Помнится еще лет несколько назад читал об одной программе для компа.
Суть в том, что для ребенка ставится отдельный доступ через эту программу, а программа уже даёт доступ к играм только после того, как в ней ответишь на определенные вопросы согласно школьной программы
20+ историй о школьных годах, от которых на душе становится теплее
Школа — это не только учебники, но и бесконечное кино из забавных историй и личных драм. Мы решили собрать 23 истории, герои которых до сих пор вспоминают школу с улыбкой, а некоторые даже не сдерживаются и смеются в голос. Мы подготовили для вас истории от людей, чьи воспоминания об уроках и переменах до сих пор вызывают добрую улыбку.
- Помню свою самую несправедливую двойку по географии. Училка как-то раз пообещала нам принести коллекционный атлас мира. Мол, там куча страниц, детализация, и вообще мы в жизни такого не видели и захотим себе отксерить. Настал день Х, спрашиваем, ну что, где же ваш атлас. А она спохватилась, залезла в сумку, обыскала все и говорит: «Простите, ребят, совсем забыла». Я не выдержал и ляпнул: «А голову вы дома не забыли?». Половина класса начала хохотать, другие просто боялись даже пошевелиться, глядя на побледневшую училку. И ничего ведь такого не сделал, за что два? © ШКогвартс / VK
- В школе у меня был навороченный комп, на котором можно было зависать в самых крутых играх. Этим я и занялся, забив и на учебу, и на сон, да и на жизнь в целом. Моя мама сначала просто ругалась. А потом написала на электронную почту разработчику, который жил где-то в Норвегии. С помощью переводчика детально описала ситуацию. В ответ она получила то, что хотела — меня забанили в игре на 900 дней. Ровно столько оставалось до конца школы. © Не все поймут / VK
Помнится еще лет несколько назад читал об одной программе для компа.
- Когда я учился в 6-м классе, мы переехали в новую квартиру. Район спальный, транспорт ездил редко. Зима, проснулся по наручному будильнику (были такие часы, они еще кукарекали). Позавтракал, оделся и побрел в школу. Спустя минут 30 на пустой остановке решил, что раз автобуса нет, то можно прогулять уроки. Вернулся домой, а там родители еще спят: на часах было всего 4:30 утра. Оказалось, я во сне случайно нажал на кнопку проигрывания мелодии и решил вставать. © BadSpeaker / Pikabu
- В выпускном классе один паренек решил устроить неделю тематических костюмов. Реально, один день он был ковбоем, потом — еще кем-то. Но самым невероятным стал наряд дайвера: чувак реально пришел в гидрокостюме и носил с собой кислородный баллон! © felurian182 / Reddit
- Однажды в школе сломался звонок. С самого утра завуч обошел классы и предупредил, что сигналов на уроки и перемены не будет, ориентируемся только по школьным часам. В тот день у нас была математика. В какой то момент она вышла из класса, и тут нам с одноклассником в голову пришла гениальная идея. Мы сняли со стены часы и перевели время на двадцать минут вперед. Учительница вернулась, вызвала меня к доске, а я с самым невинным видом спросил: «А мы вообще по времени успеваем?» Через пять минут мы уже довольные гуляли по пустым коридорам. А учительница еще долго доказывала всем, что у нее правильное время, и загоняла учеников на уроки прямо посреди законных перемен. © ШКогвартс / VK
- Как-то в школе мальчик, в которого я была влюблена, протянул мне валентинку и цепочку с кулоном в виде сердечка со словами: «Передай, пожалуйста, Вике». Вика — моя лучшая подруга. Не знаю, что было обиднее: то, что подарок не мне, или то, что парень посчитал меня своим братаном. Контрольную в этот день он списать у меня не смог. © buzya_nm
- Мой одноклассник разместил объявление о продаже нашей школы. Указал номер телефона отдела по работе с учащимися, а в качестве контактного лица — тамошнюю секретаршу. Целыми днями звонили покупатели, желающие приобрести столь лакомый кусочек земли с большим бассейном и беговой дорожкой. © GhostOO7 / Reddit
- Я сильно не любил ранние подъемы в школу. Как-то смотрел до ночи сериал, вскочил от будильника. Полусонный, с не до конца открытыми глазами, поел блины. Даже умываться не стал: оделся, взял рюкзак и пошел в школу. Еще у дома ловил странные взгляды прохожих. А на остановке подошла женщина и ошарашенно спросила: «Не холодно?» Я опустил глаза и понял, что выскочил из дома в пижамных штанах. © ШКогвартс / VK
- Сегодня на перемене по приколу решила научить подругу шевелить ушами. К моим «курсам» вскоре присоединилась половина моего класса и человек 20 младшеклассников. Учительница физры стояла рядом и тоже угорала, особенно над практикующимися в данном занятии новичками. Со стороны, возможно, выглядело странно... Но, тем не менее, могу со спокойной душой сказать алгебраичке, что мой курс шевеления ушами набрал больше учеников, чем ее урок. © ШКогвартс / VK
- Один из моих друзей принес в школу универсальный пульт и настроил его на телевизор в столовой. Родной пульт потеряли тысячу лет назад, и целый день по телеку шли новости. И вот друг во время обеда все время переключал телевизор с новостей на какие-то юморные передачи. Учителя были не особо довольны. Они даже начали выключать телевизор, но мы просто включали его снова. Через месяц на это уже перестали обращать внимание, а по всей школе ходили слухи о таинственном человеке, который наконец-то избавил всех от скучного канала. © Kickerz101 / Reddit
- До сих пор со смехом вспоминаю несколько фраз учителей. Например, учительница по физике повторяла: «Кислород — источник жизни на Земле. Без кислорода вообще никто никому не нужен». А другая выдавала такое: «Пишите, что хотите, только без ошибок». © nata_kinoeng
- Долго был влюблен в одноклассницу, но, как это часто бывает, не решал признаться. Как-то она пару дней не ходила в школу, а когда пришла, то попросила у меня тетрадку по биологии. Решил, что это мой шанс: в тетрадку вложил письмо, где признался ей в своих чувствах. Тетрадь она вернула, но с таким видом, словно ничего не произошло. Я уже подумал, что это провал. Но дома в тетрадке нашел письмо с ответным признанием. © ШКогвартс / VK
- Когда я еще в школе учился, был у нас забавный случай. Сидим мы на литературе, за спиной, в конце кабинета, стоит большой шкаф. Один отсек шкафа был для верхней одежды и закрывался дверками, а другой отсек для документов. Меня попросили взять тетрадки, я открываю шкаф, а от туда ко мне тянется рука с тетрадями. Поднимаю глаза и вижу парня, который за курткой прячется, палец к губам подносит и такой: «Т-с-с, ты меня не видел». Под конец урока все равно нашли, оказывается он прятался от классной руководительницы. © Не все поймут / VK
- Мой младший брат вчера пришел со школы с замечанием в дневнике. Спросила у него, мол, как можно по информатике получить замечание? Они с друзьями сделали скриншот рабочего стола, поставили его на фон и удалили все настоящие ярлыки. Училка ничего не могла сделать, думала сломался комп, школьный «инженер» тоже не решил проблему. Только какой-то одиннадцатиклассник смог помочь. Эх, помню свои уроки информатики лет так 12 назад, когда мы сделали так же, и эту проблему решали больше недели. © ШКогвартс / VK
- В классе 5 мне нравился мальчик. Как-то он отпросился с уроков, мол, ему нехорошо. Классная попросила отнести этому однокласснику забытый дневник. Звоню. Открывается дверь, я тараторю заготовленную речь, а потом понимаю, что там стоит его батя с удивленным видом и говорит: «В смысле уроки закончились? Сегодня же у вас факультатив по математике». Оказалось, мой одноклассник решил прогулять с друзьями, а я его ненароком сдала.
- Однажды я пропустил почти 2 недели школы. Начал обзванивать одноклассников, чтобы спросить уроки на неделю. Дозвониться получилось только одному задире. На удивление, он все рассказал и пожелал скорейшего выздоровления. В первый же день меня вызвали на уроке биологии. Я вышел и начал вещать свой доклад про вшей. Тема не из приятных, но я хорошо подготовился. А вот одноклассники заливались смехом. Учительница прервала мою речь и сказала: «Это все замечательно. Только я задавала тему о млекопитающих». Глянул на того одноклассника, а он смеялся громче всех. © ШКогвартс / VK
- На шоу талантов я вышел на сцену и просто стоял там, пока играла музыка. А в конце сказал: «Это была моя любимая песня». И зачем я только это сделал? © UltraX76 / Reddit
- Как-то одноклассник, который мне очень нравился, вызвался проводить меня до дома. Счастье мое было не долгим, потому что по дороге он забросал меня вопросами о моей лучшей подруге. А когда он попросил меня замолвить за него словечко, я плюнула и выдала: «С трусами мы не встречаемся!» У меня после этого разговора все чувства разом прошли. Не люблю парней, за которых нужно «словечко замолвить»
- Одна учительница все время подначивала меня, мол, я провалю все контрольные и так далее. Как же круто было хвастаться при ней своей высокой оценкой! А самое приятное, что другая учительница в этот момент подошла меня поздравить и тепло обняла. © poormansnigella / Reddit
- У нас в школе была ужасно строгая библиотекарь. Она ругалась, если мы шумели или пользовались телефонами. А уж если кто-то решал перекусить! И вот как-то за компом собралась толпа. Мы пытались сдерживать смех, как могли. Подходит к нам эта дама и спрашивает, чего это хохочем? Мой одноклассник честно ответил: «У нас тут черный юмор». На что библиотекарша подошла ближе и выдала: «О, обожаю такие шуточки». © whiteddit / Reddit
- Я учился в небольшой сельской школе. Каждый год у нас был особый день, когда на уроки можно было приехать на тракторе. Надо было видеть, как утром к школе медленно подъезжали мотоблоки, косилки, мини-тракторы и всякая другая садовая техника. Это было круто. © Mushrooming247 / Reddit
- Одноклассник попросил у меня списать сочинение. Я тогда думала, что так налаживаю общественные связи. Вызывают его читать сочинение вслух. Ставят 5. Потом читает его друг, и, что забавно, сочинение точно такое же. И у главного хулигана нашего класса... Мы уже все нервно хихикаем. Учительница вызывает меня, я начинаю плакать. Она молча взяла тетрадку, посмотрела и все поняла... Оценки больше никому не ставила.
- Жил в одном подъезде с учительницей. Как-то меня отправили вместо урока химии сбегать до дома и забрать пакет из квартиры той преподавательницы. Ну а я и рад стараться. Вернулся с доставкой, отдал пакет, а сам внутри себя ржу в голос, потому что в пакете была юбка. Она забыла ее надеть и вышла из дома в длинном пуховике.
Надеемся, эти истории помогли вам на пару минут вернуться за парту и искренне улыбнуться. А какое школьное воспоминание храните вы? Поделитесь историей в комментариях.
Еще больше статей с привкусом ностальгии, вы найдете здесь:
- 17 фото, которые доказывают: школьные годы — это чистая ностальгия и немного стыда
- 15+ историй, показывающих, как порой нескучно живется студентам