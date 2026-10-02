17 зарисовок о школьной жизни, в которых почти каждые мама и папа с улыбкой узнают себя

Иногда кажется, что в сентябре первый звонок раздается не только для школьников, но и для родителей. Теперь и их ждет девять месяцев приключений — от проверки дневников до поиска потерянной сменки. Одни мамы и папы осваивают электронный дневник и пытаются понять, что задали на завтра, а другие с невозмутимым видом заявляют, что ученик должен быть самостоятельным. Но и те, и другие, конечно же, все равно волнуются за своих чад.

Многие современные родители хорошо помнят, как им хотелось прийти в школу в том, в чем захочется. Может, именно поэтому они так часто заступаются за своих детей

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Верная примета: если в течение дня ребенок говорит, что ничего не задали, к вечеру обнаружится какое-нибудь неотложное школьное дело

AI-generated image Руконожка Ай-Ай только что -Нет, делай сам. Что успеешь, то и отнесешь 😎 Ответить

Не все родители радуются введенной в школе строгой форме. Да и учителя тоже

У нас в школе введена школьная форма. Директор, в принципе, не сильно заморачивается по этому поводу — лишь бы не рядились в яркое. Завуч же требует идеального соблюдения формы. И вот поймал он меня в черных джинсах, начал ругать, мимо проходит директор. Завуч обращается к директору: «Нет, ну вы посмотрите как он вырядился?! Как так можно одеваться в школу?!» На что директор ему: «Ой, а у меня вообще носки разные». И показал действительно разные носки — зеленый и синий. © ШКогвартс / VK Руконожка Ай-Ай только что Ну да, черные джинсы - низззя!

А штаны из голимого полиэстера, купленные в прикормленном школой магазине - #этожеформа, "она дисциплинирует") Ответить

Родители всегда готовы поделиться своим жизненным опытом. Вот только иногда они слегка преувеличивают свои достижения

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Уйти в школу налегке? Да запросто!

AI-generated image Фрося Сумочкина только что Моя отличница в 5 класс когда пошла, накануне целый день готовилась, собиралась, выбирала и подписывала тетради.... А 1 сентября не взяла с собой ни одной тетрадочки. Ни единой😅 Ответить

У каждого из родителей свои методы воспитания

Мою подругу недавно разыграла мама. Она позвонила ей с работы и сказала, что звонил директор школы и вызвал к себе за прогулы. Подружка реально часто прогуливает. Мама сказала, что вечером ее ждет серьезный разговор. Подруга уже стала думать про исключение из школы. А вечером приходит мама и говорит, что это шутка. Девочка дуется на маму, но одновременно сияет от счастья. Зато посещаемость стала стопроцентной. © ШКогвартс / VK горнячка только что Для российских школьников не актуально: порталы Моя школа расскажут и об оценках, и о прогулах. Ответить

Отдельный разговор о сменной обуви. Школьники часто умудряются забывать ее в самых неожиданных местах

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Пожалуй, редко какое родительское собрание бывает без бурных обсуждений контрольных и учебной нагрузки

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Не все мамы и папы согласны с оценками, которые выставляют их детям учителя

Третий класс. Учитель дал задание купить белые бумажные тарелки для гжели. Нет нигде, как обычно все в последний момент узнается. Буквально накануне делаю из папье-маше тарелку и сушу в микроволновке для ускорения процесса. В школе ребенок раскрашивает этот артефакт вполне сносно. Тройка! Только за то, что тарелка была изготовлена вручную. Тарелку сохранили и ржем до сих пор. jul_smelianets.psy

Иногда просто невозможно удержаться от расспросов о школе. Ну правда, интересно же

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Не все родители горят желанием участвовать в школьных мероприятиях. Ну прямо как их дети

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Иногда так и хочется зайти в школу и серьезно поговорить с педагогом

Помню приношу домой трояк по трудам за фартук, и вздыхаю, что эта оценка теперь пойдет за четверть. Моя бабушка — швея-закройщица — говорит: «Пф-ф, не плачь, сейчас переделаем», — и за вечер сама делает этот фартук мне на пересдачу. Приношу учительницы, там мне сообщают: «Швы кривые, углы не идеальные. Ладно уж, четверку поставлю, раз переделала». Представляете лицо и комментарии моей бабушки, когда она об этом узнала? olgatokovaya Ольга Курпякова только что Приношу учительнице. Ответить

Директор или завуч порой могут пригласить родителей к себе по вполне безобидным поводам

AI-generated image Руконожка Ай-Ай только что Посчитаем: три класса в параллели, в каждом условно по 30 учеников.

Значит, директор вызывает 90 человек родителей только чтобы подписать разрешение на поездку?

Ему больше делать нечего? Ответить

Командные соревнования — это здорово. Особенно, если участие принимает вся семья, включая тех, кому раньше казалось, что это неинтересно

AI-generated image горнячка только что А я участвовала в флешмобе на выпускном у дочки! Мы танцевали, если что я вообще танцами не занималась, но как-то за пару репетиций научилась. Моя была очень рада, что её мама в таком участвовала. Ответить

Родители могут попросить старших детей помочь младшим с уроками. А те потом еще долго вспоминают об этом с улыбкой

Проверяю домашнее задание младшего брата. Все как обычно: «Ничего не забыл? Все сделал?» Он кривит губу: «Конечно все». Одно из заданий: «Заполните пропуски. Найдите наиболее яркие словосочетания. Какие словосочетания вам больше всего понравились? Выпишите их». Под текстом оставлено место для записи. И только одна строчка заполнена моим братцем: «Ничего не понравилось». © teainthecup / Pikabu горнячка только что Единственный раз, когда я помогала брату с домашкой проходил так:

- Вот этот номер не понятен.

- Его решают по такой-то теореме. Вы её проходили?

- Не знаю.

Листаю учебник, теорему они проходили. Учебник летит брату в лоб.

- Сперва выучи то, что проходили, а не жалуйся, что не понимаешь. Ответить

Думаете перед экзаменами переживают только школьники? Как бы не так! Родители тоже волнуются, хоть и стараются держать лицо

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Возле школы может встретиться любопытная соседка или дальняя тетушка, но многие современные родители уже научились отвечать на их вопросы

AI-generated image Жабка в шляпке только что Интересно, что в головах у людей, жмякающих чужого ребёнка за лицо?.. Ответить

А вот еще 16 фото и историй о сборах в школу, которые явно будут знакомы многим мамам и папам, чьи дети каждое утро спешат на уроки.