10 деталей из «Дюймовочки», «Цветика-семицветика» и других мультиков, которые мы начали понимать только повзрослев

Мне в детстве не очень-то нравился этот мультик — ведь главная героиня все время что-то не то загадывала и потратила шесть лепестков на какую-то ерунду. Надо было сразу начинать творить добро и помогать всем окружающим. Но, с другой стороны, она починила любимую мамину вазу.

А учитывая, что родительница даже не появляется в кадре и мы слышим только ее строгий голос, волнение Жени вполне можно понять. Дети, с которыми Женя все время сталкивалась, вели себя не слишком-то хорошо: мальчишки не взяли ее в игру, а девочка пожадничала и не поделилась куклой. Так что желания Жени — это не глупость, а реакция на обиду.