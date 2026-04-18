20+ душевных историй о том, как к детям приходят забавные озарения о жизни

О, один раз я тоже, войдя домой после работы, упала на пол, не дойдя до дивана. Одно различие - я успела пальто снять. Это была моя первая работа в Баварии в фирме, которая занималась продажей продукции Майкрософта. Был конец года, нужно было как можно больше данных о покупателях и купленных продуктах внести в компьютер. Работала интенсивно часов 12. Нас было четверо, которые этим занимались. Получили в награду от хозяев фирмы ящик шампанского.