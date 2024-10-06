15+ человек, чьи увлечения заслуживают похвалы

Прийти в гости к человеку в первый раз, засунуть рыло в шкаф и предъявить за лифчик? В чужом доме? Она что, мужу предъявила? Наверное, я понимаю, почему они расстались, видимо, мужчина умный, воспитанный , после этого ещё и место рабочее показал, но вовремя просёк, что от таких надо держаться подальше