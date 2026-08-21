15+ сюжетов о хвостиках, чьи озорные мордашки дарят отличное настроение каждый день

Жизнь под одной крышей с домашним питомцем — это абонемент на ежедневные бесплатные шоу. Главное — вовремя успеть достать камеру или хотя бы просто посмеяться от души.

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