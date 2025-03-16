15 человек, которые даже не догадывались, что произойдет во время покупки

В современном мире покупки стали неотъемлемой частью жизни — мы заказываем товары на маркетплейсах, ходим в магазины и заглядываем на рынки. И почти всегда нас ждет встреча с продавцами, чье отношение может сделать шопинг либо приятным, либо настоящим испытанием. Одни с радостью помогают выбрать лучшее, другие же будто соревнуются в том, кто испортит настроение быстрее. Иногда общение с ними приводит к таким историям, которые надолго остаются в памяти.