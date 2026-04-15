20 историй о том, как одна прогулка с питомцем подкинула сюжет как в комедии

Мы нашего котёнка месяца в три решили приучать к улице. Дочь спустилась с третьего этажа во двор и буквально через несколько минут вернулась, а наше чудо вцепилось всеми четырьмя лапками в её задний карман джинсов. Кое как оторвали его от кармана, пошли опять на улицу. Посадили его в траву, так наш бедный "ребёнок" распластался так, что его в траве не видно. Дня через три таких прогулок он уже осмелел, а потом и вовсе сам ходил гулять, спускался по лестнице. Нагуляется, идёт домой и сидит под дверью ждёт, когда кто-нибудь из соседей пройдёт, позвонит в квартиру.