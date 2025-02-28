Как изменились 14 кинопар из любимых фильмов нашей юности

Кино
27 минут назад

Кто из нас не вспоминает фильмы, которым уже "далеко за 20"? И вроде как кинематограф радует новыми картинами и сериалами, а душа все равно просит пересмотреть что-то из юности.

Мы решили вспомнить культовые любовные пары из кино 80-90-х годов 20 века и начала 2000-х — времени, когда мы могли ждать новую серию целую неделю, а во время рекламы заваривали чай. Заодно посмотрим, как изменились актеры, которые сыграли легендарных героев.

Коннор и Хитер («Горец»)

Кристофер Ламберт и Бети Эдни

Ланселот и Гвиневра («Первый рыцарь»)

© First Knight / Columbia Pictures, Fermin Rodriguez/Associated Press/East News, Mangiarotti Manuele/IPA/ABACA/Abaca/East News

Ричард Гир и Джулия Ормонд

Мариан и Робин («Робин Гуд: принц воров»)

Мэри Элизабет Мастрантонио и Кевин Костнер

Уэстли и Лютик («Принцесса-невеста»)

© The Princess Bride / 20th Century Studios, Chris Pizzello/Invision/East News, Chris Pizzello/Invision/East News

Робин Райт и Кэри Элвес

Леопольд и Кейт («Кейт и Лео»)

© Kate & Leopold / Miramax Films, Jordan Strauss/Invision/East News

Хью Джекман и Мег Райан

Марла и Тайлер («Бойцовский клуб»)

© Fight Club / Fox 2000 Pictures, Everett Collection/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Хелена Бонем Картер и Эдвард Нортон

Вайолет и Кевин («Бар «Гадкий койот»):

Пайпер Перабо и Адам Гарсия

Джим и Мишель («Американский пирог»)

Джейсон Биггс и Элисон Ханниган

Ванда и Отто («Рыбка по имени Ванда»)

© A Fish Called Wanda / Prominent Features, NBC/Ferrari Press/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Джейми Ли Кертис и Кевин Клайн

Чарли и Уна («Чаплин»)

Роберт Дауни-младший и Мойра Келли

Дуглас и Мелина («Вспомнить все»)

Арнольд Шварценеггер и Рэйчел Тикотин

Лена и Барри («Любовь, сбивающая с ног»)

© Punch-Drunk Love / New Line Cinema, Charles Sykes/Invision/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Эмили Уотсон и Адам Сэндлер

Селин и Джесси («Перед рассветом»):

© Before Sunrise / Castle Rock Entertainment, Evan Agostini/Invision/East News, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Жюли Дельпи и Итан Хоук

Реймонд и Дебра («Все любят Рэймонда»)

© Everybody Loves Raymond / HBO Independent Productions, Evan Agostini/Invision/East News, Lions Gate/Courtesy Everett Collection/East News

Рэй Романо и Патриция Хитон

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