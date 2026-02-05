15 любителей порядка, у которых все так по полочкам разложено, что любо-дорого посмотреть
Говорят, что порядок в доме — это порядок в голове, но герои нашей подборки вывели это правило на новый уровень. В этой статье мы покажем 15 реальных примеров от фанатов порядка, чье мастерство сортировки граничит с магией.
«Добавила еще полок в свой аптечный шкафчик, теперь он выглядит довольно неплохо»
- Вау, просто невероятно красиво! © espurrella / Reddit
«Сегодня я навела порядок в своем ящике-органайзере — получилось очень классно»
«Шкафчик с творчеством, играми и занятиями для детей почти готов»
«Наш отсек для батареек»
Батарейки лучше в холодильнике хранить!!! Там есть целое научное обоснование, но простыми словами - поток электронов замерзает...
«Можете ли вы полки с полотенцами и постельным бельем организовать вот так же?»
- Если бы я не жила с другими людьми, на все 100% у меня бы все выглядело именно так © littlescreechyowl / Reddit
«Только что закончила разбирать свои костюмы, и теперь они наконец-то все дружно живут вместе»
Поражает распределение по радуге !!! Каждый охотник желает знать где сидит фазан !!! Как однажды Жак звонарь голубой спер фонарь!!! Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый!!! А кто ещё знает другие запоминалки???
«Разобрал часть своего шкафа. Скорее всего, это примерно на пару недель»
- Выглядит очень круто и прямо радует глаз. Но я не могу понять — зачем одному человеку столько футболок? Тем более, если это всего лишь одна часть шкафа © Clean_Mammoth_5646 / Reddit
«Наконец-то разобрала чайную полку в комоде!»
«Теперь все идеально»
«У каждого предмета свое отдельное место»
Скальпели преобладают!!! Изобрёл комплимент - спрашиваю у клиентов :- А у тебя жена - хирург??? Они естесствено спрашивают - А с чего ты взял? - Ну как, на кухне просто стерильно, как в операционной!!! Работает безотказно !!!🤣🤣🤣
«Моя коллекция специй»
У меня развился синдром не знаю как называется человек, который через день подметает дома. Потому что через 5 минут будет еще больше беспорядка,
- Мне так нравится! © InitialPerformer4313 / Reddit
«Спустя полтора года после переезда я наконец-то разобрала этот шкаф — вместо того чтобы просто запихивать туда все подряд»
А что прдряд туда мржно было запизать??? Вентилятор и мочалку ???🤣🤣🤣
- Приятное чувство, когда удалось все привести в порядок! Очень круто © TeeDod- / Reddit
«Вчера новый кандидат сбежал с собеседования, когда увидел ящик моего рабочего стола»
Абсолютно нормальная милая женщина была у меня на собеседовании. Мы немного поболтали, потом я открыла ящик стола, чтобы взять для нее парковочный пропуск. И тут она на полуслове остановилась и просто уставилась внутрь. Момент был странный, но она ничего не сказала и мы спокойно закончили интервью. А вчера пришло письмо. Она написала, что очень быстро поняла, что это не для нее, и что, увидев мой ящик стола, осознала, что я слишком дотошная и старомодная, чтобы ей было комфортно со мной работать. Теперь я знаю — ящик лучше держать закрытым.
«На следующей неделе я выхожу на работу — я стоматолог, поэтому зашла заранее и навела порядок в своем кабинете»
Блин, стоматолог.. Это от " мат" и " сто" !!! А ещё они кости челюсти сверлят и такие здоровенные шурупы вкручивают...И ещё и 9 к баксов берут за зубки сверху...Простите, наболело !!!🤣🤣🤣
«Как я храню пазлы»
Пазлы на 2000 деталей стоят на самой верхней полке, а сверху на них — на 1500. На следующей полке — от 300 до 550 деталей. Ниже — 750 и несколько на 1000. Этот ряд и следующий за ним — двойные, там за видимыми коробками стоят ещё пазлы. А с четвертой полки и ниже — в основном все на 1000 деталей
Бонус: история о том, какие приятные подарки судьбы может преподнести уборка
- Выстроила обувь в прихожей, чтобы робот-пылесос не буксовал, и ушла пить кофеек. Тут слышу из коридора странный шум. Забегаю и вижу: робот зажевал шнурок мужа и тащит за собой кроссы, а из них торчат купюры. У меня глаза на лоб, а муженек покраснел и выдал, что устроил там секретный фонд на покупку новой резины. Мы полчаса ползали по полу, отнимая у Гоши «добычу». Я с тех пор обувь мужа не трогаю, а он выделяет мне долю из «кроссовочного фонда» себя побаловать.
Глядя на такие фото, одни подрываются, чтобы претворить в жизнь увиденные лайфхаки, а другие испытывают легкое беспокойство от «стерильности». К какому лагерю относитесь вы?
