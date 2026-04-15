20 историй о том, как одна прогулка с питомцем подкинула сюжет как в комедии
Иногда простая прогулка на свежем воздухе способна подарить впечатлений на год вперед, особенно если компанию вам составляет находчивый пес или своенравный кот. В этой подборке — истории людей, чьи питомцы решили добавить в повседневность капельку юмора и неожиданных поворотов. Посмотрите на эти живые сцены из жизни, которые делают наши будни чуточку мягче и теплее.
- Друг попросил погулять с собакой. Пес огромный, я его побаиваюсь. Дошли до магазина — он сел и замер. Я наклонился, а он — хвать мою кепку и бежать до самого дома! Заскочил в квартиру на 4-й этаж и положил ее на диван. На вопрос, что за фигня вообще, друг вдруг говорит: «Да мы так каждый вечер ходим. До магазина, он ждет, я продукты покупаю и вкусняшку ему. А ты не пошел и без вкусняшки оставил. Обиделся, наверное».
«Моя летающая собачка. Ей 8 лет, и она обожает прогулки по лесу»
- Гуляли мы в парке вместе с другом и его собакой. И вот я сижу на лавочке, друг стоит рядом — болтает без умолку и все посматривает в сторону любимицы. И тут он, не прерываясь, ни с того с сего кидает свой смартфон со всей дури куда-то. Я сижу офигевшая. А он поворачивается ко мне и выдает: «Гретта опять чего-то там нашла в кустах. Я ее так отвлекал. Та не бойся ты, у меня телефон с хорошей защитой». Своеобразная у Андрюхи, конечно, дрессировка.
«Во время нашей первой прогулки Скай вела себя не лучшим образом: она переворачивалась как колбаса и упорно отказывалась идти дальше»
- В парке несся собакен. Следом бежал хозяин с воплями: «Стой! Нельзя! Извините! Он не кусается!» Оказалось, молодой, проходит курс дрессировки. Вроде неплохо, но иногда, когда «человек очень понравится», забывает обо всем и бежит «здороваться». Ну, я погладила его, хотя он меня чуть с ног не сбил.
«Когда мой отец выходит на прогулку, за ним следуют его 6 коз и 4 собаки»
- У нас была собачка — бассет, низкая, как такса, но крупнее. И вот с возрастом он стал уставать долго ходить и просто ложился на землю. Чуть потянешь поводок — типа «пойдем» — ворчит. Приходилось нам с мамой брать его на руки (30 кило, в сумочку не посадишь) и нести домой.
«Только что выгулял щенка. Сначала он весело бегал... но через пять минут он плюхнулся на землю и отказался двигаться. В итоге пришлось нести его домой»
- А мне вот вспомнился песель один, шарпей. Его как-то взяли в магазин, а там отдел с кулинарией. И он потом сбегал от хозяина на прогулке и бежал в этот магазин: кто-то входил или выходил — он быстро забегал внутрь. Мне кажется, уже все, кто часто приходил в этот магазин, ржали при виде собаки, стремительно перебирающей лапами в сторону входа, или при виде хозяина. А хозяин потом даже не спешил. Много раз видела, как он сидит рядом с магазином и общается, а песеля нет. Его спрашивают: «А где собака?» Он: «На еду смотреть побежала».
«Первая прогулка на улице! Он был очарован всем вокруг и отлично себя показал. Думаем, что прогулки должны стать регулярным занятием»
Мы нашего котёнка месяца в три решили приучать к улице. Дочь спустилась с третьего этажа во двор и буквально через несколько минут вернулась, а наше чудо вцепилось всеми четырьмя лапками в её задний карман джинсов. Кое как оторвали его от кармана, пошли опять на улицу. Посадили его в траву, так наш бедный "ребёнок" распластался так, что его в траве не видно. Дня через три таких прогулок он уже осмелел, а потом и вовсе сам ходил гулять, спускался по лестнице. Нагуляется, идёт домой и сидит под дверью ждёт, когда кто-нибудь из соседей пройдёт, позвонит в квартиру.
- Отвезла домашних крыс на дачу — в травке погулять. Но не рассчитала свои силы и все четверо бросились врассыпную — исследовать полянку. Пока я пыталась словить всех, вдруг слышу визг, а потом хохот! Оказалось, один крыс ускакал к соседям. А у них собака, и из-за страха он быстро вскочил на соседку, которая копалась в огороде. Сел на плечо и начал возмущенно цокать ей на ухо. Благо, она не испугалась — у самой когда-то крыса была. Вот так, похихикивая, она передавала мне моего шалуна через забор. Больше всем скопом я их не выгуливала.
«Прогулка длилась всего 30 минут, и она так радовалась, что мы вышли... Но через 10 минут она замолчала, и я с помощью камеры телефона проверил, как она там»
Эти товарищи могут, да.
У нас было 5 (по очереди, пара, потом другая пара, потом 1).
Последний - дочери.
Как он ее обожал. Спал на ней в любых местах и позах. Карман халата, карман худи, на шее, на плече, на голове, блин.
Она на руки его брала - блаженная морда сразу. Гулять по квартире обожал. Ничего не грыз.Но побегает 5 минут - несется к хозяйке проверить как она там, потом дальше гулять.
До этого 4х крыс содержали, да, знали, что характеры разные
но таких нежных и влюбленных в хозяина не видели.
- Утром муж выгуливал собаку. Фрида, увидев знакомого собачника (у которого всегда есть вкусняшка), счастливо к нему подбежала. Он достал из кармана вкусняшку, дает ей и говорит: «С праздником тебя, девочка. Кушай, пока мама не видит». Это было достаточно мило, и только поэтому он не получил выговор.
«Собака моего соседа приносит домой шишки после каждой прогулки и оставляет их здесь, потому что в дом с ними не пускают»
- Вышли с овчаркой на вечернюю прогулку, и вдруг она замирает, глядя на балкон второго этажа. Секунда — и она совершает прыжок, на который, как я думала, она не способна, и выхватывает что-то из воздуха прямо в полете! Я похолодела. Оказалось, сверху летел огромный плюшевый медведь, которого случайно уронил ребенок. Моя «защитница» аккуратно принесла игрушку к подъезду и не отдавала, пока за ней не спустилась заплаканная девочка. Теперь у собаки есть личный фанат, который каждое утро машет нам с того самого балкона.
«Лола обожает прогулки»
- Жили мы с мужем в уютной квартире. Был у нас сосед — студент лет восемнадцати. Мы с ним подружились: могли поболтать на лестничной площадке, прогуляться по двору, пока он выгуливал свою мини-собачку. Однажды ранним зимним утром стоим мы, я ультра сонная и капризная, муж закрывает дверь. И тут я говорю, что идентифицирую себя как снежинка, и начинаю кружиться.
Покружилась, остановилась и вдруг вижу, что из-за угла выходит что-то маленькое и страшное. Я толком не сообразила, что происходит, но жутко испугалась. Как в фильмах ужасов: я взмываю ладони к лицу и ору на весь подъезд: «АААААА!» Через пять секунд из-за угла выходит наш кудрявый сосед и говорит: «И вам доброго утра». Упс, собачку не признала.
«Наша кошка сопровождает нас во время наших вечерних прогулок в парк!»
- Решила коту показать снег впервые. Одела специальный поводок, вышли мы с подъезда — кот весь трепещет. И тут резко вырывается из поводка и летит на дерево. Я лезу за ним, а он еще выше. Я психанула, пошла домой за шваброй. Вылажу со второго этажа на крышу. Там уже толпа собралась. Картина маслом: я аккуратненько, чтобы не свалиться с крыши подъезда, подхожу в дереву, чтобы шваброй-то кота как-то направить ко мне. Внизу люди уже начали спорить, что из этого выйдет. Ничего у меня, в общем не получилось. Но тут из окна вылазит парень какой-то и бесстрашно дотягивается до кота, хватает его и дает мне. Я в ступоре — все так быстро произошло. Оказалось, он просто проходил мимо и не смог не помочь.
«Еще кто-нибудь выгуливает свою кошку? Нашей очень нравится!»
