11 снимков, которые вошли в историю

Фотография настолько хороша, что креативный директор «The Beatles» принял решение не упоминать на обложке альбома ни группу, ни название. Это была последняя совместная пластинка битлов. Последняя, но самая продаваемая. На съемку ушло около десяти минут. Шотландский фотограф Иэн Макмиллан балансировал на лестнице посреди улицы, а полицейский перекрывал движение. Позже автор книги о The Beatles Кен Макнаб рассказывал, что для Макмиллана этот снимок был обыденным. А в итоге это теперь одна из самых узнаваемых фотокарточек в музыкальной (да и не только) индустрии.

Этот пешеходный переход знаковый для многих артистов, ведь он расположен аккурат возле звукозаписывающей студии Abbey Road EMI. Здесь работали группы ABBA, Pink Floyd, Queen, исполнители Кайли Миноуг, Леди Гага, Глен Миллер и многие другие. Но именно благодаря фотосессии The Beatles это место стало обязательной частью туристического маршрута в Лондоне. А дорожный знак у перехода неоднократно забирали в качестве сувенира или портили. Поэтому местный совет и принял решение перенести его высоко на примыкающее здание.

Эта фотография много раз пародировалась, а журналисты создавали вокруг нее легенды, ведь тогда в Ливерпульской четверке все было не так гладко.