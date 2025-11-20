16 добрых историй, от которых веет теплом и уютом

Есть такие истории, от которых будто плед на плечи набрасывают — сразу теплее, мягче, по-домашнему. Мы собрали именно такие моменты: простые, добрые, настоящие. Те, после которых хочется выдохнуть, улыбнуться и сказать: ну вот, мир все-таки не такой уж суровый.