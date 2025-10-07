Интересуюсь, сколько нужно выпить, чтобы спутать пылесос с пожарной машиной?
10 фактов о быте прошлого, которые заставят вас ценить свой пылесос
В начале XX века пылесос можно было спутать с пожарной машиной, а для обычного звонка по телефону недостаточно было двух кликов. К счастью, технологии идут вперед семимильными шагами: того и гляди, машину времени скоро изобретут. На этот случай предлагаем вам изучить некоторые факты, чтобы, в случае чего, не оплошать.
Микроволновая печь напоминала спутниковую конструкцию
Эта волшебница действительно во многом облегчает нам жизнь, особенно любителям опаздывать на работу. Быстро разогреть еду, разморозить то, что забыл достать вечером, — микроволновка придет на помощь. И хотя официально запатентовал это изобретение Перси Спенсер в 1945 году, аналоги микроволновок существовали и ранее. В 1933 году в Чикаго для приготовления сэндвичей понадобились металлические пластины мощного коротковолнового передатчика и... кинозвезда. Да, для демонстрации сложного прибора пригласили актрису Фифи Д’Орсей. Позже в статье, посвященной этому событию, рассказали о возможности таким способом готовить овощи и даже стейки всего за несколько минут. Кстати, когда в следующий раз будете делать попкорн к просмотру фильма, вспомните, что первые серийные микроволновые печи стоили примерно $3000 (сейчас это около $40 000).
Желание послушать любимую музыку влетало в копеечку
"...самому освоить какой-то музыкальный инструмент" - очень жалею, что моё музыкальное образование завершилось только первым классом !
У нас есть уйма способов послушать музыку. Даже диски и флешки кажутся уже чем-то устаревшим: беспроводные наушники и подписка с любимым плейлистом — вот наша реальность. А более ста лет назад, чтобы насладиться понравившемся треком, нужно было или слушать живую музыку (а еще лучше самому освоить какой-то музыкальный инструмент), или разориться на фонограф и маленькие восковые цилиндры с любимыми произведениями. Кстати, первое, что записал изобретатель фонографа Томас Эдисон, был детский стишок, а в качестве носителя использовали фольгу. Увы, этот материал выдерживал всего несколько проигрываний. За основу фонографа Эдисон взял аппарат, который был предназначен для записи азбуки Морзе, а в действие установка приводилась ножным приводом от швейной машины. Так сказать, с миру по нитке.
Нахлынывают? Разве есть такое слово? Не проще ли сказать - нахлынут. "Глядя на это фото, прямо нахлынут воспоминания о том, как в университете ты делился наушником с соседом по парте" - просто и лаконично.
Глядя на это фото прям нахлынывают воспоминания о том, как в универе ты делился наушником с соседом по парте.
У Эдисона довольно быстро появились конкуренты, которые в качестве носителя сразу использовали картонные цилиндры с воском. Именно благодаря им изобретатель и создал полностью восковые цилиндры, которые могли запись длиною в две минуты! Кстати, к воспроизведению именно музыки пришли не сразу. Для начала компании-конкуренты два года судились за патент на восковые носители. Судья пошел на компромисс и выдал разрешение обеим фирмам. И вот к концу XIX — началe XX века можно было увидеть уже музыкальные фонографы с монетоприемником: кидаешь монетку, берешь слуховую трубку и слушаешь популярные песни.
Кассовый аппарат был произведением искусства
Сейчас мы с удовольствием идем на кассы самообслуживания, чтобы сэкономить свое время. Хотя иногда они дают сбой и не разрешают вам забрать покупки. А ведь были времена, когда кассовые аппараты были настоящим произведением искусства. И мы говорим не о древних счетах, а о тех прекрасных машинах начала XX века. На аппаратах отливали причудливые узоры, а увидеть их можно было почти на каждой торговой точке. Это было настоящее спасение для бизнеса, ведь так сдерживались кражи наличных. Хотя, возможно, кто-то хотел забрать аппарат целиком? А еще именно благодаря кассам владельцы предприятий могли оценить прибыльность своего дела.
Пылесос напоминал пожарную машину
История пылесоса началась в театре. В 1901 году инженер Бут увидел машину для чистки ковров в мюзик-холле. Только там пыль не всасывалась, а сдувалась с ковра и собиралась в большой мешок. Когда Бут отметил это неудобство. А в ответ ему заявили, что всасывать пыль, к тому же через фильтр, просто невозможно. Но инженер сразу принял вызов и создал чудо-пылесос.
Перемещать это изобретение приходилось с помощью лошадей, а напоминало оно скорее пожарный экипаж. Услуга по чистке ковров равнялась годовой зарплате горничной. Длинные шланги через окна продевали в комнату, заводили двигатель и... ваши ковры чисты. Соседям на зависть, так сказать. К счастью, через пару десятков лет технология усовершенствовалась, и с пылесосом мог уже справиться даже ребенок.
В инструкции к современному пылесосу написано, что мелкую пыль собирать им нежелательно !
А старый пылесос собирал всё и очень легко чистился.
Реклама пылесоса в 1935 году
Торговые автоматы не сразу предназначались для еды
Самые распространенные автоматы сейчас предлагают покупателям закуски и напитки. Но ассортимент с каждым годом расширяется и многие приобретают в них контактные линзы или косметику. Первые аналоги современных сородичей появились еще в конце XIX века. Продавались так в основном марки, конверты и почтовые открытки, а располагались автоматы, как правило, на железнодорожных станциях.
В США такие торговые точки возникли в 1888 году. В них можно было купить жевательную резинку. Через несколько лет родилась идея добавить игровой элемент в конструкцию, что должно было стимулировать продажи.
Приборы для укладки волос выглядели немного пугающе
Сейчас феном никого не удивишь. Скорее, могут поразить количество насадок и расчесок с самыми разными названиями. А вот раньше высушить волосы было не так просто. Первые фены были огромными и напоминали скорее пылесосы. Подключали их к какому-нибудь обогревательному элементу. Существовали и специальные расчески для укладки. Например, в своеобразный утюжок заливалась горячая вода и волосы расчесывались, пока вода испарялась. Распространение электричества способствовало появлению новых фенов, не таких опасных. Но первые экземпляры все равно немного удивляли.
Настоящий квест того времени — разговор по телефону
Родилась в начале 90х и ещё застала дисковые телефоны с трубкой, был и стационарный кнопочный) зумерам не понять)
Стационарный телефон для многих в принципе в диковинку, так сильно мы привыкли к мобильным и гарнитурам. Но они все еще есть: с кнопочками, громкой связью и даже без проводов. Разговариваешь себе и посуду моешь. А в конце XIX — начале XX века, чтобы побеседовать, необходимо было пройти целый квест: многие аппараты имели отдельные трубки для уха и для разговора. Да и то поначалу это было привилегией состоятельных людей и крупных предприятий. Чтобы набрать нужный номер, нужно было следовать инструкции: повернуть диск, связаться с оператором и сообщить желаемый номер, а на станции уже вручную соединяли абонентов.
Купальники напоминали современные платья
Сейчас в магазине можно потратить не один час, чтобы выбрать подходящий себе купальник: он должен быть в меру открыт, не спадать и выглядеть презентабельно. Раньше же купальники скорее напоминали современные платьишки или комбинезоны. Об удобстве громоздких плавательных костюмов можно поспорить. С одной стороны, ничего не спадет, а вот с другой — такое обилие мокрой ткани на теле может сковывать движения. Одним словом, если вдруг увидите милое винтажное платье, проверьте его фасон: это может оказаться и купальник начала XX века.
Да что знают эти люди)) сейчас можно и в таком купальнике винтажном выйти в свет, никто не узнает))
Стиральная машина не всегда все делала сама
Да неужели? Даже в 90 годы у многих ещё были машинки, которые только стирали.
Первые стиральные машины барабанного типа появились в 1905 году. Вода в них подавалась вручную, но устройство позволяло установить угольный нагреватель воды. Отжим, который мы так часто сбавляем в современных машинах, осуществлялся наружными валиками. Автоматы, оснащенные термостатами и таймерами, появились в 1930-м году. Тогда же на смену валикам пришли центрифужные сушилки белья: они определенно были более удобными и безопасными. В общем, самое время пройти и смахнуть пыль с вашей стиралки, ведь это настоящее сокровище.
Холодильники были с антуражем
Таким холодильником пользовался Эрнест Хемингуэй.
В начале XX века появлялись первые бытовые холодильники, работающие от электричества. Конечно, они достаточно дорого стоили для простых обывателей. Массовым этот прибор стал в 1930-х, когда опасные токсичные газы в устройстве заменили на фреон. Испарительный элемент на первых холодильниках располагался вверху: там воздух охлаждался и возвращался внутрь. С помощью заслонки можно было регулировать температуру. Наверное, единственное неудобство — сверху на холодильник ничего не поставишь.
Вот так смотришь на быт людей в прошлом и начинаешь ценить повседневные вещи все больше и больше. А если бы машина времени была у вас, куда бы вы сразу отправились? Ждем ваши варианты в комментариях. Можно совершить еще немного исторических путешествий. Например, узнать о превратностях флирта или посмотреть на фотоснимки, которые оставили свой след в истории.
Комментарии
И все эти достижения человеческого разума превращаются в обыкновенную *тыкву*, стоит только вырубить электричество...