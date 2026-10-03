15 вещей из секондов, которые хранят больше историй, чем старый альбом с фотографиями
Секонд-хенды хранят в своих недрах множество неожиданных находок: билет на концерт, завалившийся в карман старой джинсовки, раритетная пудреница из Лиможа, необычный будильник и много чего еще. Заглядывая на городскую барахолку или отправляясь на блошиный рынок, покупатели часто даже не догадываются, с чем именно они вернутся домой. А ведь эти вещи способны подарить яркие эмоции и простые радости, приносящие истинное счастье.
Стильная красная кожаная куртка с бахромой с барахолки
Находка на блошином рынке за $20
Прикупила кольцо из белого золота 10 карат с голубым топазом.
Что скрывает в себе старая джинсовка?
- Купила на блошином рынке старую джинсовку — прямо стиль 80-х. Дедуля-продавец отдал ее за копейки. Притащила домой, а в нагрудном кармане, застегнутом на ржавую булавку, что-то шуршит. Думаю: «Деньги!» Еле как расстегиваю и понимаю — это кое-то получше! Там билет на концерт Адриано Челентано в 1987 году. Уже впечатлилась, но тут перевернула его. На обороте — автограф самого Челентано.
Безупречный чайный сервиз всего за $80 — это самая удачная находка в секонд-хенде
Шикарный) мечта - пить из сервиза, но там чашки уж больно маленькие, а я водохлебка ещё та.....
Обычно я не хожу на блошиные рынки, но вчера отправилась туда с подругой, и я безумно этому рада, потому что я нашла этот безупречный чайный сервиз из керамики с изображением драконов. На нем нет сколов или трещин, даже цвет остался ярким. Сервиз выглядит как новенький! Я знаю, что это не редкие исторические наборы, но в магазине его цена колеблется от $150 до $350, а я купила за $80! Но мне нравится тот факт, что всего через 20 лет он станет антиквариатом. Конечно, я не планирую его использовать, а просто поставлю для красоты!
А эта девушка обновила сумку с помощью вещей с барахолки
Купила в секонд-хенде черную сумку, а для декора использовала юбку с цветочным принтом и кружевную рубашку, которые купила там же. Я пришила каждую деталь к самой сумочке. И получилась вещь, которая мне безумно нравится.
Вторая «звездная» жизнь старых вещей
- Разбирали квартиру друга семьи. Она была муниципальная, надо было ее освободить от вещей. Технику типа стиралки отвезли на дачу, но было много старой посуды, книг, текстиля нетронутого. Я позвонила в один комиссионный магазин, где сама покупала кое-что. Они приехали и много чего выкупили, к примеру, новые полотенца, какие-то авторучки, одежду. Сказали, часто киношники обращаются, нужны такие вещи. Да, денег много не выручили, да и особой такой цели не преследовали. Я наоборот рада, что это не ушло в помойку, а когда-нибудь используется в кино.
В секонд-хенде можно найти даже редкую брошь
Купила в комиссионке всего за $25 эту невероятную брошь из золота и крошечных жемчужинок с изображением Гигиеи!
Неожиданная находка на полке с бесплатными книгами
Мне очень нужна была сумка для ноутбука, но я не нашла подходящую. И вот я выгуливала собаку и подошла к книжной полке с обменом книг в нашем районе. Бывает мне везет с книгами, но в этот раз мне невероятно повезло! Я нашла эту замечательную сумку, которая просто стояла у полки и ждала нового владельца. Мой ноутбук в нее идеально помещается, и для осени она в самый раз. Я так счастлива!
Сюрприз в кармане куртки из секонд-хенда
- История произошла лет 17 назад. Около метро открыли новый секонд хенд с вещами, якобы, из Англии. Моя бабуля решила туда зайти поглазеть и в итоге пришла домой с новой старой курткой. Куртка как куртка, бабушке нравится, но я отнесся с долей скептицизма, что вещь действительно из самой Англии. Но тут бабуля решила повнимательнее изучить куртку на предмет дырочек и наткнулась на внутренний карман, где обнаружила купюру в 5 фунтов стерлингов. На тот год курс был примерно 1 к 50, а куртка была куплена рублей за 500, точно не помню. В тот момент нам хотелось верить, что какая-то английская леди таким образом решила порадовать нового владельца.
В секонд-хенде завалялась и венгерская керамика 1890-х годов
Я купил эту большую расписную керамическую вазу в комиссионном магазине. Клеймо на дне было очень бледным, но после некоторых поисков выяснилось, что там написано: «APÁTFALVA». Оказалось, что это венгерская керамическая фабрика, производившая твердую фаянсовую керамику в XIX и начале XX веков. Ваза украшена теми же красно-розовыми розами, кобальтово-синими цветами, темно-зеленой листвой, имеет белый фон, шаровидную форму, длинное горлышко и расширяющийся край, что и другие сохранившиеся образцы с этой фабрики.
А эта девушка обнаружила вещицу, которой 100 лет!
Моя самая старая находка на данный момент — этот пудреница из Лиможа примерно столетней давности! Судя по марке, она была изготовлена в период с 1900 по 1932 год. Я купила это сегодня в комиссионке за $4.
Старые шкатулки хранят тайны
- Парень у меня фанат барахолок и вечно тащит домой «хлам». На нашу годовщину он вручил мне деревянную шкатулку 60-х годов. Я едва сдержала вздох: «Опять пылесборник!» А он с загадочной улыбкой попросил ее протереть. Начинаю чистить и чувствую, что перегородка на дне слегка отъезжает. На дне тайника лежали ключи от нашей собственной квартиры, на которую мы копили последние три года. Оказалось, парень все оформил еще неделю назад, а шкатулку искал специально, чтобы вручить ключи «как в приключенческом романе». Теперь это моя самая ценная вещь в доме.
Не находка, а настоящий бриллиант!
Некоторое время назад я купила эту великолепную брошь в стиле ар-деко 1920-х годов из белого золота 10 карат с филигранной отделкой за 250 канадских долларов в винтажном бутике. На ценнике было указано, что центральный камень — настоящий сапфир. Я решила отнести ее к профессиональному сертифицированному геммологу для независимой оценки. Оказалось, что это совершенно точно не сапфир. Геммолог поместил украшение под лупу и обнаружил, что центральный камень — это безупречный, старинный бриллиант старой европейской огранки!
Девушка купила себе прекрасное вечернее платье в секонд-хенде
Я нашла в секонд-хенде потрясающее бархатное платье с воротником из «меха», может быть, настоящего, точно не знаю, за $17. Не знаю ни марки, ни года выпуска, но оно восхитительно!
Часы, но не с кукушкой
- Купила на барахолке старый будильник в виде домика — потертый, но очень уютный. Продавец отдал его буквально за символические копейки, честно предупредив, что механизм заклинило. Дома решила его отмыть и попробовать разобрать. Сняла заднюю крышку, аккуратно пинцетом потянула за застрявшую шестеренку, и вдруг оттуда вывалился кулончик. Будильник заработал, я подумала, что может это кто-то из детей предыдущего хозяина закинул кулон, а тот застрял.
Обычный визит на блошиный рынок или прогулка в любимый секонд-хенд нередко превращаются в поиски сокровищ, за каждым из которых кроются живые человеческие судьбы. Неожиданные находки способны принести гораздо больше радости. Еще больше таких историй в наших статьях: