15+ человек, которых сама судьба направила навстречу сокровищам

Есть люди, которые с удовольствием ныряют в груды хлама и находят там необыкновенные вещи с историей. Они не стыдятся того, что наслаждаются шоппингом в секонд-хендах и комиссионных магазинах. Мы с завистью рассмотрели их сокровища.

А в бонусе — истории об удачных находках, которые могли бы произойти в кино, но, к счастью, случились в жизни.

«Эта вещь досталась мне от бабушки, но бывший психанул и выкинул ее. А потом случилось чудо: я увидела ее в комиссионке! До сих пор не верится»

«В ней очень удобно хранить чайные пакетики».

«Эти серьги с опалами я нашла в шкатулке для драгоценностей, которую купила на барахолке за $ 3.99»

«Эту рубашку за $ 2 я нашла в гигантской куче поношенных вещей. Когда я увидела на этикетке, что это Gucci, у меня чуть глаза на лоб не полезли»

«Я уже давно мечтала о такой кушетке, а тут такая красота и всего за $ 10. Конечно, мои соседи по квартире поначалу были немного озадачены. Теперь у нас 4 дивана на троих человек»

«Я увидела женщину, которая продавала дизайнерские вещи за копейки. Мне удалось урвать у нее сумочку Gucci за € 55»

«Уже дома я выяснила, что в фирменном магазине такие стоят $ 1 500».

«Купила это кольцо за $ 75 на выставке винтажной одежды. На нем не было гравировки, только штамп НОВ. Оказалось, это платиновое кольцо с сапфиром и бриллиантами»

«Лучшая моя находка. Купила пару туфель Valentino моего размера всего за $ 80. В розницу такие продают за $ 975»

«Недавно похудела на 13,5 кг. Как раз вовремя, так как урвала это платье-карандаш Armani Jeans всего за 69 центов. Затраченные усилия стоили того»

«Купил набор серебряных столовых приборов 1893 года за £ 20. Жаль только, что в нем не хватает одной вилки»

«Сегодня я нашла платье за $ 4, в котором собираюсь выйти замуж. Именно так я себе и представляла идеальный свадебный наряд. Обожаю эти мелкие детали на кружеве и то, как платье на мне сидит»

«Мне просто не верится! Я купил почти новую кофемашину DeLonghi Magnifica за $ 13. В обычных магазинах такие стоят по $ 900-1 200. До сих пор не понимаю, как мне это удалось»

«Мы с женой наконец-то нашли последний кусочек, идеально дополняющий обновленный интерьер нашей гостиной, — старинную люстру, которая заменила этот ужасный потолочный вентилятор»

«Теперь я одеваюсь намного лучше, потому что больше не покупаю барахло в масс-маркетах, а хожу в секонд-хенды»

«Тут на мне наряд от лучших дизайнеров, который обошелся мне всего в $ 21,5».

«Чувствую, что меня сегодня благословили боги экономии. Урвала за $ 20 сервиз из 38 предметов, в который просто влюблена»

«Всегда проверяйте ящики. Я, например, купил крутейший сундучок для драгоценностей и нашел в нем золотую цепочку»

«Волновался, что мне нечего надеть на свадьбу, но мне посчастливилось найти костюм за $ 20. Я только немного подогнал его: удлинил рукава, сузил и укоротил брюки»

«Жене, возможно, это не понравится, но как я мог пройти мимо этого классного кресла-качалки, которое может вращаться на 360°?»

«Урвала в комиссионке настоящую подвеску Tiffany за $ 35. Давно о ней мечтала!»

«До этого просила такую же в подарок на Рождество у своего парня, но меня ждал облом. А уже дома, взглянув на его ошалевшее лицо, я неожиданно поняла, что он, скорее всего, планировал подарить мне такую подвеску позже, на мой день рождения».

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Бонус

Одной моей знакомой приглянулся в комиссионке вычурный перстень с синим камнем. Купила его за копейки и тут же помчалась ювелиру. Тот огорошил: перстень сделан из золота, камень — голубой бриллиант. А потом выяснилось, что стоимость кольца оценивается в $ 15 тыс. © Five_Star_Amenities / Reddit

Купила с рук пару сумочек. По привычке сразу залезла в карманы — пусто. Одна из сумок была такой замызганной, что без слез не взглянешь. Я и решила хорошенько потереть ее в раковине. А когда грязная вода стекла, я нащупала внутри что-то маленькое. Это были бриллиантовые гвоздики. Я удивлена, что их не нашли раньше и они не оказались в канализации по моей оплошности. © Spockhighonspores / Reddit