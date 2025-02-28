Как изменились 14 кинопар из любимых фильмов нашей юности

Кто из нас не вспоминает фильмы, которым уже "далеко за 20"? И вроде как кинематограф радует новыми картинами и сериалами, а душа все равно просит пересмотреть что-то из юности.

Мы решили вспомнить культовые любовные пары из кино 80-90-х годов 20 века и начала 2000-х — времени, когда мы могли ждать новую серию целую неделю, а во время рекламы заваривали чай. Заодно посмотрим, как изменились актеры, которые сыграли легендарных героев.