20+ ностальгических школьных фото, которые пахнут тетрадями в клетку и звонком на перемену
Школьные годы у каждого ассоциируются со своим набором мелочей: скрип мела, пишущего на доске, звонок на перемену, разговоры на задней парте и те самые пирожки из столовой, которую вспоминаешь с улыбкой. Герои этой подборки открыли свои альбомы и показали фотографии, которые в одно мгновение возвращают нас в то время, когда оценка за контрольную казалась важнее всего на свете.
Признавайтесь: у всех ведь есть такое фото?
«Моя бабушка была директором школы, поэтому первый звонок давала не девочка с колокольчиком, а я»
«Помню, что был в шоке, когда ко мне подошел одиннадцатиклассник (тогда он казался большим и взрослым), посадил на плечо и куда-то понес. Колокольчика не было, поэтому я давал звонок, нажимая на кнопочку в школе. Заранее мне об этом никто не сообщал. Это был единственный раз в жизни, когда мне досталась какая-то роль по блату».
Когда кот готов быть с тобой и в горе, и в радости, и в школе...
«Я иду во второй класс»
- Мама у тебя — огонь! © ***Guard / Pikabu
«У нас в школе, в каморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль. Вокально-инструментальный, под названием „Гелиос“»
«На фото я на новогоднем школьном концерте».
В 2001 году не так-то просто было найти ту самую школьную форму, но мы справились
«Я сегодня пошел в школу, но 30 лет назад. Это мой 1 „Г“ класс»
«Нашел потрепанные жизнью снимки в заброшенной школе перед сносом. Вот, например, школьная самодеятельность»
«Моя бабушка в 1926 году закончила институт и пошла работать преподавателем химии в селе. Так в 20-е годы проходили уроки в школе»
прикольно: парнишка вон босиком. Представляете, 100 лет назад фото сделано... Крнуто!
«Школьный двор, весна 1993 года. Между двумя Наташами стоит девочка Аля, которая мне очень нравилась, но я так и не нашел смелости признаться ей в своих чувствах»
У меня была подобная кофта - только не розовая, а бордовая🥹
«1993 или 1994 год, 19-ое мая. Вечер на школьном стадионе»
«26 лет назад я пошел первый раз в первый класс. Учиться по большей части мне нравилось, школа была хорошая, иногда с теплом вспоминаю те годы»
«Когда один человек может скрасить всю фотографию. Кстати, теперь этот „пацаненок“, который слева, работает авиаконструктором»
«Школьный поход осенью 1968 года, 6 класс. Отошли примерно на 5 километров от школы. На этом фото девчонки готовят обед. Снимал мой папа»
А вот и результат: классический походный обед на скатерти из газет
«А меня в объектив поймал городской фотограф на празднике выпускников 2003 года»
Тот период, когда школьники одевались как хотели. И как могли
Помню эти дикие времена, особенно старшеклассниц в прозрачных блузка и лосинах
Выпускники 1977 года. Фото на уроке
«Сбор металлолома. В азарте соревнования мы приволокли на пункт сдачи стиральную машинку»
А,вот те девочки,которые чугунную ванну без лифта на́ 9 этаж загоняют!)))
«Я был самым крутым парнем в классе»
«Мама с подругами возле школы. Начало 70-х»
«Репетируем школьный спектакль. Кажется, Робин Гуд»
«Фото с разницей в 37 лет. Слева — сентябрь 1986 года, справа — сегодня»
Вы были снежинкой на Новый год? Я — да! Это мой первый класс. И моя первая учительница в леопардовом платье
Судя по моей одежде 😂 это было давно) в новогоднюю ночь отключили электричество и мы поехали на красную площади. С тётей.