреннее солнце пригревает клумбы. На бордюре недалеко от мусорных баков сидит мужчина-дворник. Метла явно брошена на недометенном участке дороги, а он сидит, жмурится от солнца и гладит рыжую дворовую кошку. Она аж извивается у него на руках, а дворник улыбается и еще тщательнее гладит животинку. Рядом ревниво лает дворняжка и вся эта картина... такая простая и искренняя. Счастье! © Тайные истории / VK
  • За месяц до свадьбы сидела в салоне красоты, красила волосы. И тут приходят мне в мессенджер от знакомой фотки моего жениха, целующегося с другой в парке. Я в слезы, поняла все сразу, так как уже были подозрения; сижу, реву. А мастер, узнав, что случилось, говорит: «Покраска бесплатна, сейчас сделаю укладку еще бесплатно, сходите сегодня и оторвитесь куда-нибудь. А про парня забудь». И сделала из меня красотку. А я последовала ее совету. Прошло уже два года, до сих пор благодарна ей за поддержку. © Подслушано / Ideer

«Эта дама (моя начальница) посвятила свою жизнь спасению более 900 уличных собак/кошек в Марокко»

  • Я за рулем не так давно, поэтому парковка, выезд задом и развороты еще пока вызывают у меня волнение. Сегодня было комбо: мне нужно было выехать с парковки задом и развернуться. Видя мои тщетные попытки это сделать, таксист выехал на дорогу и перекрыл движение всем машинам, чтобы я смогла спокойно сделать свой маневр. Я выехала. Теперь снова верю в доброту людей и настоящих мужчин. © Подслушано / Ideer
  • Зашла в магазин. Стою с товарами в короткой, хмурой очереди. Пикает сканер, периодическое: «Пакет нужен?» Поздоровалась с кассиром, она все пробила. Поблагодарила ее, пожелала хорошего дня. Дама на кассе чуть оживилась и неожиданно спросила: «Девушка, можно вам цветы подарить?» Я аж опешила. Оказалось, у них списали тюльпаны, и продавщица предложила мне забрать несколько букетов. Отказываться я не стала — подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде бы мелочь, а добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / VK
  • Мама работала в детсадике и приводила к нам домой на обед детей, которые жили далеко. Окружала их вниманием, а со мной была строгая. Как же я ревновала! Прошло много лет, и ее воспитанники стали добавляться ко мне в друзья в соцсетях. Оказалось, что они просто хотели написать теплые отзывы о маме, передавая ей привет. И так приятно на душе! Стала ценить ее еще больше! © Подслушано / Ideer

«Когда работаешь добровольцем в приюте для животных»

  • Решила на выходных сделать ремонт: съездила за материалами в супермаркет, потом бегала заносила все в квартиру и в это время заметила, что нет кошелька. Дома ждут ремонтники, а вся их оплата, карточки, права — все было там. Не знала, что делать. В это время меня нашли через соцсети работники супермаркета и вернули кошелек со всеми деньгами. Это были самые нервные 40 минут в жизни. Кошелек выпал во дворах в пяти метрах от магазина, когда садилась в машину. Поверила в человечность людей в этот день! © Подслушано / Ideer
  • Сегодня утром зашла в пекарню купить свежий хлеб. Передо мной в очереди была бабушка, долго искала мелочь в кошельке, видно было, что денег немного. Она уже собиралась отказаться от какой-то булочки, когда продавец вдруг сказал: «Не переживайте, я угощу». Бабушка сначала смутилась, но потом так тепло улыбнулась и поблагодарила. Уходя, она оставила продавцу конфетку из своего кармана. И вроде бы мелочь, но так приятно было это видеть. Ушла с хлебом и хорошим настроением. © Не все поймут / VK

«Сводил своего щенка к Wendy’s»

  • Возвращалась домой. Дождливо, холодно, лужи кругом. И вдруг у меня полностью отклеивается подошва у ботинка. Ничего не поделаешь, иду как есть, лужи стараюсь по краю обходить, ковыляю как могу. Меня обгоняют дворничихи, в оранжевых жилетах, болтают, смеются, у них лопаты, грабли за плечами. И вдруг одна поворачивается и говорит: «Девушка, у вас же ботинок рваный, вы ноги промочите в такую погоду, вам хоть пакет надо, на ногу надеть». И не дожидаясь моего ответа, кричит напарницам: «Девчата, у кого пакет есть?» И они мне пакет нашли, я на ногу повязала и до дома дошла.
    И ведь как интересно получается, что я помощи даже не просила, эта женщина сама обратила внимание на мое неудобство, хотя мелочь вроде, но как хорошо, когда есть неравнодушные люди. © slonVnoske / Pikabu
  • Часто хожу в один магазин, где постоянно покупаю себе одежду. Продавцы знают мою особенность долго и самостоятельно выбирать себе одежду без их помощи: просто здороваются, не предлагая свою помощь. В один из таких визитов я долго выбирала себе покупки, в магазине была совершенно одна, и, набрав множество вещей незаметно затаилась в примерочной. Слышу голос одной из продавщиц: «А где эта красивая женщина, ушла уже?» Я, понимая, что говорится именно обо мне, выхожу с сияющей улыбкой, чтобы рассчитаться за товар. Моя счастливая улыбка не спадала с уст еще некоторое время, продавщица своим искренним комплиментом сделала мой день! © Подслушано / Ideer

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее