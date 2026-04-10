19 теплых историй о жизни в деревне, где каждый день — как первая весенняя оттепель
Иногда так хочется поставить мир на паузу и оказаться там, где самая важная новость дня — это то, что в саду зацвели вишни. Деревенская жизнь обладает удивительным свойством: она полна маленьких радостей и возвращает в детство даже тех, кто давно считает себя взрослым и серьезным. Там, среди бескрайних полей и бревенчатых домиков, живут истории, полные света и доброты. Дети бегают босиком и со смехом рвут щавель с огорода, а взрослые внезапно вспоминают, как это — радоваться первой весенней грозе.
- Живу в деревне. Каждое утро находила у порога деликатесы: то мед, то хлеб. Я уже вообразила тайного поклонника-фермера и начала даже прихорашиваться перед выходом. Интрига достигла пика, когда на рассвете я столкнулась в дверях с соседкой-бабулей, которая аккуратно ставила корзинку на крыльцо. Оказалось, она почему-то подумала, что у меня денег нет, и решила так ненавязчиво мне помочь.
- Деревня, вечер. Что-то грохочет и бормочет в сенях. Вышел — никого, тишина. Вернулся в дом — снова грохот и бормотание. Уж готов был поверить в домового! Вышел в сени еще раз, тихонько. И тут вдруг замечаю ежика! Он в сени залез, а обратно никак. Порог высокий, а у него лапки. Вот и бушевал.
- Вчера приехал в нашу деревню тип — джип огромный, костюм дорогущий. Выгрузил четыре мешка натуральных удобрений и потребовал пятьсот рублей скидки на саженцы. Говорю: «У меня фиксированные цены, да и сезон уже кончается». А он мне: «Но я же ВИП-клиент, привез подарок вашему садоводству». В итоге мешки запихнул на свой Мерседес и гордо уехал.
«В деревне у бабушки»
- Мне 5 лет, я пошла гулять с соседским мальчишкой-ровесником. Он говорит: «Пойдем, покажу, где можно бесплатный лимонад раздобыть». Через дорогу деревенские дома, пошли туда. Минут 10 шли. А потом он остановился и с гордостью тычет пальцем на колонку для набора воды. А я до этого жила в деревне и знаю, что это такое.
- Деревня. Сибирское лето. Жаркий день. Я, шестилетняя, и мой серьезный и молчаливый дедушка — красивый, подтянутый и здоровый для своего возраста — едем на деревянной моторной лодке на противоположный берег реки. Туда, где цивилизации нет совсем.
Прибыли. Дед затащил лодку на берег. Мы идем к лесу через огромное поле, заросшее всевозможными дикими цветами и травами. Трава выше меня, и я чувствую себя героиней какой-нибудь сказки, попавшей в волшебный мир с гигантскими растениями.
Я слышу стрекотание кузнечиков. То тут, то там вижу взлетающих бабочек. Слышу, как шумит на ветру трава. Из всех цветов, которые попадаются мне на пути, меня интересуют только лилии. Высоченные кусты рыжих, веснушчатых лилий. Я влюблена в их нескромную яркую красоту. Мой высоченный дедушка замедляется, оборачивается, подхватывает меня на руки и сажает себе на плечо.
Передо мной открывается вид на огромное поле и лес впереди, и я вижу как много на поле кустов рыжих лилий. Ветер и яркое солнце я теперь чувствую на своем лице... А какое воспоминание из детства греет вам душу?
P.S. Мне все еще снятся рыжие лилии.
А мне вспоминается дядя в молодости, когда приезжали к ним в гости в Вологодскую область. Мелочью была, как и брат, но оба запомнили у него на шее крестик, всегда носил открыто. Сам был цветущий, всегда весёлый, высоко держал голову, крепкий и высокий. Брат спросил у него про крестик. Оказалось, мать сама крестила дядю и одела крест, не было в деревне церкви. Его мама умерла давно, а он живёт в преклонном возрасте за 80, бодр и активен.
«Сделал в подарок бабушке панно, которое в точности повторяет окно из нашей деревни в Липецкой области»
- Было мне 12. Прихожу домой — там никого, на столе записка и деньги. Как так! Уехали без меня к бабуле. Хватаю деньги, бегу на вокзал. Добрался, бабушка встречает: «А ты что, один приехал?» Не понял. Вспоминаю про записку. Разворачиваю, а там: «Сынок, сходи за хлебом, мы скоро будем».
- Глухая деревня в Тульской области. Население 14 человек, но на лето еще приезжает много столичных жителей — отдохнуть от суеты, погрузиться в полное единение с природой. В деревне крошечный магазин, обустроенный в сенях предприимчивой бабы Маши. Баба Маша бойко торгует только летом, обеспечивая приезжих всем необходимым. А я — торговый представитель, у которого баба Маша заказывает всякую всячину для магазинчика.
И вот в одно из посещений она говорит мне: «Слушай, Кать. А можешь передать на завод сухариков, чтобы они их потоньше делали? А то сухарики белые, их берут не так грызть, а в салат Цезарь». «А что, баб Маш, могу», — отвечаю я. Передаю запрос своему супервайзеру, тот региональному, региональный — дивизиональному. И так доходит до технолога на заводе.
И что вы думаете? Технолог соглашается, и меняет толщину сухариков. И все бы ничего, но после этого изменения продажи сухариков улетают в космос! А баба Маша реагирует на это простым: «Вот и славно». С того момента прошло лет 16, не меньше. Но баба Маша останется в моей памяти и истории сухариков Хруст.
Так вот от кого постоянно идёт уменьшение веса и объёма товара! Во всём виновата баба Маша а не жадность производителя! Во времена СССР тоже поднимали цены по *просьбам трудящихся*. Проходили, помним...
«Рыла ход до сарайки. И это не за всю зиму нападало, уже чистила ранее»
Этот год дал дроздов со снегом, это точно. Во всём вина НАТО, гейропейцев и пендосов! Наверное...но это не точно...
- Как я закрывала сегодня «кольца активности»: покаталась по лесу, собрала лисичек, накормила миллион комаров, перетащила в погреб мешок картошки, собрала три ведра помидор, наелась жареных зонтиков, посадила 12 кустов клубники и 1 куст смородины, повалялась в гамаке. Вот бы каждый день так!
- Короче, если вывезти 8-летнего пацана в деревню и оставить его на лоне природы, то за первые 30 минут он пройдет все стадии принятия. Затем он найдет крепкую палку, начнет сшибать ею бурьяны, пробовать мерзлый шиповник с кустов. В общем, вдохнет воздух свободы и нормального детства сполна. А если его потом напоить чаем из термоса, да с пирожками, то еще несколько дней будет вспоминать это путешествие с восторгом. Лучшие вещи в мире — вовсе не вещи.
- Никогда не хотела рыжего кота. Искала серого или черного, но у судьбы были свои планы. Прошлой весной под наш деревенский магазин подбросили троих маленьких котят. Владелец знал, что мы ищем котика, и решил принести оставшегося нам на смотрины. Я влюбилась с первого взгляда в своего Кузю, он был таким малюсеньким, невероятно красивым и ласковым. Тактильнее еще никого не встречала! И теперь его обожает вся деревня: он ложится перед каждым прохожим на спинку и просит почесать ему пузико.
- Недавно была забавная история. Приехал в одну деревню к клиенту — итальянцу, водопроводчику. Пока выгружал заказ, со мной поздоровались проходящие мимо: почтальон на велосипеде, две школьницы, древний дед с собакой. А бабулька из соседнего дома даже предложила взять у нее сумку с яблоками —урожай большой, девать некуда. Я всех этих людей видел впервые! Даже немного захотелось там жить. А сам клиент-итальянец со мной даже не поздоровался...
- Я помню, в детстве проводили все лето у бабушки в деревне, нас было четверо внучек. И родилась еще одна. Ей исполнилось два годика, привозят. Такая девочка — сладкая булочка. Пухленькая, с бантиками, всего боится. Прошло лето, приезжает за ней мама. Кое-как нашли ее в сарае. Приводим к маме. Чумазая, лохматая, под мышкой курицу держит. Лицо ее мамы мне не забыть.
- Я живу в поселке в 60 км от Москвы. Народ у нас тут юморной, воспитанный, друг другу охотно помогают. Примерно в половине домов есть кошки, и в большинстве случаев не одна, а две и больше. У одной женщины вообще шесть. Кошка здесь необходимость, так как прямо за деревней огромное поле, а за полем лес. Мышей всех видов и сортов просто хоть лопатой выноси. Кошки свободно ходят по дворам, и их все кормят. Поэтому в чате часто встречаются такие сообщения:
— Чей кот к нам пришел? Очень голодный, на творог накинулся.
— Наш. Только он у нас молочку не ест.
— У нас ест!
Или:
— Это чья кошка ко мне приходит покушать? (фото пухлой кошки прилагается)
— Ой, это наша. И поверьте, питается она очень хорошо!
— Да? А она сказала, что неделю не ела.
— Врет!
«Муся, 18 годиков. Живет у родителей в деревне. Очень любит, когда ее гладят»
- К соседям приехали внуки из города: мальчик и девочка, лет четырех и шести соответственно. Вечером смущенный сосед пришел и попросил сходить с детьми к нашему курятнику. Оказывается, внук целый день упрашивал деда сводить его и сестренку в зоопарк, а дед не мог взять в толк, о чем лепечет малыш.
После того, как все курочки, петушки, индюшки и индюки были рассмотрены и внимательно выслушаны, оказалось, что их можно потрогать, только очень осторожно. И даже покормить зеленью и зернышками.
А после того, как моя дочурка с папой показали, что с индюшкой можно разговаривать (на индюшачьем языке, конечно же), наш зоопарк был признан самым лучшим в мире!
- В моем детстве мы каждое лето ездили в деревню к бабушке с дедушкой. Они держали корову, поросят, кур. Мне было 4 года. Бабушка отправила деда встретить корову из стада. Стадо пастух пригонял на главный перекресток деревни, а оттуда хозяева встречали своих буренок и вели по домам. Я увязалась за дедом. Коров встретили, идем, а я всю дорогу деду талдычу, что он не нашу корову домой ведет. А он отмахивается, мол, откуда тебе знать? А я ему: у нее пятна на боку не такие, и глаза у нашей Милашки красивее. Но дед не послушал, так и привел домой корову.
И получил втык от бабушки: «Ты чего чужую корову приволок?» Вот тут-то дед и понял, что я действительно отличала нашу корову из сотен других. И куриц наших всех в лицо знала. Однажды соседский петух увел пару наших куриц, так я бабушке рассказала, и показала среди соседских куриц именно наших.
«Деревня в Рязанской области. Раньше бабушка с дедушкой жили в этом доме, а теперь я сюда приезжаю отдыхать»
- В детстве, лет в 5, была в гостях у бабушки. Выдали мне задание: из соседней деревни приехал молочник, и мне нужно было узнать у него цену на молоко. Вышла я из калитки и как заору на всю деревню! А молочник в хохот, ведь я выдала: «Дядя, а молоко задаром или бесплатно?»
- В детстве ездил к бабушке с дедушкой в деревню летом. И жила на нашей улице одна бабка — старшие дети всегда шептали младшим, чтобы те обходили ее стороной. А причину я до сих пор забыть не могу: оказывается, бабка ела котлеты и запивала их чаем! «Бабке», кстати, было лет 40 всего. Ну а я что, я теперь тоже как она. Ем котлеты, запиваю чаем.
- Отправили меня с дядей в село. Лет 20 ему было, типичный городской. Бабуля попросила его пару ведер картошки посадить. Делов-то: копаешь ямку, бросаешь картошку, закапываешь. Ушел, вернулся минут через 15. Бабуля удивилась. Так оказалось, что он вырыл яму, высыпал туда 2 ведра картохи, и спокойно зарыл.
- Дедушка в 6 утра в деревне уходил на рыбалку, я проснулась, попросилась с ним, ну он меня и взял. Бабушку не предупредил, она еще спала в тот момент. Проснулась бабушка — ни меня, ни дедушки нет. Она всю деревню обежала, телефонов не было тогда еще. Когда мы довольные вернулись в 10 утра с уловом, получили знатный нагоняй от бабули. Дедушки нет уже почти 7 лет, но вспоминаю об этом случае очень часто.
