15+ фото и историй об экзотических животных, которые дарят хозяевам любовь и маленькие радости
Еноты, ящерицы, птицы — не те животные, которых ожидаешь увидеть в простых городских домах и квартирах. И кажется, что найти общий язык с такими питомцами нелегко, но доброта в итоге открывает все двери, а будни наполняются теплыми моментами. Даже просто наблюдать за кусочком живой природы у себя дома — большая радость. А уж стать друзьями — настоящее счастье. И многим героям этих историй это действительно удалось!
- Возвращаюсь домой и слышу плеск воды. Дверь в ванную заперта изнутри! Я стучу — в ответ громкое хлюпанье. Звоню мужу и сдавленно шепчу, что к нам кто-то залез и зачем-то принимает ванну. А муж такой: «Дорогая, забыл тебя предупредить! У нас теперь есть енот!» В общем, оказалось, муж спонтанно решил исполнить мою давнюю мечту и притащил домой енота! Посадил его в ванной, выдал яблочко и тазик с водой для развлечения и поехал в магазин за едой и мисками, но не успел до моего возвращения. Енот тем временем успел исследовать территорию и умудрился запереться изнутри. Все обошлось, раскрутили ручку и выпустили пушистого.
Необычные питомцы — две галки со сломанными крыльями. Одна живет в доме три года, вторая — два
- Сижу дома, муж на работе. И вдруг наш попугай жако как начал ворковать его голосом: «Лариса, ты просто чудо!» А я-то Мария! Хватаю телефон, звоню мужу, а он хохочет! Скидывает звонок и присылает мне скриншот. Гляжу — а там скрин из приложения умного дома. «Лариса» — это наш новый робот-пылесос, имя созвучно с маркой. Я сама, блин, его так назвала месяц назад. Посмеялись с мужем тогда, и я об этом напрочь забыла. Приходит муж, ржет. Подколол, что если бы я сама почаще «Ларису» убираться запускала, то запомнила бы.
Бывает и так: идешь себе по Любляне, а там внезапно мужчина со страусом сидит
Это Степаня. Эублефары очень схожи с котиками — так же лакают воду, облизывают мордашку и спят почти весь день
«В природе они активны в сумерках и ночью, поэтому весь день, а иногда и вечер террариум обычно пустует, а зверь спит во влажной камере. Особенно, если сытый. В принципе, не есть без вреда для себя здоровый геккон может пару месяцев. Жирочек они запасают не так как мы — на попе и животе, а в хвосте.
Из необычного — у леопардовых гекконов очень нежная кожа, особенно на животе, хвост — вообще бархатистый. Отличный антистресс. А еще они все трогают язычком. Садится такая няшка тебе на плечо, млем в щеку и смотрит глазищами».
Обычно ара выбирают одного главного хозяина, в случае Реди — хозяйку
«Я стригу ему когти и обрабатываю пилочкой клюв, он чистит мне реснички, ложится ко мне на грудь кверху пузом и смотрит со мной телевизор... Более нежного и деликатного существа я не видела. Когда я играю с Реди, у меня ощущение, что это живые пернатые пассатижи, но после игр на мне ни царапины. Он очень точно рассчитывает силу. Показателен момент, когда он, держа в клюве мою руку, балдел, а я увлеклась фильмом. Он нащупал кольцо, чуть нажал, понял, что это не мой палец, и с легким скрежетом превратил толстое кольцо в эллипс. Еле сняла потом, но ничего не почувствовала.
Так что если у вас есть место для клетки, напоминающей габаритами шкаф, стенда с игрушками и желание заниматься с птицей и получать офигенную эмоциональную отдачу, смело рассматривайте ара. Только не забывайте, что срок его жизни похож на наш, и это питомец на всю жизнь».
Познакомьтесь с джентльменом — это Дональд
А это — красавчик Драгмирка, летучая мышь
Знакомьтесь, это Хрюня — вьетнамская вислобрюхая свинка
«Вообще, животное крайне умное — не зря говорят, что они умнее собак. Это и хорошо, и плохо одновременно! Хрюня точно знает, чего хочет, очень быстро понимает, что можно, а что нельзя... и с легкостью может это использовать против вас. Животное очень чистоплотное, вопреки стереотипам. Не имеет запаха вообще. Ест каши, овощи, фрукты и обожает творожок».
Финик и Шафран
Милейшие создания — сахарные поссумы, или, как их еще называют, австралийские белки-летяги. На самом деле, к белкам эти ребята не имеют никакого отношения, но название прижилось
«Поссум — зверь компанейский, если вы нашли с ним общий язык — он с удовольствием будет кататься у вас на плече. Поссумы богаты на разнообразие издаваемых звуков. В частности, в их арсенале имеется крайне специфический зычный, резкий и довольно громкий звук — ворчание, который поссумы издают, в основном, когда пугаются. Как выразился один из моих друзей, впервые услышавший этот звук: „Живое не должно издавать таких звуков“.
Запах от них несильный, несравним с хорьками, кошками. Напоминает запах сухофруктов с нотками мускуса, хотя все, конечно, зависит от рациона»
Привет от Дункана!
Что вы могли не знать о кроликах: они исправно ходят в лоток, как кошки, умеют рычать и не обязательно любят морковь
А еще у них на самом деле длинные хвостики, а не помпончики, просто они всегда вздернуты вверх.
А у этой девушки — целая коллекция экзотических питомцев. По ее словам — осталось бегемота и жирафа завести
А это Роман Мандаринович. Он очень громко поет, особенно по утрам
Уже неделю Пан Марсель живет дома
«Всю жизнь хотела рукокрылого питомца, и вот мечта сбылась. Он уже перестал меня остерегаться, начал откликаться на свое имя (через раз), сам идет в мою сторону, чтобы погладиться, активно гуляет по квартире, начал сам прилетать ко мне и залезать ко мне в постель.
Каждый день у нас свежие фрукты, особенно банан и авокадо, которые обязательно должны быть в рационе. Я обязательно слежу за температурой дома, так как Марсик очень теплолюбивый. Она должна быть не ниже 20, я поддерживаю около 24 градусов.
Короче, я счастлива с Господином Марселем и с уходом справляюсь — вроде, ничего сложного нет»
- Пошла я с папой в подвал, увидела мышонка и попросила забрать домой. Отказать трехлетке было сложно. Посадили в банку. Когда пришла домой мама, мы повели ее на кухню, показывать нового питомца. Зашли и глазам не поверили — возле банки тусит вся мышиная семья, пришли малого спасать. Не знаю, как пробрались, но мы жили на первом этаже. Мы с папой получили от мамы и повели мышиную семью обратно в подвал.
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