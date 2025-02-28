Как изменились 14 кинопар из любимых фильмов нашей юности
Кто из нас не вспоминает фильмы, которым уже "далеко за 20"? И вроде как кинематограф радует новыми картинами и сериалами, а душа все равно просит пересмотреть что-то из юности.
Мы решили вспомнить культовые любовные пары из кино 80-90-х годов 20 века и начала 2000-х — времени, когда мы могли ждать новую серию целую неделю, а во время рекламы заваривали чай. Заодно посмотрим, как изменились актеры, которые сыграли легендарных героев.
Коннор и Хитер («Горец»)
Кристофер Ламберт и Бети Эдни
Ланселот и Гвиневра («Первый рыцарь»)
Ричард Гир и Джулия Ормонд
Мариан и Робин («Робин Гуд: принц воров»)
Мэри Элизабет Мастрантонио и Кевин Костнер
Уэстли и Лютик («Принцесса-невеста»)
Робин Райт и Кэри Элвес
Леопольд и Кейт («Кейт и Лео»)
Хью Джекман и Мег Райан
Марла и Тайлер («Бойцовский клуб»)
Хелена Бонем Картер и Эдвард Нортон
Вайолет и Кевин («Бар «Гадкий койот»):
Пайпер Перабо и Адам Гарсия
Джим и Мишель («Американский пирог»)
Джейсон Биггс и Элисон Ханниган
Ванда и Отто («Рыбка по имени Ванда»)
Джейми Ли Кертис и Кевин Клайн
Чарли и Уна («Чаплин»)
Роберт Дауни-младший и Мойра Келли
Дуглас и Мелина («Вспомнить все»)
Арнольд Шварценеггер и Рэйчел Тикотин
Лена и Барри («Любовь, сбивающая с ног»)
Эмили Уотсон и Адам Сэндлер
Селин и Джесси («Перед рассветом»):
Жюли Дельпи и Итан Хоук
Реймонд и Дебра («Все любят Рэймонда»)
Рэй Романо и Патриция Хитон
А если ностальгия вас все равно не покидает, то вспомните наши подборки на эту тему:
Комментарии
Все молодцы! Особенно актрисы, которые не злоупотребляют пластикой!