20+ старых снимков, на которых мы были еще молоды и беспечны

Эти снимки – не просто картинки, а целые истории о том, как прошли наше детство и юность. Мы учились, играли, смеялись, ссорились и мирились. Близкие и родные были рядом, а будущее казалось заоблачно далеким. Эти моменты кажутся такими простыми, но именно они согревают душу, напоминая, что самое ценное – это время, проведенное вместе.

"Позируем школьному фотографу. 1993 год, весна. Было холодно в тот день. Конец четвертой четверти. Впереди целых три месяца долгожданных каникул"

"Прожила в общежитии работников трамвайного парка почти всю свою жизнь, с самого детства. Мальчику с машинкой на фото сейчас уже 27 лет"

"Было – стало. 1999 год и наши дни"

"Это не фотошоп. Тогда на Полароид были насадки, чтобы создавать различные эффекты"

"1994 год. Мой первый компьютер, который отцу выдали на работе. В тот день ко мне пришла подружка и я показывала ей наши игры"

"Новый 1995 год. Последняя ёлка в детском саду. Отец сам сшил мне форму гусара. Он машинист грузовых поездов - шил между рейсами вечерами"

"Мой старший брат родился и даже прожил первые два года своей жизни на работе у родителей. На пароходе отец работал механиком, а мама матросом"

Очень насыщенная история у вашей семьи! © ***Babadjan / Pikabu

«Первую стрижку я сделала себе в 6 лет. Волосы до попы превратились в это. Мама рыдала»

Старшая сестра Злючка 1 день назад У меня младшая сестра отстригла себе прядь волос, потому что она ей мешала смотреть "Никто кроме тебя"!!!😆 - - Ответить

"На фото мне 18 и я абсолютно счастлива. Друзья подарили мне эту футболку на день рождения. Спустя годы музыкальные предпочтения не изменились"

«Конец 90-х. Я — тот кент в спецовке не по размеру и в кроссовках размеров на 10 больше»

"В детстве я была малоежкой, но у бабули по этому поводу было свое мнение. Главное бабулино правило: пельмешек нужно съедать столько, сколько тебе годиков"

«Подарок от родителей за отличное окончание 3-го класса — целая коробка киндер-сюрпризов. На тот момент это был лучший подарок!»

"Мой 11-й класс 1999 года. После выпускного встречаем на озере зорьку. Впереди взрослая, самостоятельная жизнь⁠⁠"

«Вот что нам подарили одногруппники на 8 Марта. Помню даже спустя 40 лет! Одним девчонкам достались смешные надувные телефоны, а другим куклы»

«Конец 90-х. Обратите внимание на наряд. Помните сногсшибательное платье с висюльками, которое Кэмерон Диас носила в „Маске“? Я решила сшить себе такое же»

«Купила жуткую синтетическую ткань и бахрому, точь-в-точь как на скатерти раньше пришивали, и сшила это чудо. Сейчас смешно вспомнить, но тогда я себе казалась в этом платье шикарной».

"Фото из 1997 года. Из одежды на мне здесь только колготки, натянутые до подмышек, и юбка"

"Первый компьютерный клуб в провинциальном городке"

«С друзьями детства на гараже: я, Леха Рыжий, Джонни и Илюха длинный»

«А помните, после ковров были популярны фотообои? Тоже отличный фон. Это я в далеком 1997»

«Конец 90-х. Лето в деревне. Сарафанчик сшила мама»

"Моя малышка. Прожила со мной 22 года. Любила гулять со мной у озера на даче и спокойно каталась по 2 часа в электричке у окошка"

«В 1987-1990 годах мой папа очень хотел машину, до одури! Начал подрабатывать везде, где только можно: электриком, маляром, сантехником и дворником»

«Я гордилась! И мне завидовали: завидовали, что мой папа красит горки. Вот в какой цвет захочу, в такой и покрасит! А на машину папа-таки накопил. Это был всем известный, бесподобный и несравненный „ушастый“ Запорожец. А это я на фоне нашей машины».

"Мое первое сентября 1987 года. Вернулся я с моря домой. Меня нарядили в школьную форму, дали охапку полевых цветов и новый модный ранец и пошел я в школу"

"На новогодние утренники всегда хотела быть снегурочкой, но праздновала либо совсем без костюма, либо становилась мышкой. Спустя много лет мечта сбылась"

«1997 год. Получил зарплату за 7 месяцев и женился. Тогда мне было 26 лет. Все молоды и счастливы, а родители и друзья живы и здоровы»

«Когда танцуешь с мальчиком, который нравится, и радуешься: из-за того, что ты гном, в глаза он тебе не посмотрит»