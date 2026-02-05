15 любителей порядка, у которых все так по полочкам разложено, что любо-дорого посмотреть

Абсолютно нормальная милая женщина была у меня на собеседовании. Мы немного поболтали, потом я открыла ящик стола, чтобы взять для нее парковочный пропуск. И тут она на полуслове остановилась и просто уставилась внутрь. Момент был странный, но она ничего не сказала и мы спокойно закончили интервью. А вчера пришло письмо. Она написала, что очень быстро поняла, что это не для нее, и что, увидев мой ящик стола, осознала, что я слишком дотошная и старомодная, чтобы ей было комфортно со мной работать. Теперь я знаю — ящик лучше держать закрытым.