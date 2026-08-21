15+ фото и историй об экзотических животных, которые дарят хозяевам любовь и маленькие радости

«Я стригу ему когти и обрабатываю пилочкой клюв, он чистит мне реснички, ложится ко мне на грудь кверху пузом и смотрит со мной телевизор... Более нежного и деликатного существа я не видела. Когда я играю с Реди, у меня ощущение, что это живые пернатые пассатижи, но после игр на мне ни царапины. Он очень точно рассчитывает силу. Показателен момент, когда он, держа в клюве мою руку, балдел, а я увлеклась фильмом. Он нащупал кольцо, чуть нажал, понял, что это не мой палец, и с легким скрежетом превратил толстое кольцо в эллипс. Еле сняла потом, но ничего не почувствовала.

Так что если у вас есть место для клетки, напоминающей габаритами шкаф, стенда с игрушками и желание заниматься с птицей и получать офигенную эмоциональную отдачу, смело рассматривайте ара. Только не забывайте, что срок его жизни похож на наш, и это питомец на всю жизнь».