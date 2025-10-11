10+ фактов о пиратах, которые киношники безбожно переврали в своих фильмах

В голливудских фильмах пираты частенько носят треуголки или шикарные шляпы, украшенные перьями. На деле же ни один корсар не стал бы напяливать на себя такие головные уборы. Во-первых, их было неудобно носить на судне: один сильный порыв ветра — и роскошная шляпа отправлялась на морские просторы. Во-вторых, перья или поля легко могли зацепиться за такелаж.

Цветастых бандан, которые тоже частенько мелькают на экране, в те времена и вовсе не существовало. Вместо всех этих изысканных аксессуаров пираты просто обматывали голову шарфами, завязывая узел на лбу, чтобы пот не стекал в глаза. А в холодных краях они носили плотные облегающие шапочки с маленькими полями.