Прийти в гости к человеку в первый раз, засунуть рыло в шкаф и предъявить за лифчик? В чужом доме? Она что, мужу предъявила? Наверное, я понимаю, почему они расстались, видимо, мужчина умный, воспитанный , после этого ещё и место рабочее показал, но вовремя просёк, что от таких надо держаться подальше
15+ человек, чьи увлечения заслуживают похвалы
Истории
4 часа назад
У каждого из нас есть свои маленькие увлечения, которые приносят радость и отвлекают от повседневных забот. Кто-то находит удовольствие в кулинарии, создавая шедевры на кухне, кто-то часами сидит за вязанием уютных свитеров, а кому-то по душе мастерить домашние колбасы. А иногда то, что начиналось просто как хобби, даже превращается в дополнительный источник дохода.
- Познакомилась с мужчиной. Отношения быстро закрутились, и он пригласил к себе домой. Захожу в ванную руки помыть, а полотенца нет. Открываю шкаф, а там лифчик. Схватила и пошла спрашивать «ухажера» своего: «И как это понимать?» А он спокойно в ответ: «Только не запачкай, а то мне его еще человеку отправить надо». Оказывается, что он занимается пошивом бюстгальтеров по индивидуальным размерам. Я не сразу поверила, но когда он показал манекены и свое рабочее место, то стало даже как-то неловко. Мне была немного жаль, что в итоге мы с ним расстались. Но совсем не из-за его рода деятельности, а характерами просто не сошлись.
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- Соседке 78 лет, живет одна. Добрая и спокойная женщина. Заметила, что к ней стал приходить паренек молодой. Все бы ничего, но после его прихода слышу крики. Начала переживать, мало ли. Стучу в дверь. Притихли. И тут открывается дверь, и стоит эта бабуля, а на ней кимоно для единоборств. Я обалдела! Да-да, она на старости лет решила чем-то новеньким заняться, а этот парень ее обучал всяким стойкам и выпадам.
- Как-то раз еду с работы в метро, вяжу себе пуловер. Так я расслабляюсь и убиваю время в дороге. Краем глаза замечаю, что мужчина рядом со мной ломает глаза и пялится на меня и как-то все ближе и ближе придвигается. Ну, думаю, этого еще не хватало. А потом смотрю вниз, а у него в руках какая-то книга по вязанию. Оказалось, что он просто засмотрелся, как я работаю крючком. В итоге мы разговорились, познакомились. До сих пор общаемся.
- Перед 5-летием внучки невестка позвонила. Говорит: «Дочка заказала на день рождения игрушку — летучую мышь, страшную, но милую. Ни в одном магазине не нашла. Может, вы сообразите чего». Ну, что вышло, то вышло. © NatalyGorshkova / Pikabu
- Вся моя семья — туристы и приверженцы активного времяпрепровождения. Бабушка, дедушка, дедушкин брат, семья дедушкиного брата, мама, папа, тетя, дядя, брат, сестра, муж сестры и их дочка. И каждое лето наша семья ходит в поход. Это даже не обсуждается. На месяц — в горы. Не поймите меня неправильно, я люблю природу, палатки, готовку на костре и все такое. Меня не тревожит отсутствие горячей воды, тучи комаров и рюкзак весом больше, чем половина меня. Но каждый раз, когда я иду с ними в поход, случается некое приключение. Медведи? Было. Перевернувшийся на пороге катамаран? Есть! Утонули все котлы и паек на 10 дней? Отлично. Случилось наводнение, и за ночь нашу палатку чуть не смыло? Йееее! Покусали клещи? Ха! Ну не медведь же! Ну вы поняли. Это только малая толика всего. Каждый раз после похода я бросаюсь в объятия цивилизации и кричу: «Никогда больше в жизни!» А когда опять приближается лето, я начинаю думать: «Ну ведь не все было так плохо, правда? В этот-то раз все будет нормально». И снова иду в поход. © Подслушано / Ideer
- Я вяжу крючком и читаю. Я стараюсь перечитывать книги для молодежи из своего детства, а для вязания крючком накупила пряжи на $50. Получилось так много, так что мне этих ниток хватит надолго! © 132Adrian / Reddit
- Десять лет назад по просьбе подруги написала пьесу, но она ей не пригодилась, а я решила послать ее на конкурс. Выиграла. Сейчас мои пьесы идут в театрах. Скоро очередная премьера. Правда, денег от этого немного, я намного больше зарабатывала как офисный работник. © Лика / ADME
- Я попыталась освоить «продуктивные» хобби, которые полезны во многих отношениях. Мне нравится учиться готовить полезные блюда и практиковать здоровый образ жизни, ухаживать за кожей и заниматься йогой. По сути я превращаю повседневные домашние дела в развлечение. © Glittering-Proton / Reddit
- В детстве я наловчилась вытаскивать игрушки из автоматов. Ну таких, с железным щупальцем и джойстиком. Несколько дней назад в супермаркете рядом с домом поставили подобный и, естественно, теперь вокруг него ошивается куча школьников, которые играют на сэкономленные с завтрака деньги. Мне чего-то сегодня было грустно и я решила сыграть.
Итог: я, 25-летняя дама в костюме и на каблуках, вокруг меня толпа поддерживающей мелкотни орет на весь магазин. В итоге я достала из автомата за 2 часа все игрушки (штук 30) и раздала детям. Никогда не чувствовала себя лучше. © Подслушано / Ideer
- Обожаю тренировки, играю в боулинг, увлекаюсь ландшафтным дизайном, осваиваю финансовое планирование и инвестирование. Раньше я играл в футбол несколько раз в неделю после работы, но сейчас колени уже побаливают. © TheGoonSquad612 / Reddit
- Папа рыбачит всю жизнь. Помню и целую ванну щуки, и корюшку, которую он продавал, и запах рыбы на весь дом, и чешую по всей кухне. Проблемы с деньгами закончились, с едой стало все нормально, а папино увлечение осталось. Мама запретила ему приносить рыбу. Ходит на рыбалку, что потом с ней делает — нам плевать. Но как-то раз пошли мы с мамой в ресторан, а официант предлагает нам коронное блюдо — судака. Мама во весь голос: «Ага, я еще за рыбу не платила!» © Подслушано / Ideer
- Моя мама сменила много профессий. Сейчас она сельский библиотекарь, и у нее есть чуть-чуть времени на хобби. И она рисует вот такие картины. Тут нет претензий на высокую художественную ценность, главное, что они мне и ей нравятся. Вот, например, это для кого-то просто сельская дорога. А я каждое лето топал по ней, чтобы искупаться на озере с друзьями. © svetlyis / Pikabu
- В 2020 году я начал экспериментировать с выращиванием клубники. Тогда текущий масштаб казался фантастикой. Даже не думал, что так далеко зайдет. Клубнику выращивать нелегко. Культура капризная. Сейчас дошло до того, что мой урожай поставляется в рестораны и кондитерские города. Они очень ценят, когда продукт отборный, свежий и вкусный. © Ausbeute / Pikabu
- Я тут год назад спасла маленький цереус, который оставила в офисе на окне уволившаяся коллега. Ну и забрала я его. Растение удивилось и вымахало за год раза в два, причем во все направления. Теперь у меня есть своя зеленая дорическая колонна. Потом к нему присоединился практически заморенный коллегой Беньямин — полуувядший бонсай с тремя листьями. Короче, набрала я по мелочи всякого, а оно вдруг оклемалось и разрослось. Я даже особых усилий не прикладываю. Ритуальные танцы совершаю только вокруг лимона, он обалденно пахнет, когда цветет. © Marina El Mapache / ADME
- В местном магазине у меня прозвище Молочкова. Просто мне надоело выискивать нормальные продукты. Я выучила права покупателя и стала пробивать просрочку на кассе и получать возмещение в двукратном размере. Постепенно просрочку стали прятать, пару раз пытались сказать, что я это «принесла с собой», фиг вам, камеры в мою пользу. Сейчас тут полки «чистые». А недавно ко мне вдруг бабуля обратилась и пожаловалась на тухлячок в соседнем маркете. © Подслушано / Ideer
- Лет шесть назад я наткнулась в интернете на рецепты домашних колбас. И хоть нет у меня коптильни и термокамеры, а есть только духовка, меня это не останавливает. А на этом фото — результат моего увлечения. © sisterMercy / Pikabu
- Моей бабушке 84 года. Ее хобби — это маникюр. Каждый день она красит ногти, что-то на них рисует. Каждый раз, когда я спрашиваю, что ей привезти из города, она говорит: «Три бутылочки лака разного цвета, ватные диски и жидкость для снятия лака! » © Подслушано / Ideer
- Живу в общаге. Рядом обитает мужик, ему лет 40-45, не похож на студента. Разговорились с ним. Оказалось, он работает бухгалтером в крупной компании с нехилой зарплатой. В итоге признался, что все деньги он сливает на занятия альпинизмом и путешествия. Жизнь в общаге позволяет ему экономить. Он уже объездил весь мир. Этим летом на месяц в Чили поедет, а зимой — в Новую Зеландию. © Подслушано / Ideer
- Знакомому нравилось разрисовывать машины. Сначала тренировался на модельках из магазина, потом стал расписывать машины знакомых и друзей. Родители выносили мозг, мол, нужна нормальная работа, которая бы приносила доход. Только вот он стал вполне неплохо зарабатывать на аэрографии. А родители все еще не успокоились. © Шаманка / ADME
- Мне нравится покупать кукольные домики в комиссионном магазине и реставрировать их. Для меня это супертерапия. В сети также есть наборы для сборки миниатюрных кукольных домиков. Это так увлекательно, хоть и дороговато выходит. А во время работы я слушаю аудиокнигу или смотрю видео. Вот только я пока еще не знаю, куда потом пристроить свои творения. © ToxicFluffer / Reddit
Если есть любимое дело, то не нужно бояться развивать его дальше — кто знает, куда оно приведет. Возможно, что хобби станет не только источником удовольствия, но и началом нового этапа в жизни.
Комментарии
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Прям представляю, как старушка в кимоно нунчаками и сюрикэнами орудует )
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