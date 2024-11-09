20 случаев на праздниках, после которых торжество не забудешь, даже если очень захочется

Часто на свадьбах, праздниках по случаю дня рождения и других торжествах случаются истории, о которых потом вспоминаешь годами. Вот несколько историй и фото, которые докажут, что запоминающимся может быть не только сам праздник, но и подготовка в нему, а также то, что случится позже. Причем порой незабываемые впечатления остаются как у гостей, так и хозяев вечеринки.

«Моя сестра с родственниками организовали мне на празднование 30-летия сказочную вечеринку»

Я в шоке от такого внимания к деталям! © crochetology / Reddit

«Дочка закончила школу и мы устроили вечеринку в стиле 70-х. Все сделала своими руками»

Офигеть, как круто! Вы что, занимаетесь этим профессионально? © ResponsibleAirport27 / Reddit

Нет, я просто мама, которая любит все мастерить своими руками. © Mirandaw819 / Reddit

Так бывает, что не сразу разберешься, кто виноват...

Пришли мы с женой на день рождения к моему брату, наша дочка приболела, осталась дома. Пока мы снимали верхнюю одежду, в прихожую выбежала пятилетняя племянница и вдруг ни с того ни с сего заявила: «Что-то я не припомню, чтобы вас приглашали». Мы так и застыли в шоке, жена брата повела ребенка в другой комнату разбираться. Брат предположил, что дочка от нашей мамы нахваталась — та очень любит после праздников рассуждать про гостей: «Что-то не припомню, чтобы вы тех приглашали, сами приперлись?» Но тут жена брата привела зареванную дочку и попросила повторить то, что она сказала ей наедине. Племянница рассказала, что когда они к нам в прошлом месяце на день рождения к моей жене пришли, наша дочка выдала ей то же самое. Вечером мы с нашей дочкой строго поговорили, все же она на три года старше двоюродной сестры и должна уже понимать, что говорит. Дочка надулась и начала оправдываться, что она тут ни при чем, это бабушка про семью брата так сказала. В общем, все свелось к нашей маме. Мы с братом вместе пошли к ней на разговор, но она только скандал устроила: «Сами дочек не воспитываете, а мать обвиняете!» © Подслушано / Ideer

«12 дней назад все пошло наперекосяк»

Свадьба прошла отлично, но... Пошел дождь и стало жутко холодно. Почему-то играла просто кошмарная музыка. Тот, кто проводил церемонию, жутко тупил. В целом, я счастлива и хорошо, что больше не надо планировать никакую свадьбу.

«Экономили на всем подряд. Поэтому и торт себе на свадьбу я делал сам. К слову, несмотря на то, что я кондитер, не так уж часто я делаю свадебные торты»

Порой в самый важный день в году может открыться неприятная правда

Мой день рождения выпал на выходные, но времени на готовку у меня не было — на работе аврал. Вечером накануне своего дня рождения я предложила мужу, чтобы он забрал меня с работы, и мы сходили бы в ресторан. Финансы позволяют, посидим вдвоем в уютном месте. Муж в ответ закатил истерику — он уже гостей позвал и думал, что завтра я вообще не пойду на работу, чтобы все приготовить. Конструктивного диалога не получилось, на все мои слова он продолжал истерить, что я эгоистка и предательница. А утром он хоть и проснулся, пока я была дома, демонстративно не поздравил. Но неожиданно на работе поздравили коллеги, с которыми разгребала завалы: когда я пришла, меня ждал торт и подарок. И вот сидела я с коллегами в обеденный перерыв за чаем с тортом и думала: как праздники, так покупаю продукты и готовлю только я, зато муж диктует, как будем праздновать даже мой день рождения. Все мои желания игнорируются, подарки я получаю через раз, потому что он то забудет, то времени нет в магазин зайти, то денег нет. А я всегда стараюсь ему угодить и угадать желания, вот коплю на приставку, которую он так хочет. В общем, после трудовых выходных выпросила день отдыха, чтобы, пока муж на работе, собрать вещи и съехать от него. Подаю на развод. © Подслушано / Ideer

«Дочке исполняется годик. Знаете сколько я потратила на все это? Бесчисленное количество часов»

«Позвали всех на вечеринку. В итоге гости не съели кексы, забрали их домой. Приезжаем, открываем машину, а там это»

Получается, не только сережку потеряли

Дочери моего брата на крестины крестные подарили сережки, как они сказали очень дорогие. Золотые с драгоценными камнями, они люди небедные. Девочка через полгода, играя во дворе, одну сережку потеряла. Расстроились все до слез. Тогда я взял металлоискатель и поехал к ним. Взяли вторую сережку, для того чтобы прозвонить ее на звук, и офигел. Она не пищала. Это была просто подделка с блестками. © Подслушано / Ideer

«Боже, я пришел на праздник к монстрам»

Порой нас не понимают самые близкие

Позвал нас в гости отец мужа. Накрыл на стол и предложил попробовать греческую традиционную выпечку, что-то из теста, шпината, феты. Я такое не ем, вежливо отказалась. Он продолжил наставить. Я опять отказалась. Тогда он взял и обиделся жутко, вел себя ужасно. В общем, мы ушли. © Unknown user / Reddit

«Позвали на костюмированную вечеринку. Минимум усилий и мой костюм в стиле „Большой Лебовски“ готов»

Настоящие друзья умеет удивлять

У нас на свадьбе было всего 9 человек, сняли маленький зал. Садимся, и вдруг заходят аниматоры, начинают устанавливать оборудование, розы нам дарят. Мы в шоке, ведь ничего не заказывали! Два часа длилась программа, а в конце они подходят и включают на экране видеопоздравления от двух моих подруг, с которыми мы дружили, пока не разъехались все втроем по стране. Они сами списались с моей родней и все организовали. Сказали, что не захотели, чтобы я сама свою свадьбу вела. Рыдали все. Даже жених слезу пустил. У меня лучшие друзья! © Подслушано / Ideer

«Решили на работе отпраздновать Хэллоуин. Вот какие кексы я приготовила»

«У подруги свадьба. Испекла ей торт. Первый раз попробовала сделать такие украшения»

«У друга день рождения и я ужасно старалась сделать классный торт»

Когда все гениальное просто

Когда еще не вышел фильм «Сумерки», мы придумали тематическую вечеринку с вампирами. Она прошла невероятно круто! Люди одевались как разные известные вампиры и все с ними связанное, начиная от Лестата и Дракулы и заканчивая Баффи. Если кто-то вдруг пришел без костюма, прежде чем зайти он доложен был быть укушен вампиром. А потом вообще заявились ребята, которые оделись оборотнями, и якобы пришли испортить вечеринку. Короче, было круто. © ragnarockette / Reddit

«Дочке исполняется 2 годика. Мы построили для нее в саду настоящую улицу Сезам»

Когда все идет не так, как планировал

Брат женится, его невеста попросила меня быть ее подружкой. Я согласилась, даже пообещала вложить в праздник свою копеечку. Пока готовились к торжеству, мой парень внезапно сделал мне предложение. Так вместо того, чтобы порадоваться, брат с невестой заявили, что я теперь не могу быть подружкой, так как у меня своих дел по горло. Стало неприятно, но я проглотила обиду. И вдруг брат спрашивает, в силе ли наш уговор насчет денег. А я возьми и скажи, что раз они не хотят меня как подружку, то я не вижу смысла вкладываться. Обида была страшная. © Naughty_Nici / Reddit

Когда находчивость — главное оружие

Работала в офисе, где начальник считал, что корпоратив — штука обязательная. Можно было не ходить только по уважительной причине. Долго думали с мужем, как откосить, но ничего не пришло в голову. В итоге приезжаем в зал, а муж с порога орет такое, после чего директор разрешил домой уехать: «Поздравьте, мы разводимся, потому что она меня заставила сюда прийти, а я не хотел».