10+ фактов о пиратах, которые киношники безбожно переврали в своих фильмах
На страницах книг и киноэкранах жизнь пиратов прошлого кажется волнующей и полной приключений. Эти отважные авантюристы носят шикарные костюмы, щеголяют роскошными украшениями, ищут клады и управляют огромными кораблями. К сожалению, большинство современных представлений о корсарах — это всего лишь выдумки. Мы решили узнать, какой же на самом деле была жизнь морских разбойников.
Пираты не носили шляпы, треуголки и банданы
В голливудских фильмах пираты частенько носят треуголки или шикарные шляпы, украшенные перьями. На деле же ни один корсар не стал бы напяливать на себя такие головные уборы. Во-первых, их было неудобно носить на судне: один сильный порыв ветра — и роскошная шляпа отправлялась на морские просторы. Во-вторых, перья или поля легко могли зацепиться за такелаж.
Цветастых бандан, которые тоже частенько мелькают на экране, в те времена и вовсе не существовало. Вместо всех этих изысканных аксессуаров пираты просто обматывали голову шарфами, завязывая узел на лбу, чтобы пот не стекал в глаза. А в холодных краях они носили плотные облегающие шапочки с маленькими полями.
Пышным нарядам тоже не было места на борту — в них просто неудобно было передвигаться по палубе и выполнять работы на судне. Обычно в море пираты носили широкие брюки с пришитыми карманами, плотные рубахи и короткие куртки — то есть примерно ту же одежду, что и моряки на торговых судах. А учитывая, что именно купцов морские волки и грабили, частенько они носили одежду тех самых простых моряков.
Зато, спустившись на берег, команда обязательно наряжалась, стараясь продемонстрировать «сухопутным крысам» и другим представителям морского братства свою удачу и богатство.
Стеснялись примерять серьги
Доподлинно неизвестно, носили ли пираты украшения в ушах, но историк Марк Картрайт сомневается, что серьги были популярны. В те времена эти украшения полюбила изнеженная придворная знать, а морским волкам хотелось выглядеть более грозно.
Хотя некоторые капитаны действительно блистали в драгоценностях, они отдавали предпочтение подвескам и перстням. Исследователь Стефан Ловгрин считает, что, возможно, некоторые пираты действительно щеголяли в серьгах. Но надевали они их не для красоты, а чтобы унять морскую болезнь.
А вот татуировки были вполне подходящим украшением для корсара в «золотой век пиратства» (XVII–XVIII века). По крайней мере, специалист по морской истории Бенесон Литтл нашел немало свидетельств того, что пираты наносили узоры на кожу.
Правда, в те времена татуировки пользовались популярностью и среди знатных дам и джентльменов. Эти узоры назывались «пороховыми пятнами», потому что рисунок наносился на кожу с помощью иголки и пороха. Кстати, некоторые пираты, да и другие люди потом обращались к докторам с просьбой свести разонравившуюся татуировку.
Женщины на борту были не редкостью
Историкам известно несколько прославленных женщин-корсаров, но исследователь Лора Данкомб предполагает, что их могло быть и больше. Морская жизнь в те времена давала женщине невиданную прежде свободу, пусть и связанную с многочисленными рисками.
Так как пышные наряды, изысканный макияж и прическа вряд ли помогли бы даме выжить и добиться успеха среди морских волков, девы, скорее всего, одевались так же, как и остальные моряки. В таком образе отличить их от других членов команды было непросто. Но это не значит, что на пиратском судне дама отказывалась от личной жизни. Например, одна ирландская разбойница даже родила младшего сына прямо на борту корабля.
В таверны ходили не для того, чтобы покутить
Вернувшись на берег, пираты торопились потратить награбленное в ближайших тавернах и всласть повеселиться. Однако в эти заведения они отправлялись не только ради кутежей. Именно в тавернах и других подобных местах можно было узнать все последние сплетни и новости, нанять новых членов команды и избавиться от нажитого добра.
Чаще всего награда пиратов состояла из дорогих тканей, специй, сахара и других похожих товаров. Все эти замечательные вещи можно было продать только нечистым на руку торговцам. Те прилично занижали цену, но пираты не жаловались. Так что таверны в те времена были чем-то средним между переговорной комнатой и ночным клубом.
Пираты охотились вовсе не за золотом
Конечно, любой пират мечтал о сундуке, набитом золотом и драгоценными камнями. И некоторым действительно удавалось его обрести. Но, как пишет исследователь Марк Картрайт, суда, перевозившие эти грузы, обычно тщательно охранялись, и не каждый капитан рискнул бы приблизиться к подобному кораблю — так можно было лишиться и команды, и собственной головы.
А вот обычные торговые суда частенько делились с пиратами своими товарами — надо было лишь хорошенько припугнуть команду. Собственно, именно для этого корсары и пытались заработать репутацию кровожадных головорезов. Так что специи, ткани и дорогие породы дерева были значительно более желанной наградой.
Даже если корсарам и доставались драгоценности, никому из них и в голову не пришло бы зарывать это сокровище на необитаемом острове. Вернее, так поступил только один прославленный корсар — и именно это породило легенду.
Если монет было немного, команда просто спускала их в ближайшем порту. А счастливчики, отхватившие приличный куш, без всяких сожалений бросали морское дело со всей его романтикой и опасностями.
Порой пираты останавливали суда просто для того, чтобы пополнить запасы провизии, воды и медикаментов или разжиться необходимой одеждой. Как-то морские волки умудрились забрать с проходящего мимо корабля все имеющиеся на борту головные уборы
Другими желанными вещами, которые ценились выше, чем золото и бриллианты, были подробные атласы и карты. С такими документами пиратам было значительно проще планировать все свои действия на морских просторах.
Редкий пират ходил в море дольше нескольких лет
Жизнь на судне была непростой, и редкий пират доживал до тридцати лет, счастливо избежав болезней и встречи с военными судами. При этом условия работы именно на разбойничьих кораблях были значительно лучше, чем на торговом или военно-морском флоте. Зачастую матросы с этих судов сами просили капитана принять их в экипаж. Если морским волкам доставалась хорошая награда, они честно делили ее между членами команды.
Получив приличный куш, почти любой корсар старался как можно скорее оставить опасную профессию и затеряться где-нибудь на берегу. Куратор отдела морской археологии Морского музея Северной Каролины Дэвид Мур отмечает, что, скорее всего, самые известные пираты были не особо опытными и удачливыми. Ведь слава приходила к ним после того, как корсаров вычисляли и ловили. А наиболее ловкие так и канули в глубину веков.
Из корабельной еды можно было делать пуговицы
Отдельным удовольствием на борту пиратского судна была еда. Чаще всего морские волки сидели на диете из сухих галет, которые делали из муки и воды, и вяленой говядины. Последняя была настолько жесткой, что моряки даже вырезали из нее вполне годные пуговицы и пряжки для ремней. Но мясо очень ценилось, и известный корсар даже согласился оставить крупный город в покое в обмен на стадо коров.
Правда, один пират прославился не своими подвигами на море, а тем, что тщательно изучал флору и фауну далеких берегов. При этом он не только занимался исследованиями, но и отважно дегустировал все, что бегало, летало, ползало или росло. Именно этот пиратствующий гурман познакомил европейцев с гуакамоле, тортильями, соевым соусом и кешью.
Деревянные ноги и крюки были редкостью
Травмы на судне были не редкостью, но если требовалась серьезная операция, корсару стоило сразу подготовиться к переходу в иной мир. Во-первых, чаще всего членов команды латал кок или боцман — просто потому, что им по долгу службы приходилось постоянно орудовать ножом. Медицинские инструменты использовались не на всех кораблях.
И даже если операция чудесным образом проходила успешно, бедняге нужно было как-то выздороветь в далеких от стерильности условиях пиратского корабля. Так что корсар с деревянной ногой или крюком на борту судна был скорее диковинкой, а за эту выдумку нам стоит поблагодарить писателей. После серьезных ранений моряка просто списывали с судна.
По той же причине сложно было встретить в море пирата с повязкой на глазу. Нет никаких исторических доказательств того, что их носили для какой-то иной цели, кроме как чтобы скрыть травму. А передвигаться по судну, задействуя только один здоровый глаз, было очень сложно. Скорее всего, такого бедолагу выгнали бы на берег.
Последний матрос мог поспорить с капитаном
На торговых судах слово капитана было законом, а вот некоторые пиратские команды могли решать все серьезные вопросы сообща. Правда, доподлинно неизвестно, на многих ли кораблях морского братства царили столь прогрессивные порядки. Но некоторые команды действительно могли сами выбирать и смещать командира. Также они сообща решали, какой процент полученных товаров кому достанется.
На некоторых судах капитан мог получать всего лишь в два раза больше сокровищ, чем рядовой матрос. Чтобы закрепить этот свод правил, корсары подписывали кодекс. Нарушителя соглашения не отправляли прогуляться по планке, а высаживали на необитаемом острове или просто выкидывали за борт — без всяких затей.
Пираты не были страшными грязнулями
В те времена пресная вода на судне была настоящей драгоценностью, и никто не стал бы тратить ее на помывку или стирку. Но это не значит, что пираты вовсе не соблюдали элементарных правил гигиены.
Они мылись, но использовали для этого морскую воду. Кроме того, морские волки ухаживали за волосами и бородой. Правда, после нескольких недель купания в морских волнах они, наверное, многое бы отдали за лохань горячей воды и кусок мыла.
Корсары забирали с судов обезьян и попугаев
В кино корсаров часто показывают в обществе попугаев и обезьянок — и это не художественное преувеличение. На пиратском судне действительно можно было встретить экзотических птиц и приматов. В те времена эти создания пользовались необыкновенной популярностью в Европе, и многие знатные господа мечтали заполучить такого питомца.
Так что торговые суда зачастую напоминали настоящие зверинцы, на которых перевозили куропаток, попугаев, обезьян и других экзотических существ. Пираты забирали такие грузы, большую часть животных продавали, а кого-то могли оставить себе для забавы.
Женатых моряков не брали в команду
Капитаны пиратских судов предпочитали брать в команду молодых моряков, лишенных семейных связей. Во-первых, они были более выносливы и легко соглашались на всевозможные эскапады. А во-вторых, их не отягощали обязательства перед супругой. Многие предводители морских волков сетовали, что «женатики» при каждой возможности норовят удрать с судна и частенько тоскуют по семье.
Пираты вовсе не плавали на огромных галеонах
В кино нам часто показывают огромные, тяжело вооруженные суда, которые грозно бороздят моря под пиратским флагом. Да, некоторые пираты действительно владели такими кораблями. Но большинство предпочитало маленькие, легкие шлюпы или фрегаты, которые отличались скоростью и маневренностью. Эти утлые суда легко преодолевали отмели и проливы, в которые не могли пройти массивные галеоны. Тратиться на ремонт посудины было совсем не обязательно — надо было просто при случае прибрать к рукам другой подходящий корабль.
А какой из этих фактов о пиратах показался вам самым неожиданным? Делитесь в комментариях.
