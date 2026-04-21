19 трогательных и смешных историй из пунктов выдачи, в которых так много человеческого
Обычный поход за кошачьим кормом в пункт выдачи иногда оборачивается такими комментариями и сценками, что окружающим остается только смеяться в кулачок. Тут незнакомые люди могут внезапно начать давать друг другу советы по стилю или вместе гадать, как работает то или иное хитроумное устройство. Но самое главное — здесь, в тесных комнатушках, заваленных коробками под потолок, особенно ярко сияют проявления человеческой доброты и взаимопонимания.
- Работа на ПВЗ приучила ко всему, но вчерашняя клиентка удивила. Она попросила меня на нее накричать, пока она будет вскрывать свою посылку. В итоге я просто начала громко зачитывать правила возврата, пока она надевала профессиональные беруши. Оказалось, женщина искала спасение от соседа с перфоратором и хотела проверить покупку. Беруши тест прошли, а я получила пять звезд за актерское мастерство и понимание.
- Захожу сегодня вечером в пункт выдачи заказов. Температура за окном около 36 градусов, да и внутри не меньше. Кроме жары и духоты в помещении еще характерный тяжелый запах. За компьютером скучает девушка.
— Чем тут пахнет у вас?
— Да представляете, кто-то корм для животных заказал, дышать нечем. Вообще, зачем корм заказывать в пункт выдачи, неужели в магазине купить нельзя?
— Ну, может, нет в магазине...
— Ага, так корм нужен, а третий день не забирает никто, как будто нарочно. Была бы моя воля, я бы запретила посылки с запахом.
— Так уж и нарочно? Может, в командировке человек был. Вот выходные на носу, заберет.
— Я была бы счастлива! Ладно, давайте, что там у вас?
Протягиваю штрихкод. Сканирует. Немая сцена. А главное, никакого обещанного счастья в ее глазах я не увидел...
Такие проблемы вообще не должны волновать конечного потребителя. Если товар продаётся, то его можно купить.
- Сегодня видела тетку, которая получила 7 штук плюшевых мишек в коробках. Вытащила их всех из коробок, рассадила там же на столе в пункте выдачи, нафоткала кучу кадров, запихала мишек обратно в коробки, сдала и ушла. Я озадачена.
Очень надеюсь,что сделают для таких покупателей ограничение для количества покупок...одинаковых позиций
«Заказала книжку онлайн, а она оказалась пустой»
Я однажды заказала такую книжку ради прикола в подарок на НГ. Книга называлась : " Что мужчины знают о женщинах" )))
- Подхожу к дому — на крыльце стоят сотрудники из пунктов выдачи двух разных маркетплейсов. Один спрашивает: «Вы к кому из нас?» Я говорю: «Да вообще, к вам обоим». Он хрюкнул, покраснел, после чего назидательно прочитал мне лекцию о том, что обои на стене наклеены, а правильно говорить «к вам двоим».
- В пункте выдачи у дома работает чудесный парень. Я прихожу туда с сыном в эргорюкзаке за всякими мелочами, и мы всегда обмениваемся с этим парнем любезностями и не только. Он спрашивает про малыша и часто жалуется на других посетителей.
Для меня это мило — он прямо почувствовал, что со мной можно поныть и я его поддержу. Вчера он был не один, с другим парнем, которого я видела первый раз. И капец, какой он был при нем отстраненный! Такой типа: «Я вас не знаю». Я улыбнулась, все поняла.
А сегодня опять норм. Он еще жалуется, как старичок, а выглядит на 15. И так же любезничает: «Вы, главное, будьте здоровы»
- Рассказала клиентка. У сына скоро день рождения, заказала фольгированные шары, один из них с именем сына. Забирать пошел муж, звонит ей и говорит, что вместо именного шара пришел шар с надписью «Любимому отцу и мужу». Она, естественно, говорит, что нужно его возвращать, на что ее муж на полном серьезе спрашивает: «А что, этот не подойдет?»
Ну да, папка же так, мимокрокодил, это мамки только имеют право ныть "это и мой праздник, я ж тебя рожала!". А мужична - не любимый муж и не любимый папа. Однозначно шарика не дрстоин, вернуть продавцу и потребовать моральную компенсацию.
«Мама заказала низкоуглеводные вкусняшки, а в подарок ей положили пакет с „хрустящим воздухом“»
- Сегодня с женой заехал в один из маркетплейсов померить вещи. Выдали нам товар. Пошел примерять. Заходит парень за своим товаром. Ему его выдают, он распаковывает. Там оказывается швабра с ведром с функцией отжима.
Девушка, которая выдает товар (как я понял, она же и хозяйка пункта выдачи), увидела, что он заказал, и говорит парню: «Это плохая швабра, еще и дорогая... Откажитесь от нее, там есть у них дешевле и гораздо лучше». Парень и мы заулыбались. Парень даже немного опешил от ее слов и говорит: «Хорошо, спасибо, что подсказали».
Сдал назад товар и ушел. Хозяйка, смущаясь, говорит нам: «Вот такой я предприниматель, но зато у меня совесть чиста, что человек не купил плохую вещь».
Заработает больше не тот, кто втюхивает г888но, а тот, кто продает клиенту то, что ему нужно.
- Зашла на пункт выдачи, а там женщина и мужчина проверяют железную дорогу игрушечную. Сотрудница спрашивает: «А вашему мальчику сколько?» А женщина отвечает: «42», — и смеется. Они дорогу забрали, я с ними вышла, а этот мужчина звонит и говорит: «Приехала! Бери мужиков и ко мне вечером!» Чужие люди, но так радостно стало за этого мальчика внутри большого мужчины.
У меня муж сейчач закрывает гештальт. Начал коллекционировать машинкм 1:32. Мы 1984 и 1985 года. В малкеьких грродах. Дефициты и семьи бедные были..он сейчвс на вахте и заказал на озон... сегодня забрала 8 машинок. Сейчас по видео в максе распаковывали их и запускали... по полу:))))
«Заказала 2 луковицы, а мне прислали 2 мешка. И что мне теперь с ними делать?»
- Недавно у нас была история. Один клиент заказал... 48 курток. Мы сначала даже подумали, что это какой-то сбой. Но нет. Все заказы были реальные. Коробки начали приезжать одна за другой. Очень большие. Полки постепенно заполнялись. В какой-то момент девочки начали шутить, что наш пункт превращается в магазин верхней одежды.
Мы ждали одного момента: когда придет этот клиент. Честно, было даже интересно посмотреть на человека, который собирается примерить 48 курток. Сотрудники уже обсуждали, сколько времени займет такая примерка.
Клиент действительно пришел. Начали выдавать заказы. И в этот момент он спокойно говорит: «Я передумал. Ничего забирать не буду». Просто передумал. Все 48 курток. И вот мы стоим. Гора коробок. 48 курток. И клиент, который решил, что они ему больше не нужны. Все заказы ушли в возврат.
А нам нельзя без проверки отправить товар на склад, нужно каждую вскрыть, проверить на брак, переупаковать! 48 курток и ноль покупок — это пока наш рекорд.
Ближайший ПВЗ, минут 20 до закрытия - и тут приходит девушка, а у неё больше ста позиций, и всё мелкие пакетики - что-то для рукоделия. И она всё это начинает, естественно, смотреть, сверять со списком, цвета проверять, оттенок не тот, цвет не этот, это я не беру, это тоже не беру. Я всё понимаю, но перед закрытием...
- Меня на полгода занесло в операторы пункта выдачи. И у меня были любимые покупатели! С кем-то болтали, с кем-то обменивались советами по товарам. Один чудесный дедушка часто приходил за товарами для творчества — кайфовал на пенсии. Показывал фото раскрашенных картин и угощал конфетами, которые его дочка присылала. А еще одни классные ребята все время приходили ко мне с собакой, потому что при первой встрече мы с собакой друг другу очень понравились.
«Заказ моего друга прислали в пузырчатой пленке с сердечками»
Работал на складе. Кто ни зайдёт, начинает щелкать эту плёнку. Так бесило, что повесил объявление: пупырку не трогать, обработана от насекомых! И сразу так спокойно стало, тихо. Заходят, ручки шаловливые за спины прячут.
- В соседнем доме открылся пункт выдачи интернет-заказов. Удобно, рядом. Ну и пошел забирать туда заказ. Захожу в дверь, а там так шавермой вкусно пахнет! Прохожу по коридору, справа едальня. Иду дальше до пункта выдачи заказов. Парень, молодой такой, бойкий, встречает: «Добрый день! Готов выдать ваш заказ! Номер заказа, пожалуйста! Спасибо! Вот ваш заказ! Проверять будете?» И говорит так, будто аж кайфует от работы.
«Да что там проверять, шнур для зарядки».
«Спасибо, хорошего дня».
И обратно топаю по коридору. А запах манит... Завернул за шавермой. Тот же чувак!
«И снова здравствуйте! Готов приготовить вам вкуснейшую шаверму! Выберите тип шавермы: в лаваше или в пите? Может, двойная? Спасибо! Вот ваша шаверма! Ждем вас снова!» И все это без напряга, весело и с задором каким-то. Прямо настроение поднял!
- Девушка как-то попросила забрать заказ, говорит: «Подружка что-то в подарок заказала, скинула код». Сотрудница перерыла весь пункт выдачи, пытаясь найти, три раза спрашивала у меня: «А что там хоть такое, чтобы я понимала, что искать?» Я честно отвечал, что понятия не имею, говорят — сюрприз, может, коробочка какая-нибудь не очень большая. Очередь набирается, нервничает, все ждут. Наконец крик из подсобки: «Это подарок?» И тянет волоком... Оказалось, там мешок какого-то корма для голубей.
«Купил пару плюшевых осьминожек, и вот в каком виде их прислали»
Норм. Мне так матрас привезли, 160 на 200, в виде тубуса высотой меньше меня (я 156) и сечением в коробке 30×30. Тяжелый, правда, как положено.
Распаковали картонку - там какой-то невнятный блин 130×180. Но вскрыли - он быстро набрал форму, как и положено, честные 160×200×22.
- Друг мне подарок в пункт выдачи заказал. Пишет:
— Если не заберешь, обижусь.
Прихожу. Сотрудница сканирует и говорит: «Обернитесь, это вон та коробка».
А там коробка, которая размером с половину этого пункта выдачи. Телевизор, в общем. Большой. Я стою в шоке, первая мысль — сказать, мол, это не мое, делайте возврат.
— А это точно мне?
— Да, точно.
Вспоминаю про «если не заберешь, обижусь», думаю: «Ах ты ж жук какой, перестраховался». Несу этот телевизор домой, нести жесть как неудобно, еле в обхват рук помещается. Эмоции очень неоднозначные: и радостно, и неудобно, что подарок дорогой такой.
Записываю нереально долгое «спасибо» другу, которое примерно на 99% состояло из непечатных слов.
В ответ получаю:
— Я просто как представил, как ты эту коробку будешь домой нести, мне стало очень смешно. Смешно же?
— Очень смешно.
- Пункт выдачи. Передо мной женщине выдали заказанное: цветные ручки, две упаковки по 6 штук. Она стала проверять каждую на листке бумаги — пишет или нет. Я ушел на 15 минут в примерочную. Собралась очередь. Та самая женщина все еще проверяет ручки. Возвращаю одежду, а она на листке уже нарисовала целый лес, домик, речку. И, казалось, она по новому кругу опять собиралась испытывать каждую ручку. Окей, может, у художников свои приколы.
Странно, что собралась очередь. Обычно товары проверяют в стороне, пока выдают заказы остальным посетителям
«Заказала пару ручек — в подарок продавец положил рубашку-оригами»
- Сегодня 14 февраля. Человеку, который решил на мне жениться, я заказала подарок из списка, составленного им ранее. Выбрала гантели. 20 кг. Но если заказывать их с курьерской доставкой, то они бы приехали вчера в 12 ночи, или вовсе бы задержались и не приехали к празднику. Это неподходящие варианты. Поэтому я заказала их в пункт выдачи. И ленточку с сердечками.
Сегодня пошла забирать. Я опущу тут описание происходящих в пункте процессов, но через 5 минут я плелась за пыхтящим женихом, который нес на плече коробку.
— Бантик не помни, пожалуйста.
— Нина!!!
Опускает коробку на перила в лифте.
— Фух, хорошо, что тут есть...
— Бантик? Да, это потому, что я тебя люблю.
— Я тебя вот что-то чуть меньше.
— Ладно, согласна, бантиком утяжелять не стоило.
- Удивила сотрудников гантелями с грифом. Они думали, что им конкуренты подкинули «свинью» и никто, естественно, не заберет. И пришла я, хрупкая девочка, за коробкой, которую пацан еле по полу дотащил. Спросил: «Вы точно знаете, что это? И донесете?» Взвалила на плечо и ушла довольная в закат.
«Заказывала кеды, приехало два левых»
- Работаю в пункте выдачи интернет-магазина. Клиенту пришел его заказ — машинка для стрижки собак. При осмотре выясняется, что машинка для собак декоративных пород, а собака покупателя на декоративную никак не тянет. Я не придумал ничего умнее, чем спросить: «А что, список совместимых собак не указан?» Посмеялись.
- Работаю в пункте выдачи интернет-магазина. Заходит тетка и требует распечатать ей инструкцию к плите — мол, она потеряла. Говорю: «Давайте модель плиты, и я поищу». Она берет лист и рисует мне плиту.
- Пришла на пункт выдачи со своей собакой. Сказали, что внутрь с питомцем нельзя. Я хотела привязать собаку у входа, но сотрудница предложила вынести мне на улицу сканер кода и товары. Это было так человечно и мило!
О, я как-то попала зимой - крошечный ПВЗ, и тут вдруг три собаки, три разных хозяйки. Псинки милые, мелкие, но звонкие...
Ой, как-то я отвыкла уже от "с собаками нельзя".
Вчера гулчли с дрчкой по ТРЦ, а навстречу мне девушка с лабрадоркой. Я им улыбаюсь, пёсель считывает мою улыбку и прям мчится ко мне, гладьте его скорее...
В стране, где нет запретов, собаки счастливее и совершенно не агрессивные.