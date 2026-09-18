17 историй со встреч выпускников, пропитанных теплыми воспоминаниями и хорошим настроением

Встреча выпускников — отличный повод вспомнить счастливые моменты школьных или студенческих лет. Вроде бы на такие мероприятия собираются взрослые солидные люди. Вот только уже через пять минут они начинают смеяться над шутками, которые были понятны только их классу или группе. Каждый говорит о том, что сильнее всего отпечаталось в его памяти — первой учительнице, непростых контрольных или маленьких радостях вроде пирожков в столовой. А кто-то особенно рад увидеть свою первую школьную симпатию.