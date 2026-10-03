17 снимков и историй об осени в деревне, от которых пахнет антоновкой и туманом

Осень в деревне пропитана густым туманом, пряным ароматом поздних яблок и заваренного чабреца. Когда урожай уже собран, теплицы опустели, а дачники разъехались по своим квартирам, вдалеке от городского шума начинается период затишья. Пока в печи трещат дрова, а облетевшие листья расстилают золотой ковер на деревенских дорогах, пироги с яблоками становятся хорошим поводом, чтобы позвать соседок в гости и вспомнить вместе истории, которые рассмешили или порадовали за последнее время.

Сельские грации в вечерней темноте

Едем на машине с мужем подруги к ним в деревню. Он смотрит во тьму, чуть рассеиваемую светом наших фар, и говорит: «О, Николаич телку выгуливает!» Приближаемся, и я действительно вижу силуэт мужчины, а рядом — чьи-то стройные ноги вроде как в белых лосинах, и походочка от бедра. А сверху что-то вроде короткой темной куртки и капюшон на голове. Кажется, будто деревенская парочка гуляет вечерком. Подъехали ближе... А это реально корова! Корова с белыми ногами, которую мужик ведет на веревке. А я до этого не замечала, какие у коров стройные ноги и грациозная поступь! © oveschka / Pikabu Victor Tsesar только что А почему во многих культурах корова считалась если не эталоном красоты, то близкой к нему? Вообще коровы очень грациозны в природе. Не оленихи и не лошади, конечно, но всё-таки. Это с человеком корова разожралась, мышцы ослабли из-за скудности движений. Но даже на выпасе они уже такие себе стройняшки. Ответить

На дачу к этим людям осенью стал каждый вечер приходить еж и съедать кошачий корм. Выражение морды кота говорит громче тысячи слов

al.orlyanskaya Victor Tsesar только что Без проблем кошаки разбираются с ежами. У меня во двор приходят бездомные. Немного подкармливаю. И лета не проходит чтобы какая-то колючая крыса не забралась. Но бездомный кошак - не сюсечная домашняя кошечка, лещей ежам отпускает в промышленных масштабах. Ответить

Слишком шумные соседи

Купили старый деревенский дом в октябре. В углу сада лежал огромный ворох опавших листьев, который мы вечером не успели убрать. На рассвете я вышла в сад с чашкой чая и замерла, глядя, как из-под вороха листьев тихо выбирается семейство ежей! Сфоткала эту картину для мужа. В общем, мы решили, что не так уж нам эта куча и мешает — пусть лежит. Но на следующее утро ежи ушли — видимо, мы оказались для них слишком шумными соседями. ADME Котёнок по имени Кусь только что Просто дикие животные по своей природе предпочитают людей сторониться Ответить

Пока мама собирала яблоки, ее сын с бабушкой убирали капусту. Один вилок мальчик решил преподнести маме, ведь он выглядит покрасивее многих цветов

ADME Юлечкакастрюлечка только что Оч удачное фото! Ну и мужчина настоящий растет Ответить

Когда у мужа память лучше

На выходные ездили в деревню посадить чеснок и лук в зиму. Сижу на грядке, высаживаю, муж перепахивает огород. Вдруг бросает все дела и говорит, что ему нужно отъехать. Спрашиваю, мол, куда, зачем? Говорит, очень надо, потом скажу. Уехал, а я вся в раздумьях: куда он так сорвался? Через полчаса возвращается с огромным букетом и конфетами. Спрашиваю: «Что это вдруг?» А он: «А какой сегодня день?» И тут меня, наконец, осенило: годовщина нашей свадьбы, 34 года! © Подслушано / Ideer Бруннера только что Надо же! Я пару раз в десять лет об этой дате вспоминаю Ответить

Девушка выкорчевала куст космеи, который обильно цвел у нее даже осенью. И неделю весь ее дом был в букетах и букетиках

Доброе слово и кошке приятно

Бегает по деревне кот. Прикосновений он всегда чурался: только видит, что подходишь — сразу в кусты. Думала, характер у него такой, но все равно пыталась идти на контакт. Тут сижу и вижу: кот метрах в 15 от меня ходит. Далековато, но была не была. Позвала его, он повернулся и вдруг как рванул ко мне! Пришел, ласкался, терся об руки, а потом сел буханочкой, и так мы сидели вместе и смотрели, как с яблони падает пожелтевшая листва. На улице осень, а на душе весна — оттаяло большое кошачье сердце. © Подслушано / Ideer Светланка БМВ только что Какая хорошая история. Особенно мило, как кот сел буханочкой. Ответить

Осенью в деревне можно увидеть такое умиротворение, которое редко где встретишь

kristikmorozova Светлана Юричко только что Душево и навевает лёгкую, приятную грусть. Ответить

А до деревни прогресс не дошел

Приехали с 8-летним сыном к бабушке в деревню. Ходили за грибами, вечером нажарили маслят с картошкой. Отправила сынишку руки мыть — он пропал минут на десять. Возвращается, руки прячет. Я такая: «А ну, показывай, что там у тебя!» Он ручки-то достает, а там грязища! Говорит, мол, у бабушки датчик на умывальнике сломался. Я сначала даже не поняла, о каком датчике речь. А потом дошло: у нас обычный дачный умывальник с прижимным носиком. Сын все это время стоял перед ним и ждал, когда вода сама польется. ADME Светланка БМВ только что А показать, как пользоваться дачным умывальником, не судьба? Пацан пропал на десять минут и никто не подумал его поискать? Ответить

Счастье — это когда пошел прогуляться по лесу в деревне у бабушки и буквально через 5 минут встретил двух таких красавцев. Не червивые, кстати!

Когда дедуля с юмором

Кто жил в сельской местности, тот знает, зачем иногда возле ограды дома автомобильные шины в землю вкапывают. Правильно! Чтобы проезжающие мимо машины близко к ограде не подъезжали, не сносили ее случайно и не поливали грязью из луж.

Ну так вот, сидит как-то осенью знакомый дедуля на скамейке возле дома, нога на ногу, и смотрит, как соседские пацаны-близнецы развлекаются: прыгают через наполовину вкопанные шины. Школьные ранцы и пиджаки на штакетник повесили и состязаются. Дед смотрел, смотрел и решил внести разнообразие в «олимпийские игры», типа, через шину кто угодно перепрыгнет, а вот через отверстие внутри шины не каждый проползет. И вот уже первоклассники в белых накрахмаленных рубашках и в брючках со стрелками полезли через это грязное узкое отверстие в шине. После того как пацаны сдали деду норматив, деревенские свиньи выглядели чище, чем они. Скоро к деду прибежала разбираться соседка, мать этих близнецов, да только что со старика взять? © LightPhotinia / Pikabu Светланка БМВ только что Дед преподал первоклашкам хороший урок, что не всегда надо слушать старших и делать то, что они говорят. А вообще, история закончилась хорошо. Дед всё осознал, извинился перед матерью сорванцов и подарил ей 3 кг Тайда. Ответить

Уютный рассвет с туманной дымкой в осенней деревне будто нарисован художником

Главное, чтобы человек был хороший, а городской он или деревенский — не важно

Живу в деревне в часе езды от Самары. Перед учебным годом к нам приехала новая учительница начальных классов, городская. Сначала мы на нее без улыбки глядеть не могли — до того непривычно смотрелись ее строгие костюмы и каблуки на наших сельских улицах, особенно летом. 1 сентября она тоже вышагивала по нашей гравийке на каблучках, юбочка узкая, шагать трудно, но идет гордо! А через две недели дожди зарядили, грязь по колено. Смотрю — идет наша девчонка уже в резиновых сапожках, туфли в пакете несет, и ни капли не смущается. Молодец, прижилась. Вчера набрала ей ведро своих лучших зимних яблок и незаметно поставила на крылечко. Пусть витамины ест, а то впереди затяжная осень, а дальше — суровая зима. А кому ей тут, кроме нас, помочь? Нам ее и беречь. ADME Мелла только что Зачем незаметно ставить? Угощать не умеете? И надо давать возможность человеку спасибо за угощение сказать. Ответить

Такой букет можно собрать в деревенском саду по осени. Яркий, ароматный, обещающий много разных радостей перед затяжными дождями

ADME Светлана Юричко только что Красивый, яркий букетик, пусть и в комнате кого-то порадует. На улице ещё полно цветов. Ответить

Для дружбы не всегда есть время, но всегда есть повод

С Валей мы дружим больше 40 лет, живет через два дома друг от друга. Летом — не до гостей: огороды, поливы, внуков на каникулы привозят, только и успеваешь рукой через огород махнуть. Зато в конце сентября или в октябре, когда землю прихватывает первым заморозком, а сады пустеют, наступает наше время. Вчера Валя пришла без звонка, в калошах на босу ногу, но с пышным пирогом из поздней антоновки. Сидели у меня на кухне, слушали, как трещат дрова в печке, пили чай с чабрецом... Наконец-то отпахали, наконец-то можно выдохнуть. ADME Светланка БМВ только что Обожаю выпечку с яблоками! Так вкусно написали про пышный пирог, аж слюнки потекли. Ответить

Говорят, раньше в деревнях даже по тому, как развешано белье, можно было многое сказать о хозяйке. Теперь такую картину вообще не часто где увидишь

Уютная зарисовка из сельской жизни

Как-то раз осенью, когда днем еще пригревает, но воздух уже становится прохладно-чистым, мы проезжали через деревню. Ничем не примечательная деревушка с парой сельпо и ухабистыми дорогами — она так и промелькнула бы, не оставшись в памяти, если бы не случайно встретившаяся по пути пара, идущая от одного из магазинчиков. Он — в костюме и модных штиблетах. И она — на голову выше партнера, в немыслимом леопардовом платье и на высоченных каблуках рядом. Шли, неспешно вышагивая, и видно было сразу, что он — первый парень на деревне, а она — первая красавица в тщательно завитых локонах. И променад, и вот он — ее мужик, и завидуйте все, потому что у нее каблуки и шаг от бедра по обочине с рытвинами. И он, приобнявший королеву за талию, с такой гордостью на лице, что просто невозможно. Вспоминается иногда, как эпизод, эта промелькнувшая картинка, и я каждый раз улыбаюсь. © Pikabu Светланка БМВ только что Вот он, первый парень на деревне. Ответить