16 добрых историй, от которых веет теплом и уютом

Истории
39 минут назад
16 добрых историй, от которых веет теплом и уютом

Есть такие истории, от которых будто плед на плечи набрасывают — сразу теплее, мягче, по-домашнему. Мы собрали именно такие моменты: простые, добрые, настоящие. Те, после которых хочется выдохнуть, улыбнуться и сказать: ну вот, мир все-таки не такой уж суровый.

  • Утром лечу на работу, вызываю такси. Сажусь, а у него на панели контейнер с булками. Я такая: «Это что, продаете?» Он улыбается: «Да нет, угощаю. Жена печет, вкуснотища же, пусть людям радость будет». Достал булочку, теплую, с повидлом. Сижу, угощаюсь, чуть не расплакалась, потому что ну нифига себе — просто человек решил делать добро. В конце он еще говорит: «У тебя день будет хороший, я чувствую!» И прикиньте, меня в тот день увольняют за частые опоздания. И реально, таксист был прав — день был хороший, так как терпеть не могла свою работу, но сама боялась уйти. © Не все поймут / VK
  • Однажды я задремала в утреннем автобусе и чуть не проехала свою остановку. Все мы в этом раннем экспресс-рейсе вроде чужие друг другу, но как бы «знаем» друг друга по неофициально закрепленным местам. И вот один парень кинулся меня будить, другой попросил водителя подождать. Сам водитель такой: «Разве тут кто-то не выходит?» А когда я в спешке почти забыла пальто, они передали его мне. Это было так мило и заботливо. На следующий день я принесла им шоколадки в благодарность. © SierraSeaWitch / Reddit
  • Однажды я остался без бензина на проселочной дороге. Вокруг никого, до города — много километров. Проезжавший мимо парень подобрал меня, отвез на заправку, а потом обратно к моему грузовику. Когда я предложил заплатить, он отказался и сказал: «Просто помоги кому-то, когда будет нужно». © Buwaro / Reddit
Juliett
23 минуты назад

А почему машину на буксир до заправки не взял? Чтоб два раза не вставать и не мотаться туда-сюда

-
-
Ответить
  • Шла домой и параллельно проверяла мессенджеры. Увидела в одной группе, что у какого-то дедушки украли кошелек, а там была вся пенсия, которую он как раз получил. Был указан контактный телефон и адрес. По счастливому стечению обстоятельств я как раз минут пять назад прошла тот район. Вернулась, достала в кошельке деньги и позвонила в дверь. Сказала, что нашла немного денег и подумала, что ему они нужнее. Оказалось, я была уже пятой, кто «нашел» утерянное. Дедушка плакал, когда говорил об этом. Я его обняла и пожелала хорошего вечера. © Не все поймут / VK
  • Летел как-то в самолете и уснул. Парень рядом со мной разбудил меня, когда стюардесса раздавала мороженое — и сам взял мороженое, чтобы я мог съесть сразу два. Я этого человека никогда не забуду. © ashenartist / Reddit
  • Мой папа — закоренелый собачник. Переехали они в съемный дом, пока в их доме шел ремонт. И вот выходит папа гулять в семь утра с нашими двумя собаками, а там местная собачья стая живет. Стали лаять, окружили. Папа говорит им: «Чего лаете? Пошли с нами гулять». И почти полгода папа выгуливал наших собак и собачью стаю — девять особей. Как они к нему все ластились! Потом переехали в свой дом. Недавно папа был в том районе по делам, и вдруг выбегает его стая: все бросаются на него и начинают его зализывать. © Подслушано / Ideer
  • Моя дочь уже не маленькая, да и у меня сейчас не так много свободного времени. Но наши с ней традиции остаются неизменными. Когда она была маленькой, каждое воскресенье мы закупались вкусняшками, включали мультики с диснеевскими принцессами и кайфовали. Сейчас у нее учеба в университете, у меня много работы, но традициям мы не собираемся изменять. Заказала пиццу, дочь принесла свежие пончики — сейчас будем смотреть «Белоснежку». © Не все поймут / VK
  • Мой папа — сама серьезность. Делали ремонт, папа менял сейф в своем кабинете. Вижу, достает документы, какие-то драгоценности и чашку. Спрашиваю, что это за ценная чашка такая. Поверить трудно, но он сказал: «Эту чашку я купил, потому что твоя мама пила из нее на нашем первом свидании». Папа в тот день знал, что с мамой они на всю жизнь... Вот это любовь. © mommdarinka
  • Моя мама — преподаватель по фортепиано. Как-то она зашла в музыкальный магазин, а туда пришел мальчик лет десяти — хотел купить свой первый инструмент, мечтал об укулеле. Продавец показал варианты от 65 долларов.
    Мальчик выбежал к маме в машину, а потом вернулся и спросил: «А какой у вас самый дешевый инструмент?» Ему показали казу за три доллара. Маме стало так жалко его, что она подошла и спросила, правда ли он хочет укулеле и будет ли учиться. Он кивнул, и мама купила ему инструмент, книжку и медиаторы. Когда она вышла, мальчик с мамой ждали у дверей, чтобы обнять ее. © Unknown author / Reddit
Juliett
19 минут назад

Странно, ИИ не знает, что такое укулеле 🤣 синтезатор - дитя греха фортепиано и гитары

-
-
Ответить
  • Жили семьей в частном доме. Была очень морозная зима, ночью до −40 доходило. И прибилась к нашему поселку стая бродячих собак — пять псов и два щенка. Их отовсюду прогоняли, а нам стало жалко. У нас был утепленный сарай, мы освободили там место и наложили сена. Купили мешок корма, наливали теплой воды. Собаки оказались неагрессивные, даже пугливые. Морозы переждали, округлились. Потихоньку всех свозили к ветеринару, стерилизовали кого надо, парочку немного пролечили. Некоторых пристроили к друзьям и родственникам, двух оставили у себя. Живут у нас уже шесть лет, гуляют во дворе. И у знакомых тоже живут счастливо, сторожат дома. © Подслушано / Ideer
  • Решила напечь пирожков и немного не рассчитала с тестом. Вышло штук сорок вместо пятнадцати, которые планировала. Я бы столько не съела, живу одна в квартире. Поэтому запаковала немного коллегам на работу, а большую часть решила раздать соседям. Ходила по квартирам и отдавала им теплые пирожки к чаю. Было приятно наблюдать, как соседи меняются в лице, благодарят. Спустя пару дней мне позвонили в дверь. Там стояла соседка с куском шарлотки в руках. Сказала, что вышел большой пирог и решила поделиться. А еще спустя время зашла бабушка с первого этажа и принесла две банки закруток. Кажется, я начала классную традицию — обмениваться с соседями вкусняхами. © Не все поймут / VK
  • Мой папа — лучший папа в мире. Как-то так получалось, что он всегда знал, что нужно сказать или сделать, чтобы я успокоилась и его послушалась. А недавно мы заговорили об этом, и он рассказал мне, что в начале ему было очень сложно: то чуть не уронит меня, то забудет в машине, то уснет, и я вымажусь мамиными кремами. Но самое главное — он хотел стать хорошим отцом, поэтому много со мной общался и всегда старался помочь. Скоро я и сама мамой стану, и благодаря папиным словам знаю, что не все будет идеально, но я стану хорошей мамой. © Не все поймут / VK
  • Вызывала такси после корпоратива на работе. Водитель принял заказ и написал мне, что в машине будет собачка, мол, не будет ли это мешать. Сказала, что нет, все хорошо. Приехал быстро, а на заднем сиденье у него действительно был щеночек, укутанный в какую-то курточку. Таксист объяснил, что выполнял заказ и увидел у подъезда коробку с малышом, который сильно замерз, был голодным и мокрым, а на улице еще шел снег. Он забрал его в машину, накормил, согрел, хотел еще поработать и поехать с ним домой. Я рада, что в этом мире все еще существуют такие добрые и неравнодушные люди — глядишь, они и мир однажды спасут. © Не все поймут / VK
  • Мы с мужем познакомились десять лет назад, когда оба работали в неплохом ресторане: он был официантом, а я пела там с группой. Поначалу мы почти не общались, только изредка перекидывались словами, когда выпадала минутка, и он много спрашивал, какая мне нравится музыка, иногда приносил диски и редкие пластинки. Я эту работу не любила, потому что приходилось петь какой-то допотопный шансон по десять раз за вечер. Но был один момент, когда он меня сильно тронул: на весь вечер он забронировал очередь из песен, о которых я когда-то рассказывала ему в коротких перерывах и которые сама обожала петь. Один из лучших вечеров — он отпросился от работы и просто сидел в углу и слушал. © Мамдаринка / VK
  • Когда моему младшему брату было лет восемь-девять, он пришел домой с грамотой «Ученик месяца». Оказалось, что в школьный уборщик вернулся на работу после операции на спине. Брат, узнав об этом, собрал пару друзей и после обеда помог ему — они подмели всю столовую, чтобы тот мог немного отдохнуть. Он даже не хвастался этим, просто сделал доброе дело и не ждал, что кто-то заметит. © wreck_it_rita / Reddit
  • Всю жизнь боялась собак. Вышла замуж: муж страстно хотел пса, а я — кота. Я отказывалась от собаки, а муж от котов, потому что не любит их. Но как-то раз зимой возвращались из гостей и увидели на дороге сбитого щенка. Не знаю, что мной двигало, но я схватила этого малыша и тут же начала звонить в круглосуточные ветеринарки. Муж был в шоке, но молча ездил со мной по городу. В итоге мы смогли вылечить щенка, оставили его, а он вырос и стал невероятно добрым, послушным и скромным псом. А недавно еще котенку жизнь спасли, которого выбросили где-то возле трассы. © Мамдаринка / VK

Такие моменты и делают дни чуть светлее — простые, сердечные, но почему-то самые запоминающиеся. А если хочется еще вдохновения, посмотрите подборку о том, как добрые поступки возвращаются сторицей.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее