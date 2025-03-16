15 человек, которые даже не догадывались, что произойдет во время покупки

Истории
39 минут назад

В современном мире покупки стали неотъемлемой частью жизни — мы заказываем товары на маркетплейсах, ходим в магазины и заглядываем на рынки. И почти всегда нас ждет встреча с продавцами, чье отношение может сделать шопинг либо приятным, либо настоящим испытанием. Одни с радостью помогают выбрать лучшее, другие же будто соревнуются в том, кто испортит настроение быстрее. Иногда общение с ними приводит к таким историям, которые надолго остаются в памяти.

  • Зашла в магазин одежды. Набрала лифчиков, кое-чего по мелочи, пошла в примерочную. В итоге выбрала и иду довольная на кассу. Только подхожу, а мужчина-продавец мне с улыбкой: «Вам идет!» Я обалдела, ведь я лифчики примеряла в закрытой кабинке! Говорю: «Что-то я не поняла!» И тут он смущенно показывает на мое плечо. Смотрю, а там шарфик с биркой висит. Я совсем забыла про него после примерки и, по-видимому, машинально закинула на плечо. Сказала: «Спасибо!» Было как-то неловко.
  • Увидел в магазине идеальный брючный ремень. Подозвал продавщицу, а она: «Он слишком короткий для вас!» Я попросил ее все-таки дать примерить. Она сделала такое выражение лица, словно теряет время со мной, но протянула ремень. И о чудо! Длина ремня подошла отлично. А продавщица как выдаст: «Надо же, подошел!» © PolAnd1234 / Pikabu
  • Несколько лет назад я купил наушники. Продавец настаивал на том, чтобы я оплатил расширенную гарантию, потому что наушники были произведены в другой стране и «только там их можно отремонтировать». Он объяснил, что почтовые расходы по отправке их за границу намного превысят стоимость гарантии. Когда я пришел домой и открыл коробку, то увидел там карточку со списком сертифицированных ремонтных центров. Один находился в пяти минутах от моего дома. © SecondhandUsername / Reddit
  • Всегда казалось, что я выгляжу и одеваюсь нормально. Недалеко от дома открылся секонд-хенд. Думаю, зайду и хоть гляну, что там есть. Захожу, начинаю одежду на вешалках просматривать, а девушка-продавец, оглядев меня с ног до головы, выдает: «У нас все очень дорого». Так меня еще никто не унижал! © Подслушано / Ideer
  • Отдыхая на закрытом пляже, решила не закрывать обувь в шкаф под замок. У меня были старые потрепанные шлепки, и я была уверена, что их никто не возьмет. Но человек я по жизни в этом плане «везучий» — спустя пару часов смотрю, обуви нет. Пришлось босиком по горячему асфальту бродить в поисках обувного магазина. Он, к моему несчастью, оказался на внушительном расстоянии от пляжа. При покупке продавец еще и спросил: «Вам босоножки упаковать?» © Подслушано / Ideer
  • Мы с мужем выглядим моложе своих лет — нам чуть за 30. Мы одеваемся очень повседневно, однако по нашим аксессуарам легко понять, что мы не только закупаемся в дорогих магазинах, но и более чем состоятельны. Муж как-то заметил, что, когда мы вместе, ни одна из женщин-продавщиц не подходит к нам. Если он один, они тут как тут. Хочу сказать, что, даже когда я прихожу в повседневной одежде с украшениями на сотню тысяч долларов и одной из самых дорогих сумочек из натуральной кожи, ко мне все равно плохо относятся, пока не увидят историю моих покупок. Иногда помогает то, что я не спрашиваю цены, а просто говорю: «Хорошо, мы возьмем. Это, это и это». Я действительно нахожу это забавным. © ProgrammerSuper747 / Reddit
  • Купили мы в семью минипига за $ 1000. «Не больше йоркширского терьера будет!» — уверял нас продавец. Спустя полгода у нас в семье живет 40-килограммовый Веня, хотя, скорее, Вениамин. Куда его девать — не представляем. Он порядочный свин, но и держать в квартире не можем. Продавец не выходит на связь, а Веня с каждым днем становится все больше. © Подслушано / Ideer
  • Я отказался от полуфабрикатов и готовлю все сам. Причиной стало то, что мне постоянно «везет» на находки. В печенье мне попалась скрепка, в пельменях — опушка с пуховика, в котлете — жук, в баранках нашел серьгу, в соке — песок. Но это мелочи. Самый фееричный был случай в начале нулевых, когда папа купил мне шоколадку. На тот момент — новинка, и я не знал, как она выглядит. Открываю, счастливый, кусаю и отгрызть не могу. Чувствую привкус ДСП — продавец по ошибке продал муляж. © Подслушано / Ideer
  • Я думаю, что магазины пряжи часто открывают люди, которые просто любят вязать крючком, но на самом деле не имеют никакого опыта в розничной торговле. Однажды попросила чулочные спицы, продавщица вместо них показала мне крючки для вязания. Я сказала: «Это не то, что мне нужно». Она удостоила меня неодобрительным взглядом. А что начнется, если я попрошу ее перемотать мою пряжу, даже представить себе страшно! Что ж, если вы так не хотите этого делать, не вешайте гигантскую табличку с надписью «Бесплатная перемотка пряжи» или не продавайте пряжу вообще. © ScarvesOfRed / Reddit
  • Лет пять уже обхожу стороной магазины нижнего белья. Потому что продавец-консультант ходит за мной по пятам, и как только я положу глаз на что-нибудь, следует комментарий: «Отлично сидит, это из шелка, а это из вискозы». Да хоть из чего! Дайте я спокойно трусы выберу! Бесит! © Подслушано / Ideer
  • Бесит, когда приходишь в магазин, продавец-консультант предлагает помощь, а оказать ее не может. Видите ли, не знает, чем отличается водная краска от краски на органическом растворителе. Так еще и орать начинает, что такой информации о товаре не заложено и не надо всякую ересь нести. © Подслушано / Ideer
  • Была в магазине, выбирала зонт. Несколько из них понравились, но решила посмотреть еще. Подошла девушка-продавец, долго и надоедливо копалась прямо между моих рук, мешая мне смотреть. В итоге взяла понравившиеся мне зонты и унесла на кассу. Я сначала подумала: «Какая невоспитанность!» А потом решила, что она компенсирует свое невежливое вмешательство и относит мои зонты для оплаты. Подошла к кассе, и тут мне говорят: «А ей они понравились, и она забрала их себе». © Подслушано / Ideer
  • В кофейне заказала эспрессо, а мне мальчик-продавец такой: «Вам одно?» «Один кофе», — грамотно ответила я. Но, придя за столик и попробовав кофе, я поняла, что с его стороны это была не оговорка, а предупреждение. Действительно — оно. © Подслушано / Ideer
  • У меня был неудачный опыт в магазине. Я: «Добрый день, что вы порекомендуете для окрашенных волос?» Сотрудница: «Я не знаю». Я: «Хорошо, тогда кто знает?» Сотрудница: «Я здесь просто работаю». И пристально смотрит на коллегу. © MsCelestialDrifter / Reddit
  • Мама выиграла в лотерею сумму, равную примерно пяти тысячам долларов. После чего порвала и выбросила билет в урну. Все потому, что продавец билетов сказала ей: «Выигрышным считается только та комбинация, в которой все клетки с суммой находятся на одном поле в один ряд». Это оказалось неправдой. Теперь у мамы истерика, и она пачками скупает билеты в надежде на повторную удачу. А я надеюсь, что продавец билетов дала такой совет действительно по незнанию и без злого умысла. Печально. © Подслушано / Ideer

Согласитесь, что покупки — это зачастую лотерея не только с товарами, но и с продавцами. Однако важно помнить, что даже в самых странных ситуациях можно увидеть позитив.

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