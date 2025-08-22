15 портретов дам, где «естественная красота» — заслуга кисти мастера

Культура
2 часа назад

Все мы, глядя на изящные портреты известных аристократок и восхищаясь их красотой, даже не подозреваем, что эти портреты могут сильно отличаться от их настоящего облика. Художники того времени тоже стремились с помощью подручных методов облагородить и приукрасить внешность требовательных дам, которые хотели остаться в истории с восхитительным образом. Сегодня у нас есть возможность сравнивать картины с фотографиями и понять, насколько честными были художники

Цецилия Мекленбург-Шверинская, принцесса Мекленбург-Шверинская, супруга прусского кронпринца Вильгельма

Мария Аделаида Кембриджская, член британской королевской семьи, внучка Георга III

Луиза Расмуссен, датская балерина и жена короля Дании Фредерика VII

Луиза Фернанда Испанская

Луиза Нидерландская, жена Карла XV Шведского, королева Швеции

Амалия Ольденбургская, королева Греции

Каролина Августа Баварская, императрица Австрии

Мария Кристина, принцесса Обеих Сицилий, королева-консорт и супруга короля Испании Фердинанда VII

Елизавета Баварская (Сисси), императрица Австрии

Виктория Прусская, прусская принцесса из дома Гогенцоллернов

Луиза Прусская

Королева Виктория

Мариетта Альбони, итальянская оперная певица

Алиса Гессенская

Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии

Луиза Великобританская, герцогиня Аргайл

Каролина Коронадо, испанская поэтесса

Тереза Кристина Бурбон-Сицилийская, императрица Бразилии

Мария Нассауская, мать первой королевы Румынии Елизаветы

Мария Фридерика Прусская, королева Баварии

Мария Тереза, инфанта Португалии

Мария Изабелла Орлеанская, французская принцесса и инфанта Испании

Изабелла II, королева Испании

Мария Ван Зандт, американская оперная певица

Адельгейда Гогенлоэ-Лангенбургская, принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, племянница королевы Виктории

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее