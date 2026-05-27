А что должна была пожелать маленькая девочка? мир во всём мире и изобретение лекарства от рака?
10 деталей из «Дюймовочки», «Цветика-семицветика» и других мультиков, которые мы начали понимать только повзрослев
В детстве некоторые детали из старых добрых мультиков как-то ускользали от нашего внимания. Например, почему Дюймовочка не пытается вернуться к маме, Герда бегает по снегу босиком, волшебник Ээх примеряет наряд известного литературного героя, а мама дяди Федора все время ворчит. Я решила пересмотреть родные мультфильмы, которые когда-то дарили мне столько маленьких радостей, и с удивлением обнаружила в них новые для себя моменты.
Женя из «Цветика-семицветика» была не так уж неправа
Мне в детстве не очень-то нравился этот мультик — ведь главная героиня все время что-то не то загадывала и потратила шесть лепестков на какую-то ерунду. Надо было сразу начинать творить добро и помогать всем окружающим. Но, с другой стороны, она починила любимую мамину вазу.
А учитывая, что родительница даже не появляется в кадре и мы слышим только ее строгий голос, волнение Жени вполне можно понять. Дети, с которыми Женя все время сталкивалась, вели себя не слишком-то хорошо: мальчишки не взяли ее в игру, а девочка пожадничала и не поделилась куклой. Так что желания Жени — это не глупость, а реакция на обиду.
И только мальчик Витя проявил к Жене искреннюю симпатию, вот она и захотела ему помочь. Учитывая, что в финале дети получают новый цветок, даже интересно, как они теперь набедокурят. Надеюсь не отправят по доброте душевной парнишек на Северный полюс.
Очень запоминающейся в мультике получилась и бабушка-колдунья. Она мне чем-то напомнила Белоснежку из диснеевского мультика. Птички точно так же помогали бабуле и приносили все необходимое. Только вот немного смущает наряд волшебницы — ведь лето на дворе, зачем ей нужно теплое пальто?
Старый анекдот. Получила девочка цветик-семицветик. Отрывает лепестки:
— Хочу, чтобы меня колбасило! Ыыыы, как меня колбасит! Всё, хочу, чтобы меня больше не колбасило. А теперь хочу, чтобы меня плющило! Ууууу, как плющит, как же плющит! Всё, хочу, чтобы больше не плющило. А теперь хочу, чтобы меня попёрло! Оооо, как же прёт, как прёт! Хватит, хочу, чтоб больше не пёрло.
И тут видит: бредёт несчастный мальчик на костылях, ему неудобно, ему больно. Стыдно стало девочке, что шесть лепестков потратила на себя. Отрывает последний, седьмой:
— Хочу чтобы мальчика колбасило!
Маму Дюймовочки немного жалко
Жабы в мультфильме получились настолько харизматичные, что буквально все фразы и мамы, и сынули разошлись на цитаты. И к тому моменту, когда жук спасает Дюймовочку от бракосочетания с земноводным, зритель совершенно забывает о том, что где-то там ее ищет безутешная мать. Ведь у женщины не было своих детей, потому-то она и обратилась к колдунье. Почему Дюймовочка ни разу о маме не вспомнила и не попыталась вернуться домой, непонятно.
Да и отношение героини к поиску подходящего супруга выглядит странно. Она же печалится не о предстоящем замужестве, а о том, что женихи неподходящие. И ее смущает не то, что сынок жабы — ленивый оболтус, а крот — настоящий скряга, ей не нравится внешность будущих супругов. Она была совершенно не против сочетаться браком с импозантным майским жуком. Поэтому зря принц фей так поспешно начал падать в обморок — Дюймовочка, скорее всего, и так бы отдала ему руку и сердце. И, кстати, у героини почему-то появились крылья после свадебной церемонии. Брак с монаршей персоной окрыляет?
Халиф не так уж заботился об обитателях своего зверинца
Помню, в нежном возрасте этот мультфильм меня просто завораживал. Образы получились настолько яркими и необычными, что сам сюжет как-то ускользал от моего детского разума. В памяти остались только преобразившиеся животные да любовь Халифа к своему зверинцу. Ведь эти создания были его единственной отдушиной, а сам бедный герой, похоже, томился в неволе многочисленных обязанностей.
А когда я недавно пересмотрела мультик, то поняла, что отнюдь не бесконечные дела томили Халифа, а обыкновенная скука. Он даже не замечал, как хочет выбраться из клетки маленькая птичка. Кроме того, даже преобразившись в рыбу или птицу, юноша был не в силах понять животных и мог только неловко копировать движения, не особо вникая в их смысл.
Это что-то символичное, психологи много бы ассоциаций и идентификаций этой птичке придумали бы😀
А избавившись от заклятия, Халиф даже не задумался о судьбе других заколдованных созданий. Хорошо, что фея о них не забыла. И только в финале правитель наконец додумался выпустить птичку, которая томилась в клетке на вершине его башни.
Юноша в мультфильме «Ух ты, говорящая рыба!» носит забавную обувь
В детстве я просто обожала этот мультфильм — волшебное существо Ээх превращается в таких интересных созданий! А недавно пересматривала его с сыном и заметила, что некоторые образы Ээха выглядят неожиданно. Так, в какой-то момент он словно примеряет на себя наряд героя из произведения Руставели «Витязь в тигровой шкуре». А другие костюмы чудища кажутся вполне современными, например куртка на молнии.
Кеды это, ке-ды! Давно появились, до кроссовок были дешёвой летней обувью
И если в детстве я никак не могла разобраться, что же за странный юноша пришел к старикам на помощь, в этот раз сразу опознала в нем ту самую отпущенную на волю рыбу. У них же одинаковые глаза. А вот обувь паренька здорово удивила. Похоже, этот смышленый юноша носит кроссовки.
Ваня в «Волшебном кольце» не случайно назвал свою лодку
До недавнего времени никогда не обращала внимания на то, что лодка, на которой Ванюша с супругой и другими домочадцами катается по речке в финале, носит название «Скарапея». А ведь именно так и звали волшебную змею, которая подарила главному герою волшебное кольцо.
Кстати, дочь царя, сбежавшая от Ивана в Париж к возлюбленному, похоже, так и не нашла там счастья. Над кроватью ее возлюбленного висит чья-то фотокарточка, но барышня на ней не слишком похожа на царевну.
Кай мог бы и поделиться с Гердой обувью
Когда Герда кидается преодолевать последний участок пути, который отделяет ее от Кая и Снежной королевы, она второпях забывает в доме старой ведуньи и шубу, и шапку, и рукавички. И девочку можно понять: ведь она спешит на помощь другу, поэтому ради названого брата готова даже босиком по снегу бежать. Но почему Кай, очнувшись от заклятия, не предлагает подруге хотя бы башмаки, мне кажется странным. Ведь она столько ради него преодолела — мог бы такой малостью и поделиться.
Мама Дяди Федора теперь кажется просто героической женщиной
Когда я смотрела этот мультфильм в нежном детском возрасте, мама главного героя казалась настоящей придирой: и домашних животных заводить не хочет, и Простоквашино ей не в радость, и на курорт заставляет всю семью ехать. А теперь видно, что все эти капризы женщине не в радость.
Ведь она и работает, и домом занимается, а когда говорит домашним, что хочет выбраться к морю и нарядные платья выгулять, и муж, и сын особого восторга не демонстрируют. Блудное чадо так вообще прямо на вокзале сбегает. А потом, когда мама готовится к выступлению на новогоднем концерте, о чем вся семья знает, никто из домашних даже не собирается прийти и посмотреть на ее выступление. Лучше уж поехать в Простоквашино: там же телевизор есть и маму покажут. Хотя передачу смотрит только почтальон Печкин, остальные заняты во дворе. Как-то обидно за женщину.
Вот только не надо рассказывать, какая у мамы Дяди Фёдора жизнь тяжёлая. Её ребёнок (даже если опустить, что в первоисточнике прямым текстом говорится, как он в 4 года читать научился, а в 6 лет уже сам себе суп варил) достаточно ответственный и ладит с хозяйством, чтобы спокойно выживать в деревне безо всяких взрослых. Да и муж тоже далеко не баклуши бьёт: академик, хорошо зарабатывает (вспомнить хотя бы, какая у них квартира), дома тоже без дела не сидит: то посуду моет, то машину чинит. Так что эта самопровозглашённая «крестьянка крепостная» попросту не желает замечать чьи-либо старания, кроме собственных. К тому же, эта истеричка по-человечески вообще не разговаривает: сплошные вопли, швыряние посуды и пассивная агрессия. Если тут за кого и обидно, то только за Дядю Фёдора, которому приходится её терпеть.
Маленькой домик Тыквы — это настоящее сокровище
В детстве домишка Тыквы, построенный из пары кирпичей и досок, казался какой-то насмешкой. Действительно, чему там может радоваться герой? Он же в это строение с трудом вмещается. А сейчас начинаешь понимать, что даже такое крошечное жилище, но свое — это просто счастье. И от этого печаль Тыквы, у которого этот домик несправедливо отнимают, чувствуется еще сильнее. Ведь вроде и дозволение получил, и своими руками строил.
Большой Ух научился слушать Волчонка, а тот его нет
Понятно, что мультфильм «Большой Ух» рассказывает о том, как двум незнакомцам сложно услышать и понять друг друга. Волчонок, хоть и мечтает о звездах, но все равно больше заботится о жителях родного леса, хотя веселый пришелец и старается привлечь его внимание к тому, что происходит в других галактиках.
Но ведь Большой Ух, каким бы надменным он ни казался в начале, к финалу начинает слышать звуки леса. А вот Волчонок так и не смог понять, о чем ему рассказывал гость с другой планеты, и просто заснул. И хоть герой и выглядит милым защитником, предлагать бедному голодному филину отправиться спать на пустой желудок — это немного странно. Мог бы и сразу чаем угостить, ведь все равно оба не спят.
Кеша из «Возвращения блудного попугая» очень современный герой
попугай просто обычный подросток в пуберате. детям полезно посмотреть на себя со стороны. родители любят, заботятся (в мультике их роль играет Вова), а попугай ведет себя хамски , оскорбляет , а потом и вовсе сбегает. не думая, что своим поведением он обижает Вову , заставляет его страдать и переживать
Наблюдать за приключениями своенравного попугая Кеши было весело, но особого сочувствия герой, честно говоря, не вызывал. Ведь Вовка искренне любил своего питомца, и все неприятности попугай себе сам устраивал. Капризы Кеши казались какими-то надуманными, а его обиды — пустяковыми. А теперь смотришь и понимаешь: мы ведь и сами порой себя так ведем.
Не случайно же мы публикуем красивые картинки из отпуска или ресторана в соцсетях. Ведь так хочется показать знакомым, что и в нашей жизни есть что-то яркое и интересное. И так приятно, когда эти посты собирают множество лайков и восторженных комментариев.
Но никакие реакции в соцсетях не заменят настоящего живого общения. И настоящую поддержку могут оказать только близкие и родные люди, которые знают нас как облупленных и понимают, что наша жизнь не всегда похожа на глянцевую открытку. Жаль только, что понимание этих простых истин приходит к нам не сразу. Бедный Кеша, теперь ты мне не кажешься таким уж отрицательным героем.
А у вас есть любимые мультфильмы из детства, которые вы до сих пор пересматриваете?
