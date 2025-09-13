15 фото, которые покажут тепло, над которым не властно время
Народное творчество
4 часа назад
Есть снимки, которые словно хранят в себе частичку света и уюта, пережившего годы. Они не тускнеют и не теряют своей силы, напоминая о моментах, которые были по-настоящему важны. Такое фото согревает даже тогда, когда все вокруг меняется.
Как-то незаметно пролетело 27 лет
«В честь 30-й годовщины свадьбы моих родителей»
«Слева мы с бабулей в детстве. А справа дело происходит на моей свадьбе»
- Так трогательно, что глаза на мокром месте! © eatingthesandhere91 / Reddit
«Наша семья в 1982 году и сейчас»
- Мама так и излучает тепло и заботу. © Federal-Research-148 / Reddit
Счастливы вместе
- Вау, она великолепна на обоих фото! © dancin-weasel / Reddit
Они выглядят такими милыми!
- Ух ты! Ребята, вы выглядите потрясающе! © kabomothupi / Reddit
«Мы с братом, разница 10 лет»
«Лучшие подруги: 1987 и 2024»
- Мой мимиметр зашкаливает! © Background_Book2414 / Reddit
«23 года в браке»
«10 лет и трое детей спустя»
«Сегодня ровно 32 года, как мы вместе»
- Ого! Ну вот реально — ты выиграл эту жизнь! © showcase25 / Reddit
«Та же машина, но другая собака»
«Мы с папой — разница больше 20 лет»
- Ах, милота! Сразу видно, что у вас прям любовь-любовь! © yahtzeegrandma*** / Reddit
«2014-й — 2025-й годы»
«Мы с женой в школе и 25 лет спустя»
Сын (1 год) и племянница (10 месяцев). На втором фото им по 16 лет.
-
-
Ответить
Вот еще несколько подборок, которые вам могут понравиться:
Фото на превью oldboy_and_the_sea / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 историй с юмором, где финал оказался таким же внезапным, как и конец лета
Истории
6 дней назад
15+ мужей, которые отчебучили такое, что хоть плачь от смеха
Истории
2 дня назад
15 девушек честно рассказали о том, как чудили мамы их мужчин
18 историй, которые доказывают, что в отношениях главное — чувство юмора (и крепкие нервы)
14 человек, которых жизнь застала врасплох
Истории
2 недели назад
15 солнечных историй-напоминаний о том, что счастье совсем рядом
14 человек, у которых все пошло наперекосяк, но оказалось, что к лучшему
Истории
3 дня назад
16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
17 неловких историй, влипнуть в которые может каждый, а рассказать о них с юмором — единицы
20 трогательных фото и историй о том, как непросто старшему поколению подружиться с гаджетами
Истории
2 месяца назад