Просто сравните, как выглядят 12 исторических личностей на своих портретах и на фотографиях
Шелковые платья, безупречные прически, нежный цвет лица: на своих портретах женщины, так или иначе вошедшие в историю, выглядят идеально. К счастью, до нас дошли и фотографии всех этих графинь, светских львиц и оперных певиц. Мы сравнили портреты этих влиятельных личностей с их фотографиями. Получились живые и трогательные коллажи.
1. Лилли Лэнгтри
Личность и внешность Лилли привлекала внимание, все вокруг твердили, до чего же красива и обаятельна эта девушка. В 1882 году она даже стала лицом рекламной компании мыла. Она первой из светских дам вышла на сцену и не только стала актрисой, но и возглавила свою собственную театральную группу. Ее не раз изображали самые разные художники, но до нас дошли и фотографии.
2. Евгения де Монтихо
Императрица Евгения, урожденная Мария Эухения Игнасия Агустина Палафокс де Гусман Портокарреро-и-Киркпатрик, графиня де Монтихо, была супругой Наполеона III. Считается, что она была последней королевской особой, оказавшей прямое влияние на моду. Она меняла наряды 4 раза в день, ее платья и прически копировались.
3. Лола Монтес
Эта ирландская актриса и танцовщица была фавориткой короля Баварии Людвига I, который пожаловал ей титул графини. История ее жизни была не раз экранизирована. Есть мнение, что именно она является прототипом Ирэн Адлер в серии книг о Шерлоке Холмсе.
4. Жанна Самари
Эта актриса театра «Комеди Франсез» с отличием окончила французскую театральную школу. Она преуспела во многих комедийных ролях. Так же она известна как модель Пьера Огюста Ренуара, хотя рисовал ее не только он.
5. Мария Аделаида Кембриджская
Мария Аделаида Кембриджская — член британской королевской семьи, внучка Георга III. Несмотря на скромный доход она отличалась изысканным вкусом и вела довольно экстравагантный образ жизни. До нас дошло множество не только портретов принцессы, но и фотографий.
6. Адель Гюго
Адель была знакома с Виктором Гюго с детства и стала его женой. Кстати, брат великого писателя, Эжен, тоже любил Адель. Он тяжело переживал их женитьбу. Во время ухаживаний Виктор Гюго написал будущей жене около 200 любовных писем, многие из которых были опубликованы. Кстати, она написала биографию мужа, которая была опубликована в в 1863 году.
7. Юзефина Решке
Эта оперная певица стала известна благодаря выступлениям в итальянских и французских операх. У нее был чистый, мощный голос. Она была любимицей поэтов и композиторов, ей посвящали стихи и песни, рисовали с нее картины.
8. Зинаида Юсупова
Зинаида Николаевна была последней в роду Юсуповых. Современникам она запомнилась своим умом, образованностью, красотой и безграничной щедростью. Ее портреты писали выдающиеся художники тех лет. К примеру, ее не раз изображал Валентин Серов.
9. Ева Аврора Шарлотта Шернваль
Эта баронесса и светская львица получила хорошее по тем временам образование и считалась необыкновенно красивой. Она встречалась в свете с Пушкиным, Вяземским, А. И. Тургеневым, в ее честь написали романс-мазурку.
10. Жанна Эбютерн
Жанна Эбютерн была женой и натурщицей Амедео Модильяни. Она планировала идти по стопам брата и стать художником. В 1917 году поступив в университет Коларосси, она познакомилась с обаятельным и харизматичным Амедео. Окружающие о ней отзывались как о тихой, застенчивой девушке. Темно-рыжие волосы и бледная кожа были источником вдохновения для Модильяни в течение всего творчества.
11. Кристина Нильсон
Кристина была шведской оперной певицей, известной потрясающим голосом, грациозной внешностью и обаянием. С нее множество раз писали картины и портреты, к примеру, именно она изображена на полотне «Пандора» кисти Александр Кабанеля. Она не раз упоминалась в литературе, считается, что именно она является прообразом главной героини романа Гастона Леру «Призрак оперы».
12. Паулина Клементина фон Меттерних
Эта принцесса и светская дама была известна своей элегантностью и обаянием. Так как она часто сопровождала своего мужа, австрийского дипломата, то регулярно ездила из Парижа в Вену и обратно и выступала в роли эдакого культурного посредника. Также она являлась покровительницей искусств и музыки.