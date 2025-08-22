15 портретов дам, где «естественная красота» — заслуга кисти мастера

Все мы, глядя на изящные портреты известных аристократок и восхищаясь их красотой, даже не подозреваем, что эти портреты могут сильно отличаться от их настоящего облика. Художники того времени тоже стремились с помощью подручных методов облагородить и приукрасить внешность требовательных дам, которые хотели остаться в истории с восхитительным образом. Сегодня у нас есть возможность сравнивать картины с фотографиями и понять, насколько честными были художники