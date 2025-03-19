11 снимков, которые вошли в историю
Скажите честно, обходится ли хоть одно знаковое событие в вашей жизни без фотографии? Скорее всего, нет. Ведь даже если вы не нанимаете профессионала, и даже если не берете свою камеру, то хотя бы на телефон пару кадров сделать — уже традиция. И это даже не кажется чем-то особенным. А ведь были времена, когда фотография не была таким простым делом. Но при этом сколько же тогда уникальных снимков удалось создать.
Легендарная обложка группы «The Beatles» (1969)
Фотография настолько хороша, что креативный директор «The Beatles» принял решение не упоминать на обложке альбома ни группу, ни название. Это была последняя совместная пластинка битлов. Последняя, но самая продаваемая. На съемку ушло около десяти минут. Шотландский фотограф Иэн Макмиллан балансировал на лестнице посреди улицы, а полицейский перекрывал движение. Позже автор книги о The Beatles Кен Макнаб рассказывал, что для Макмиллана этот снимок был обыденным. А в итоге это теперь одна из самых узнаваемых фотокарточек в музыкальной (да и не только) индустрии.
Этот пешеходный переход знаковый для многих артистов, ведь он расположен аккурат возле звукозаписывающей студии Abbey Road EMI. Здесь работали группы ABBA, Pink Floyd, Queen, исполнители Кайли Миноуг, Леди Гага, Глен Миллер и многие другие. Но именно благодаря фотосессии The Beatles это место стало обязательной частью туристического маршрута в Лондоне. А дорожный знак у перехода неоднократно забирали в качестве сувенира или портили. Поэтому местный совет и принял решение перенести его высоко на примыкающее здание.
Эта фотография много раз пародировалась, а журналисты создавали вокруг нее легенды, ведь тогда в Ливерпульской четверке все было не так гладко.
Знаменитый портрет Альберта Эйнштейна (1951)
Фотограф Артур Сассе самый настоящий счастливчик: именно он запечатлел Эйнштейна на этом снимке. Дело было на торжестве по случаю 72-летия ученого в Принстонском университете. На нем присутствовало множество людей, которые пристально следили за Альбертом: кто-то без передышки фотографировал ученого, кто-то просил остроумно пошутить на злободневные темы. Когда ученый уже отправился к своему лимузину, папарацци и вовсе его окружили и просили попозировать. Эйнштейн был откровенно раздражен таким вниманием. В знак своеобразного протеста наглости журналистов, он демонстративно высунул язык. И, как мы уже говорили, единственный фотограф, который вовремя нажал на кнопку камеры, оказался Сассе. Кстати, на оригинальном снимке кроме самого Эйнштейна можно увидеть его супругу и директора университета.
В итоге ученому так понравился его портрет, что он попросил фотоагентство сделать для него несколько копий снимка. Физик впоследствии использовал их в качестве поздравительных открыток.
Фотография, сделанная на первый в мире телефон с камерой (1997)
Изобретатель первого телефона с камерой Филипп Канн сфотографировал свою новорожденную дочь и отправил около 2000 сообщений с этим снимком друзьям, родственникам и знакомым по всему миру.
«Безмятежность» (1998)
Снимок, который знает любой пользователь компьютера с оперативной системой Windows, сделал в долине Напа бывший фотограф National Geographic Чарльз О’Риэр. На этих холмах долгое время выращивали виноград. Но в начале 90-х их решили на время вырубить кустарники из-за заражения насекомыми. О'Риэр не смог проехать мимо такого пейзажа: над местностью только что прошел шторм, из-за чего трава стала изумрудно-зеленой, облака разошлись, и выглянуло солнце.
О’Риэр сделал четыре кадра и выложил их на фотостоке. Компания Microsoft так впечатлилась снимком, что купила все права на фотографию, заплатив приличные деньги. Этот снимок по умолчанию встречал пользователей Windows XP. О’Риэр всегда утверждал, что никакой ретуши не делал: все на этом снимке натурально. Спустя годы несколько фотографов попытались повторить знаменитый кадр, но безуспешно: местность уже вновь засадили виноградной лозой.
«Полнолуние над красными дюнами» (1998-1999)
Любопытно, что изначально в качестве основных обоев в Windows XP должна была быть использована другая фотография Чарльза О’Риэра, которую он сделал в конце 90-х гг. XX века – снимок пустыни в национальном парке Калахари-Гемсбок (ЮАР). Однако компании Microsoft пришлось отказаться от своей задумки. Часть людей пожаловалась, что очертания дюн слегка напоминают им силуэт ягодиц...
Но это не все претензии к снимку. Некоторые исследователи заметили, что Луна на снимке перевернута, так что изображение, скорее всего, прошло дополнительную обработку. Сам Чарльз О’Риэр никогда это не комментировал.
Студийный портрет Бетти Грейбл (1943)
Когда Бетти Грейбл заканчивала съемки в ленте «Милая Рози О'Грэйди», студия решила, что им нужны фотографии актрисы в купальнике для рекламной кампании. По воспоминаниям Бетти, фотосессия с самого начала не задалась. Фрэнк Поволни хотел сделать что-то особенное, но все снимки выходили слишком стандартными. Тогда фотограф попросил актрису повернуться к нему спиной — просто для разнообразия. Девушка выполнила рекомендации мастера и, оглядываясь через плечо, задорно спросила: «Что-то вроде этого?». Довольный Фрэнк сделал пару кадров, и именно второй снимок стал всемирно известным.
В результате было продано более миллиона экземпляров знаменитой фотографии, и Грейбл в одночасье стала суперзвездой. Воспользовавшись этим, киностудия стала настойчиво предлагать Бетти более разнообразные роли. Однако актриса была не уверена в своем таланте и наотрез отказывалась от проектов, которые не соответствовали ее амплуа. Наконец, для Грейбл подготовили комедийный мюзикл «Девушка с обложки», который имел оглушительный успех.
«Обед на небоскребе» (1932)
Автор этого снимка достоверно не известен до сих пор. Многие считали, что снимок сделан в студии или отретуширован. Сомнения развеялись, когда обнаружили копию этого фото с запиской: «Мужчина справа на этой фотографии — это мой отец». Сделал это ирландский режиссер Шон О'Куалаин. Он восхищался загадочностью известного снимка и даже был уверен, что не стоит раскрывать всю магию — именно благодаря ей фото так известно. Но как-то в одном заведении О'Куалаин заметил на стене эту фотография с той самой запиской.
Шону удалось найти контакты человека, который оставил это сообщение, подтвердить личность двух мужчин, изображенных на фото, подлинность самого снимка и заодно выяснить, что авторство может принадлежать одному из трех фотографов. Сама фотография была сделана 20 сентября 1932 года в рамках рекламной кампании строящегося небоскреба. По просьбе фотографа рабочие на стройплощадке играли в футбол, дремали и, наконец, устроились на балке, чтобы пообедать. Конструкция находилась на высоте почти 260 метров.
В 2023 году на одной из смотровых площадок Рокфеллер-центра открылся аттракцион, где любой желающий может воссоздать знаменитый снимок. Посетители усаживаются на балку, пристегиваются специальными ремнями, после чего конструкцию поднимают на высоту 3,5 метра и разворачивают на 180 градусов (балка все время остается над площадкой). Правда, обед на этом аттракционе не предлагают.
Первое фото восхода Земли, снятое человеком (1968)
Это сейчас известно, что одни из самых известных фотографий Земли из космоса сделал астронавт Уильям Андерс. Однако долгое время другой член экипажа, Фрэнк Борман, утверждал, что снимки — дело его рук. По его словам, камера действительно была у Андерса, и когда Борман увидел поднимающуюся из-за Луны Землю, он в восторге сразу же предложил Уильяму сделать фото. Но Андерс отказался, заявив, что в планах экипажа этого не было. Борман якобы сумел уговорить второго астронавта отдать ему камеру и сделал знаменитые кадры.
Хотя Уильям не настаивал на авторстве, исследователь и писатель Эндрю Чайкин смог получить доступ к оригиналам бортовых записей и установить, что именно Андерс, новичок в той экспедиции, сделал все снимки поднимающейся Земли. Сначала Андерс сфотографировал землю на черно-белую пленку, а потом быстро заправил в аппарат цветную и сделал еще 2 кадра.
Несмотря на работу Чайкина и тот факт, что Борман признал: он спутал этот эпизод с другим, произошедшим ранее, и все три фото сняты именно его коллегой, некоторые источники до сих пор утверждают, что первая черно-белая фотография принадлежит Борману.
«Бульвар дю Тампль» (1838)
Хотя кажется, что на этой фотографии изображена пустынная улицу, многие исследователи считают ее первым снимком с изображением человека. Луи Дагер сделал фото в 1837 или в 1838 году. Тогда, чтобы получить четкую контрастную фотографию требовалась выдержка в 4–5 минут. От этого движущиеся фигуры людей, лошадей, карет и повозок не отпечатались на пластине, поэтому и обычно оживленный бульвар выглядит совершенно пустынным. Но все же два размытых силуэта рассмотреть можно: это чистильщик обуви и его клиент, которые на момент съемки стояли более или менее неподвижно.
«Dalí Atomicus» (1948)
Фотограф Филипп Халсман и Сальвадор Дали познакомились в 1941 году на выставке художника. После этого они сотрудничали десятилетиями и встречались как минимум раз в год. Дочь Халсмана Ирен говорила, что Филипп и Сальвадор отлично ладили: первый не интересовался живописью, а второй не собирался брать в руки фотокамеру. Если Дали приходила в голову безумная идея, Халсман всегда пытался придумать, как ее воплотить, и наоборот.
Знаменитая фотография сделана в 1948 году. По задумке Халсмана все объекты в кадре должны были парить в воздухе. Для этого мольберт и картину подвесили на лесках, лестницу приподняли на подставке, а стул держал ассистент. На счет «три» один помощник расплескивал воду, на счет «четыре» — Дали прыгал.
Халсману пришлось сделать 26 кадров, а вся съемка заняла около шести часов. В итоге был выбран идеальный снимок, после чего Филипп удалил с него все лишние элементы. Готовая работа была опубликована в журнале Life и получила мировую известность. Ее даже признали одной из «100 самых влиятельных фотографий, когда-либо сделанных».
«Милость» (1918)
Cнимок был сделан в студии фотографа Эрика Энстрома. Изображение датируется 1918 годом, но дочь фотографа, утверждала, что помнит, как проходила съемка. Так что скорее всего «Милость» была создана в 1920 году. На снимке запечатлен пожилой мужчина Чарльз Уайлден, который жил в трущобах и зарабатывал гроши.
В 1926 году Энстром заплатил Уайлдену 5 долларов за отказ от прав на фотографию. После этого последний исчез. Когда фотография стала весьма популярной, Эрик безуспешно пытался разыскать Чарльза. В дальнейшем уже семья Энстрома и его последователи обнаружить пытались узнать хоть какую-то мелочь о Уайлдене. Но в итоге дальнейшая судьба мужчины так и осталась загадкой.
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