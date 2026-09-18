Шеф-повара вкалывают как кони. Очень поверхностное заключение сделала автор опуса только на основании одной "позы".
17 историй со встреч выпускников, пропитанных теплыми воспоминаниями и хорошим настроением
Встреча выпускников — отличный повод вспомнить счастливые моменты школьных или студенческих лет. Вроде бы на такие мероприятия собираются взрослые солидные люди. Вот только уже через пять минут они начинают смеяться над шутками, которые были понятны только их классу или группе. Каждый говорит о том, что сильнее всего отпечаталось в его памяти — первой учительнице, непростых контрольных или маленьких радостях вроде пирожков в столовой. А кто-то особенно рад увидеть свою первую школьную симпатию.
- Помню, в школьные времена был у меня один одноклассник. Всегда рулил, что бы мы ни делали — дежурили в столовке, убирали в школьном дворе, помогали трудовику. Все работают, а он — руки в боки и давай управлять всем процессом. Не так давно была у нас встреча выпускников. Договорились отметить в одном ресторане. Я приехал на час раньше, так получилось. Захожу, смотрю на открытую кухню и вижу того самого одноклассника! Стоит, руки в боки и всем указания раздает. Выяснилось, что он там шеф-поваром работает. Ни капельки не изменился.
«Хочется, чтобы некоторые моменты никогда не заканчивались», — говорит автор этого фото, которая встретилась со своими бывшими одноклассниками
- Собрались мы на 20-летие выпуска в ресторане. Бывший троечник Саня в бизнесмены выбился, крутой такой. Спрашивает у официанта: «Вы в эскпрессо сахар ложите?» Сижу, закипаю. Я же отличницей была. Не выдержала, поправила его. А тот вдруг подхватил меня на руки и закружил: «Ленка, как же я скучал по тебе! Помнишь, как мы за одной партой сидели и ты меня каждый раз по тому же поводу ковыряла?»
- Решили мы встретиться с одноклассниками в дорогом ресторане. Собрались за столом семнадцать человек. Все выбирают блюда повкуснее и напитки подешевле. И тут ко мне повернулась девушка, которая мне нравилась еще с пятого класса. Смотрит на меня и выдает: «А можешь попросить повара не добавлять кунжут в этот салат». Да, в этот чудесный вечер я был на смене официантом, а одноклассники сели за столик, который я обслуживал.
Вечер встречи — отличный повод вспомнить, как мы учились раньше и какие учебные пособия при этом использовали
«Был на днях в сельской школе, где в отлично украшенном шкафчике обнаружил сокровище из различных учебных диафильмов. Приятнейшие эмоции», — улыбается автор этого фото.
- Пока Серега не занялся подготовкой вечера встречи выпускников, все было хорошо. Бывшие школьники приходили в школу, смотрели концерт, подготовленный для них детьми, затем приступали к основной части вечера в ресторанах и кафе города.
Как-то Серегу вызвал к себе директор школы и сказал: «Каждый год одно и то же. Надо что-то менять, поручаю эту задачу тебе!» С этого дня вечера встреч перестали быть похожими на себя. Представьте, приходят выпускники в школу, а в актовом зале нет кресел — объявлены Зимние школьные олимпийские игры. Всех ждут гонки на санках и лыжная эстафета прямо в актовом зале школы. А как-то раз выпускники бросали друг в друга бумажными снежками. Как говорится, вернись на пять минут в детство! Чтобы попасть на встречу, люди приходили заранее, потому что в актовом зале просто не было свободных мест.
В прошлом году я был на вечере встреч в этой школе. Концерт, стихи, поздравления, много теплых хороших слов — проверенная временем классика. В зале много народа, но свободные места есть. Почему? Все просто. Серега два года назад перешел на другую работу.
- В субботу у меня прошла встреча выпускников — 30 лет выпуска из школы. Мы учились в гимназии № 67. Весь вечер миллениалы пытались выяснить, почему сейчас в школе нельзя произносить число 67. Можно говорить «six seven» только на уроке английского. 67 — что это?
Миллениалы пытались выяснить??? Да миллениалам самим сейчас должно быть под 30, но уж никак на 30 лет с момента выпуска.
Почему эти люди не могут просто взять и загуглить - вообще отдельный вопрос
Вполне возможно, на очередную встречу выпускников придет ваша давняя школьная или университетская любовь
«Школьный двор. Между двумя Наташами — девочка Аля, которая мне очень нравилась, но я так и не нашел в себе смелости за все школьные годы, признаться в своих чувствах», — рассказывает выпускник школы.
- Пару дней назад у нас была встреча одноклассников, смогли прийти человек девять. Собственно, такой компанией мы и дружили в школе. Один из ребят сам все организовал, забронировал дорогой ресторан в центре столицы. Спустя два часа, он без лишней суеты закрыл за всех счет, попрощался и ушел. А мне кажется, он не счет закрыл, а будто что-то важное для самого себя сделал. В школе он был троечником и тем самым одноклассником с последней парты.
Хватит уже этой пропаганды троечников! Такое ощущение, что все эти истории рассказываются "на зло учителям", которые говорили что-то там. Акцента на личные качества человека ни в одном случае так и нет.
- Я была на встрече выпускников спустя 10 лет, просто ради интереса. Потом решила не ходить, потому что те два человека, с которыми я тогда общалась и дружила, и так до сих пор на связи. Но я искренне изумилась, когда перед очередной встречей мне сказали: «Ну вы с Кариной, если не придете, деньги все равно сдайте». Я посмеялась и вышла из чата.
- Недавно была встреча выпускников. Мы с одноклассниками вспоминали веселые истории школьных времен и своих учителей. Все мы так выросли, поменялись, 10 лет все-таки прошло. Потом один из одноклассников напомнил нам историю, как мы в выпускном классе закопали на школьном дворе бутылку с желаниями. Каждый писал, кем видит себя в будущем. Нам стало интересно, есть ли она там до сих пор. Зашли к одному из одноклассников в гараж, взяли лопату и пошли к школе. Вспомнили, что это было под старым дубом, начали там рыть. И вдруг из школы вышел мужчина и пошел по направлению к нам. Начал издалека кричать, чтобы мы уходили. Он подошел поближе, и мы узнали нашего историка. А он сразу назвал нас по фамилиям, заулыбался. Помог искать. В итоге мы нашли свои послания. Сели на скамейку и начали читать. Забавно, что жизнь повернулась совсем не так, как каждый загадывал. Забрали записки домой, вдруг когда-то наши желания сбудутся.
Ну урок, что для исполнения желаний нужно делать нечно иное кроме выкапывания бутылок, судя по истории, никто так и не усвоил
Помните, какие сокровища хранились в школьной библиотеке? Некоторые выпускники до сих пор ищут для своих детей «те самые книжки, с теми самыми картинками»
- Недавно у нас была встреча одноклассников. Поводом стала свадьба наших друзей. Мы живем в разных городах и даже странах, поэтому для многих это была первая встреча с выпуска. Пять лет прошло. Я была так рада всех увидеть!
Все такие разные, такие взрослые. Изменения у многих в лучшую сторону. Особенно удивили парни. Сейчас их просто не узнать. Манеры, общение, уважение — все на уровне.
Галантность, доброта, зрелость. И я уверена, что не последнюю роль в этом сыграли девушки, которые рядом с ними. Почти у всех уже есть пары, и, как оказалось, они вместе уже по 2–3 года. Эти отношения явно пошли на пользу. Так что, мальчики, цените своих девушек. А главное — уважайте. Всегда
- Мы встречаемся регулярно с двадцатилетия выпуска. В этом году тоже затусили. В кафешке было два выпуска: наш и какие-то солидные люди. Мы, конечно, сначала робели перед старшими, но потом начались танцы, и тот солидный столик заказал себе музыку «на 30-летие выпуска». Тут уж я не стерпела и заказала нам песню на 33-летие выпуска. Те выпускники оказались младше нас на три года. Теперь у нас даже чатик общий есть, мы в нем мемами делимся.
- Был я на встрече первого выпуска нашей школы. Они закончили учебу шестьдесят лет назад. Приехали человек семь, всем под 80 лет. Очень дружные, бодрые, приятно было на них посмотреть. И староста класса строил всех, как в школьные времена, раздавал указания при рассадке, выступлении и фотографировании. Отличный пример подрастающему поколению!
Отличный пример чего, простите? Что один "царь во дворца", а остальные прогибаются и сказать "нет" не способны даже в 80 лет???
Некоторые выпускники стараются, чтобы школа запомнила их надолго
Номер статьи Уголовного Кодекса не помню, но пункт точно именуется Вандализм. Плюс денянуться туда без риска для жизни было явно проблематично. Но, судя по заголовку, кто-то этим восхищается
- Мы решили собраться на встречу выпускников. Все-таки 10 лет после окончания школы прошло. Выбрали неплохое заведение, по меркам города, чуть ли не за два месяца забронировали стол, внесли аванс, позвали классного руководителя.
С первого взгляда ресторан выглядел не особо большим, но когда около восьми вечера включили музыку и начали принимать заказы на песни для поздравлений, я понял, что сильно ошибся. Отдельные ребята начали заказывать песни для 10 «А» класса 17 школы в честь 20-летия выпуска, для 10 «Б» из 4 школы в честь 30-летия выпуска, для Олега, у которого день рождения. И под занавес кто-то заказал песню для молодоженов. Каждая из этих «тусовок» насчитывала 15-30 человек. Такого празднования я ранее не видел. Через час, когда Олежке вынесли торт, поздравлять его пошел весь ресторан.
- Я страховой агент. Вышло так, что клиент рано приехать не смог, пришлось ждать его уже запоздно на стоянке. И тут мимо проходящий парень окликнул меня по имени. Оказалось, что это одноклассник, с которым десять лет не виделись. В общем, мы с ним всю ночь гуляли — вспомнили всех ребят из класса, поделились личными тайнами. Никакой романтики, мы просто выговорились и разошлись на рассвете. Пожалуй, это лучшая встреча выпускников в моей жизни.
"Никакой романтики", а что между двумя мужиками она должна была случиться???
Выпускнику техникума предложили пойти на встречу с одногруппниками, с которыми он виделся 30 лет. Вот так раньше выглядела их группа
Может быть "с которыми он не виделся 30 лет"? Или "с которыми он виделся 30 лет назад"? Русский - неродной?
- Была у нас встреча выпускников. Я очень хотела пойти, увидеть как кто живет, чем занимается, насколько со школы поменялся. Почти все пришли, ждали только главную компашку — Сережку, Колю и Артема. Они явились как обычно втроем, опоздали — ничего после школы не поменялось. Пятнадцать лет прошло, а они дружат. Помню, как они чудили в школе всегда втроем. А еще эти добряки, всегда всем на помощь приходили. Весь вечер они шутили — прямо как в старые добрые времена. Как же круто, что кому-то удалось пронести крепкую школьную дружбу сквозь года!
- Двадцать пять лет назад я закончила школу. Я училась в разных городах, но мой самый замечательный класс — это 1 «А». На юбилейный день встречи выпускников мы решили найти и пригласить нашу первую и любимейшую всеми учительницу. И вот я иду с розами в руке в школу, где она сейчас учит таких же маленьких человечков, какими мы были 35 лет назад, когда она взяла под свое крыло 1 «А». Говорю, что хочу пригласить ее на нашу встречу. Недоумение, узнавание, вопросы и ее слова: «Можно я в твоем лице обниму вас всех?» Итого за одно теплое объятие мне досталось 42 обнимашки! Нас в 1 «А» было 42 ученика.
Если у вас сохранились фотографии с летних отработок на школьном участке, вам точно будет, что обсудить на встрече с бывшими одноклассниками
«Это фото 2011 года. Тогда я не придавала значения нашей работе — посадили и посадили. Однажды я прошла мимо старой школы, а там кусты. Пышные, красивые, с меня ростом. Это было такое прекрасное чувство — не то гордость, не то ностальгия», — рассказывает девушка.
- Собралась я на встречу с одноклассниками — 15 лет не виделись. Нацепила платье со школьного выпускного. Навертела кудри, надела шпильки 12 см. Захожу в зал — и все застывают. Звенящая тишина. Я пытаюсь одернуть юбку и поправить прическу. И тут раздается голос нашей классной: «Ты совсем не изменилась. Будто с фотографии пятнадцатилетней давности сошла». И весь зал зааплодировал. Просто я впервые за 15 лет на такое мероприятие вырвалась, одноклассники реально переживали, что меня не узнают. А я — вот она. Вывод: надо пореже ходить на встречи выпускников — и каждый раз будет фурор.
Нацепить платье со школьного выпускного - уже фурор, вот есть же люди, которые с годами не набирают лишний вес
- У нас недавно была встреча одноклассников — пять лет прошло после выпуска. Не успела всем что-то рассказать, как моя классная руководительница уже все про меня выложила. И то, что у меня две собаки есть, и что работаю в офисе рядом, и то, что ухажер мой — зеленоглазый брюнет с ямочками на щеках, в деловом костюме и на своей машине. Ничего не скроешь... А все потому, что я живу возле школы. Раньше это было удобно, потому что были лишние минуты, чтобы поспать. Сейчас все наоборот. Пора переезжать.
А я думала, у учителей загруженность большая, есть чем серьёзным заняться 🤔
А вот еще 20+ историй о школьных годах, от которых на душе становится теплее.