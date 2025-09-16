20+ ностальгических школьных фото, которые пахнут тетрадями в клетку и звонком на перемену

Школьные годы у каждого ассоциируются со своим набором мелочей: скрип мела, пишущего на доске, звонок на перемену, разговоры на задней парте и те самые пирожки из столовой, которую вспоминаешь с улыбкой. Герои этой подборки открыли свои альбомы и показали фотографии, которые в одно мгновение возвращают нас в то время, когда оценка за контрольную казалась важнее всего на свете.

Признавайтесь: у всех ведь есть такое фото?

«Моя бабушка была директором школы, поэтому первый звонок давала не девочка с колокольчиком, а я»

«Помню, что был в шоке, когда ко мне подошел одиннадцатиклассник (тогда он казался большим и взрослым), посадил на плечо и куда-то понес. Колокольчика не было, поэтому я давал звонок, нажимая на кнопочку в школе. Заранее мне об этом никто не сообщал. Это был единственный раз в жизни, когда мне досталась какая-то роль по блату».

Когда кот готов быть с тобой и в горе, и в радости, и в школе...

«Я иду во второй класс»

«У нас в школе, в каморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль. Вокально-инструментальный, под названием „Гелиос“»

«На фото я на новогоднем школьном концерте».

В 2001 году не так-то просто было найти ту самую школьную форму, но мы справились

«Я сегодня пошел в школу, но 30 лет назад. Это мой 1 „Г“ класс»

«Нашел потрепанные жизнью снимки в заброшенной школе перед сносом⁠⁠. Вот, например, школьная самодеятельность»

«Моя бабушка в 1926 году закончила институт и пошла работать преподавателем химии в селе. Так в 20-е годы проходили уроки в школе»

«Школьный двор, весна 1993 года. Между двумя Наташами стоит девочка Аля, которая мне очень нравилась, но я так и не нашел смелости признаться ей в своих чувствах»

«1993 или 1994 год, 19-ое мая. Вечер на школьном стадионе»

«26 лет назад я пошел первый раз в первый класс. Учиться по большей части мне нравилось, школа была хорошая, иногда с теплом вспоминаю те годы»

«Когда один человек может скрасить всю фотографию. Кстати, теперь этот „пацаненок“, который слева, работает авиаконструктором»

«Школьный поход осенью 1968 года, 6 класс. Отошли примерно на 5 километров от школы. На этом фото девчонки готовят обед. Снимал мой папа»

А вот и результат: классический походный обед на скатерти из газет

«А меня в объектив поймал городской фотограф на празднике выпускников 2003 года»

Тот период, когда школьники одевались как хотели. И как могли

Выпускники 1977 года. Фото на уроке

«Сбор металлолома. В азарте соревнования мы приволокли на пункт сдачи стиральную машинку»

«Я был самым крутым парнем в классе»

«Мама с подругами возле школы. Начало 70-х»

«Репетируем школьный спектакль. Кажется, Робин Гуд»

«Фото с разницей в 37 лет. Слева — сентябрь 1986 года, справа — сегодня»

Вы были снежинкой на Новый год? Я — да! Это мой первый класс. И моя первая учительница в леопардовом платье