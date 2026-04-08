18 бабушек и дедушек, чья предприимчивость заслуживает тысячу лайков
Задумывались ли вы, откуда у наших бабушек и дедушек берется эта невероятная смекалка? Кажется, их житейской хитрости и таланта выкрутиться из любой ситуации с лихвой хватит на целый комедийный сериал! И ведь правда, эти душевные и мудрые люди порой выдают такие шедевры предприимчивости, что мы остаемся под сильным впечатлением еще очень долго. Кто еще догадается принести на серьезное собеседование внучки диплом за самый чистый шкафчик в детском саду? Или тайно отправить самой себе роскошный букет роз, чтобы приревновавший муж за полдня починил текущий кран?
- Бабушка попросила меня свозить ее в аптеку. Аптекарем оказался симпатичный парень. Бабуле он явно пришелся по душе, и она, не сдерживаясь, начала с ним кокетничать. Ну, думаю, пусть развлекается. Но тут глаза аптекаря резко округлились, когда разговор переключился на меня: а именно: я не замужем, мне 20 лет, парня нет, и я умею водить машину! Еще и адрес свой назвала и пригласила в гости. Стыдно мне давно так не было. Забрала поскорее бабулю и направилась к выходу.
- Дед заподозрил бабулю в тайном романе. Она стала часто бегать на почту при параде: помада, бусы, шляпка. Пошли за ней. Видим: она кокетливо улыбается молодому почтальону. Дед уже готов устроить сцену ревности, как вдруг мы слышим бабушкин голос на весь зал: «Юрочка, я вам там в посылку с теплыми носками для внука еще баночку лечо положила! Вы уж проследите, чтобы посылочка не помялась, а то я вам в следующий раз пирожков не принесу!»
«Моя бабушка. Всю жизнь проработала дояркой в колхозе. Были у нее старые духи, которые использовала лишь по праздникам»
- Вернулся дед с дачи. Лет 90 ему на вид. Вернулся один, без своей бабули. Ключи от квартиры остались у нее. Дед решил заночевать в подъезде, благо, он у нас просторный, даже с диваном. И для своего спокойствия дедуля на ночь решил закрыть подъезд, просунув с внутренней стороны в дверную ручку свою клюку. Так мы ночью с мужем не могли попасть в свою квартиру! Достучались до него спустя час. Мило поболтали, потом его вкусно накормили.
- Сидели с племянником днем в кафе, состоящим из нескольких залов. В главном зале громко орала музыка, а из посетителей были две бабушки далеко пенсионного возраста. В какой-то момент одна из них зашла поговорить по телефону в наш тихий зал, и тут я слышу конец ее разговора: «Внучок, ты иди домой. Только не говори, что я в кафе, скажи, что бабка с подругой на лавке сидит».
- Моя бабуля привыкла к пользе интернета. Что-то непонятное врач выписал? Смотрим в интернете! Нужно послушать любимые песни Надежды Кадышевой? Легко! Включаем и наслаждаемся в интернете. Нужно найти рецепты салатиков на праздничный стол? Интернет! Вчера бабуля подошла ко мне с дивной просьбой: «Саш, я очки потеряла. Можешь их в интернете поискать?»
«Это бабушка супруги. Здесь ей 18 лет. Завтра исполнится 73. Впервые увидел ее фото в молодом возрасте. Восхитился красотой!»
- Проходила свое самое первое в жизни собеседование на бариста. Бабушка напросилась со мной: «Просто попью кофе рядом». Сижу, общаюсь с управляющим. Вдруг бабуля подходит, достает пухлую папку и кладет перед начальником. Тот растерянно открывает, а там мои грамоты за конкурс чтецов во втором классе, аппликация из осенних листьев и диплом «За самый чистый шкафчик в детском саду». Бабушка громко заявляет: «Посмотрите, какая ответственная девочка, с трех лет ни одного пятнышка на репутации, берите, не раздумывая!»
- Как мою дочь любили дедушка и бабушка — это вообще можно книгу написать. Пришла она как-то к ним сразу после школы, на тот момент училась в 6 классе, и мимоходом говорит, мол, учительница по труду поставила ей трояк! Дед начал негодовать. Пошел в школу, сказал учительнице, что его внучка труженица! Моет посуду и полы дома, как у них, так и дома. Помогает им во всем! Учительница начала оправдываться, что тройку она поставила за плохо сшитую наволочку. Дед пошел в Дом быта. Попросил сшить наволочку. И внучке поставили 5!
«Наследство от бабушки. Целая коробка с пуговицами! В детстве я любила разбирать их по размерам, количеству дырочек. Могла часами ковыряться»
- Дед похвалил яблочный пирог соседки. Бабушка промолчала, но неделю вела себя подозрительно. В воскресенье подала деду точно такой же. Тот радостно выдал: «Один в один как у Нинки!» И тут бабушка с триумфом достала из фартука смятый чек и положила на стол: «Конечно, один в один! Я три дня караулила эту твою Нину у супермаркета, пока не увидела, что она эти пироги в отделе заморозки по акции скупает!»
- Моя любимая бабушка — самая хитрая женщина в мире. С завидной регулярностью и актерским талантом бабуля ложится на диван и изображает мигрень: «Юра, у меня что-то голова болит, а я там кастрюльку на газ поставила». 76-летний Юра мчит на кухню и варит суп, режет салат, потом, конечно, бабуле легчает, и они садятся ужинать вместе. Где же и мне найти такого Юру? Я пока изображаю мигрень перед котом. Безрезультатно.
- Отец на даче менял дровяную плиту. Старый железный каркас взгромоздил на тележку и повез в металлолом. По дороге встретил женщин. Они смотрят, смеются. А он им: «С бабкой своей развожусь! Имущество делим. Вот сегодня плиту делили: ей — кирпичи, мне — железо!»
«Вот так надо отдыхать у бабушки»
- У меня молодая бабушка: я родилась, когда ей было 45. Однажды лет в 7-8, мы шли с ней из музыкальной школы. Она издалека увидела какого-то своего знакомого дяденьку и сказала, что если он спросит сколько мне лет, чтобы я ответила, мол, 5. А то подумает, что бабушке уже очень много лет. Этот дяденька оказался поздним отцом моего одноклассника. Забавно вышло, в общем.
- Захожу к бабушке с дедушкой. Смотрю: кран починен, а всегда ленивый дед суетливо пылесосит! На столе роскошный букет роз. Дед шепчет: «Кто-то прислал! Показываю, что я еще о-го-го!» Иду к бабуле узнать про тайного поклонника. А она хитро шепчет: «Знаешь, внученька, потратить часть пенсии на доставку цветов самой себе — это лучшая инвестиция в ремонт квартиры. Два года не могла заставить его кран починить, а тут за полдня управился!»
- Никак не могла понять, откуда у бабушки такие большие суммы денег, ведь она спокойно дает взаймы всей семье. Живут они с дедушкой на небольшую пенсию. Недавно узнала, что она забирает пенсию у дедушки и вместе со своей кладет в копилку, а деду дает несколько тысяч на карманные расходы. Вот так и накопилось.
«В прошлом году бабушка пропустила сезон дачно-лесных вылазок. В этом году поехала с нами. Те два часа, что мы провели в лесу, были для меня мостиком в детство»
- На свадьбе родственницы я очень понравилась одной подруге семьи. Она с моей бабулей продумала идеальный план знакомства внуков. Сначала на протяжении двух-трех месяцев в разных концах города две бабули рассказывали об одной хорошей девочке и одном хорошем мальчике. Эти самые хорошие внуки пересекались несколько раз, но никогда не общались. Потом обе просили научить их пользоваться: одна — планшетом, другая — ноутбуком. Спустя еще месяц, когда научились сами заходить в интернет, как бы случайно оставляли открытыми вкладки со страницами соцсетей. Потом они купили нам билеты на концерт любимой группы. Там-то мы и познакомились. Начали общаться, но не говорили бабулям. Через какое-то время пошли к бабушкам знакомиться официально. Столько счастья в глазах я не видела никогда. Скоро у нас свадьба!
- Когда мы в детстве с братом гостили у деда, он предложил нам заработать. Сказал, что за каждую пойманную муху получим 1 рубль. Сам ушел к мужикам, а мы с братом приступили к делу. Но когда он вернулся вечером, то обломал весь наш бизнес. Дед сказал: «Вы что, во дворе мух ловили? Я же сказала, что в доме! За мух со двора не плачу!» Конечно, мы расстроились, ведь целый день за ними прыгали!
- В один день на собеседование ко мне пришла бабушка 68 лет. Сказала, что готова трудиться за любые деньги, если работа посильная. А я возьми и спроси, есть ли у нее подружки. Вместо одного продавца наняла трех бабушек. Работают смену из 12 часов по 4 часа каждая. Продаж стало больше, всех в лицо знают, здороваются, помнят, что предложить. Скоро их сменщица увольняется, пойду просить еще подружек.
«Это моя мама и ее внук (мой племянник). Парнишке скоро 16 лет стукнет, а мамуле — 84»
- Мои бабушка и дедушка познакомились весьма нетривиально. Бабуля сидела на скамейке и думала о жизни, а дедушка проходил мимо, удивляясь ее красоте. В итоге не нашел ничего лучше, чем сказать:
— У меня тут свинья потерялась. Вы не видели, куда побежала?
А бабушка в ответ лишь хрюкнула.
- Пытался продать на Авито старый диван. Месяц ни звонка. Пожаловался деду. Тот взял мой телефон: «Сейчас все устрою». Назавтра диван забрали без торга и увезли! Я в шоке: что он написал? Дед гордо открывает объявление, а там жирным шрифтом приписка: «Диван заговорен на удачную ипотеку. Предыдущий владелец спал на нем год и досрочно закрыл кредит за двушку. Продаем со слезами». И ведь не соврал, я действительно ипотеку закрыл, только пахал на трех работах.
Житейская мудрость и обаятельная хитрость старшего поколения — это то, чему нам точно стоит у них поучиться. Ведь они умеют легко выходить из любых неловких ситуаций и превращают обыденность в яркие воспоминания!
А в вашей семье есть такие же неугомонные и находчивые бабушки и дедушки? Какая их неожиданная выходка или гениальный план запомнились вам на всю жизнь? Обязательно поделитесь в комментариях!