15+ сюжетов о хвостиках, чьи озорные мордашки дарят отличное настроение каждый день
Ведь наши домашние животные твердо убеждены, что правила созданы для кого угодно, только не для них. Они с одинаковой грацией игнорируют законы физики, логику и дорогие лежанки, выбирая отдых на раковине или в старой коробке. Потому что чувство комфорта у каждого питомца свое. В этой статье поселились кошки и собаки, которые не постеснялись проявить свой непредсказуемый характер, тренируя наше чувство юмора и даря приятные эмоции. Здесь фотографии и истории для хорошего настроения и важных переговоров.
Кажется, что этот котик сломался, но он просто сладко спит
- У меня мелкая сестра очень любит тискать кота. Он идет мимо, она вопит: «Вася!» и обнимает его так, что у бедолаги аж кости трещат. И так раз по 7-8 в день. Долго кошак терпел, очень долго. Прихожу сегодня домой и наблюдаю картину: Васька активно трется об ковер, его жутко бьет током, он орет, но продолжает тереться. Потом, весь такой взлохмоченный, идет и ложится на кресло. Я уж подумал, что сестра ему мозг окончательно расплющила. Заходит в комнату моя сестра. Ну, все как обычно: «Вася!» — и бегом к нему. Кот, который обычно старается спастись бегством, ни с места. Через секунду я понял, почему: мою сестрицу так дернуло, что она от него отскочила. И ведь не придерешься к нему! Проделав это еще раз этак 8, кот отвоевал себе спокойную жизнь. Как же он додумался?!
Твое лицо, когда раньше хозяина занял удобное кресло
Почему хозяин любит сидеть именно на подлокотнике, а не в самом кресле - история умалчивает
- У меня была жесткошерстная такса. Это такая щетка с заниженным клиренсом и мохнатыми лапками. Гуляю я с ней как-то по снегу. И вдруг собака натурально падает передо мной на спину, и лапки кверху, как таракан придавленный. Я хватаю животинку, ощупываю на предмет повреждений, проверяю лапки и остальной ливер. Вроде все в порядке. Опускаю на землю, а она как ни в чем не бывало топает дальше. Прихожу домой, рассказываю мужу — он ржет. Говорит: «Я с ней утром гулял, так у нее в лапки снег набился и мешал ей. Я ее перевернул и почистил». Хитрюга.
А рыжик знает толк в развлечениях
- У нас жил котик Зевс, черно-белый, крупный, килограммов 6 весил. Сдала нам на передержку сестра жены свою чихуахуа. 2 килограмма трясущести. Зевс ее обнюхал, подумал, аккуратно взял за шкирку зубами и понес в лоток. Там он аккуратно поставил пса среди наполнителя и стал закапывать волкодава этого. Пришлось вмешаться: кота остановили, собаку отряхнули и вытащили. Кот потом чихуахуа не трогал, больше игнорировал. Но пантомима была великолепна.
Могло показаться, что это горжетка, но это котик, доверяющий своему человеку
- Я как-то купила карасей. Принесла домой и поставила пакет в раковину на кухне, рыбешки еще пошевеливались слегка. Пока переодевалась, кот залез в раковину и, видимо, пытался спереть карасика. Но голову продел в ручку пакета, а в этот момент рыба дернулась, кошак испугался и помчался с диким воплем по квартире с пакетом на шее, из которого выпадала рыба и прыгала по полу. Этот орущий метеор я никогда не забуду!
Если кошка решила лежать на боку — она будет лежать на боку, наплевав на гравитацию
- Мой пес только что лежал на диване и раз пять подряд тяжело вздохнул, на меня не смотрел, смотрел в сторону ванной. А потом встал, пошел в сторону своей цели и со всей дури бахнул по двери в ванную, чтоб она закрылась. Теперь я знаю, что его бесят открытые двери. Вот лег обратно спать.
Может быть, дело было не в открытой двери, а в доносящемся запахе?
Так вкусно пахло свежей травой, что кошечка Ася сладко уснула
- Дети упросили завести дома хорька. Вчера искали его всей семьей три часа, перерыли все диваны и шкафы. Вдруг слышим хруст из кладовки. Подходим, а этот крендель залез внутрь шланга от пылесоса и застрял посередине. Мы начали аккуратно вытряхивать шланг, как вдруг из другого конца выкатился не только Тоби, но и запасы утащенных им вчера сухих макарон.
Достойный трон, который лишен возможности сопротивляться меховому превосходству
- Купила котам корм, и он им не понравился. Стояла полная миска целый день. Я эту еду выставила на улицу, чтобы соседские котики кушали. Сейчас выглядываю в окно — мой кот ест этот корм.
Просто поесть было неспортивно, пойти и отвоевать у уличных котов - совсем другое дело!
Ситуация: когда увидел счета за коммуналку
- В зной кот наотрез отказался от сухого корма и требовал влажный из холодильника. Я достала баночку, положила пару ложек в миску и отошла. Через минуту возвращаюсь и вижу, что кот игнорирует паштет, зато с упоением вылизывает конденсат, который выпал на внешней стороне холодной металлической миски.
Двери есть, но кому они нужны?
- У меня сосед снизу три месяца жаловался, что я по ночам двигаю шкаф. Я клялся, что сплю. Потом он пришел с женой, злой, с телефоном на записи. Мы стоим у меня на кухне, тишина. И тут из стены: «гррр-тук». Оказалось, мой кот каждый вечер застревал головой в коробке от микроволновки и тащил ее по коридору. Сосед потом неделю называл его «мебельщиком».
А этот кот выкрутил ручку комфорта на максимум — он даже ест лежа
- А у нас кот неправильный. Он вообще не боится воды. Может сунуть голову под текущий кран. Спит в раковинах. Дуреет в принципе, когда слышит звук льющейся воды и бежит на него. Спокойно моем его в душе, он не вырывается и не орет дурниной, сидит спокойно.
Пушистому королю — королевский питьевой фонтанчик
- Никогда не замечала за своим котом странностей, пока в гости не пришел мой молодой человек. Кот оказался очень ревнивым. Ходил туда-сюда, мяукал. Сидим, пьем чай, сюсюкаемся. Кота это довело, он начал истошно орать и по итогу выразил свое «фи» под стол. Так меня еще никто не ревновал.
У самурая нет цели — только путь. Путь в помойку
Жизнь под одной крышей с домашним питомцем — это абонемент на ежедневные бесплатные шоу. Главное — вовремя успеть достать камеру или хотя бы просто посмеяться от души.
В череде трудовых будней в свободную минутку всегда приятно почитать наши статьи: