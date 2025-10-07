10 фактов о быте прошлого, которые заставят вас ценить свой пылесос

У нас есть уйма способов послушать музыку. Даже диски и флешки кажутся уже чем-то устаревшим: беспроводные наушники и подписка с любимым плейлистом — вот наша реальность. А более ста лет назад, чтобы насладиться понравившемся треком, нужно было или слушать живую музыку (а еще лучше самому освоить какой-то музыкальный инструмент), или разориться на фонограф и маленькие восковые цилиндры с любимыми произведениями. Кстати, первое, что записал изобретатель фонографа Томас Эдисон, был детский стишок, а в качестве носителя использовали фольгу. Увы, этот материал выдерживал всего несколько проигрываний. За основу фонографа Эдисон взял аппарат, который был предназначен для записи азбуки Морзе, а в действие установка приводилась ножным приводом от швейной машины. Так сказать, с миру по нитке.