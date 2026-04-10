19 теплых историй о жизни в деревне, где каждый день — как первая весенняя оттепель

А мне вспоминается дядя в молодости, когда приезжали к ним в гости в Вологодскую область. Мелочью была, как и брат, но оба запомнили у него на шее крестик, всегда носил открыто. Сам был цветущий, всегда весёлый, высоко держал голову, крепкий и высокий. Брат спросил у него про крестик. Оказалось, мать сама крестила дядю и одела крест, не было в деревне церкви. Его мама умерла давно, а он живёт в преклонном возрасте за 80, бодр и активен.