15 вещей из секондов, которые хранят больше историй, чем старый альбом с фотографиями

Обычно я не хожу на блошиные рынки, но вчера отправилась туда с подругой, и я безумно этому рада, потому что я нашла этот безупречный чайный сервиз из керамики с изображением драконов. На нем нет сколов или трещин, даже цвет остался ярким. Сервиз выглядит как новенький! Я знаю, что это не редкие исторические наборы, но в магазине его цена колеблется от $150 до $350, а я купила за $80! Но мне нравится тот факт, что всего через 20 лет он станет антиквариатом. Конечно, я не планирую его использовать, а просто поставлю для красоты!