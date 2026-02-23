20 историй про официантов и продавцов: в каждой своя вишенка на торте
Официанты и продавцы подолгу работают с людьми и каждый день общаются с клиентами. Для этого нужно быть не только вежливым, но и порой подключать смекалку и уметь читать людей, как открытые книги. Например, проявить чуткость к расстроенной девушке в ресторане, которая пять минут назад рассталась с парнем. Или побыть Купидоном, передав чью-то записку с признанием. В этой статье мы собрали истории, которые люди принесли из магазинов и ресторанов.
- Работаю официанткой. Пришел к нам гость не в настроении — весь вечер ко мне придирался. Я уже вся на нервах, несу ему напиток. Спотыкаюсь на ровном месте и разбиваю стакан. Извиняюсь, а он как давай орать на меня. Вдруг с соседнего столика подходит женщина, встает прямо перед мужчиной, отодвигая меня, и говорит: «Мужчина, вас собаки сегодня покусали? Весь вечер только ваши охи и ахи слышу. Отстаньте от девочки. Она сейчас все уберет и новый напиток вам принесет. Нашел из чего драму раздувать!» Он покраснел, даже спорить с ней не стал. Шепнула своей заступнице тихое «спасибо», а она мне улыбнулась. И так на душе легко стало, хотя еще минуту назад настроение было ужасным.
Работала в кафе официанткой. Однажды кто-то забыл пакет с крутой косметикой — у нас такая даже не продавалась. Соблазн забрать его себе был огромный, но я себя переборола. И, прикиньте, оказалась в дамках! Во-первых, пакет принадлежал жене хозяина кафе, во-вторых, через месяц двоюродный брат прислал мне из-за границы то же самое, что было в пакете, а я ему ничего об этом не говорила.
- Зашла в магазин в Турции. Очень воды хотелось. Спрашиваю, сколько стоит вода, а продавец называет мне огромную сумму. Удивилась, решила не брать. Ухожу — он мне кричит, что могу взять за полцены. Думаю: ну ладно, возьму. Тянусь за водой, а он на меня с удивлением смотрит: «Ты воду хотела? Возьми бесплатно». Похоже, что свой турецкий мне еще нужно практиковать и практиковать.
- Я на седьмом месяце. Пошли с сыном перекусить — ему 17 лет. Вышла на улицу подышать. Прибегает сын в панике, спрашивает, все ли хорошо. Говорю: «Да что волноваться — я же часто выхожу». А он говорит, мол, тут официантка прибежала и ляпнула, что его девушке на улице нужна помощь. Ну, после слова «девушка» мне сразу полегчало. Все-таки беременность украшает женщину. © mommdarinka
Пробиваю товар одной даме. Протягиваю ей терминал с ее картой: «Пин-код, пожалуйста». Та наклоняется ко мне и говорит: «3492». Я: «Не надо мне называть» и показываю рукой на кнопочки. И тут она как отчебучит: берет пин-пад в руки, подносит его ко рту и громко и отчетливо произносит: «3492!» Я просто рухнула от смеха.
- В ресторане поссорилась с парнем — все видели, как он ушел. Счет был уже закрыт, и я собиралась вызвать такси. В этот момент официант вынес мне десерт со словами: «Чтобы вы не грустили — вам подарок от заведения». Я уже собиралась уходить, кусок в горло не лез, но из вежливости минут десять ковыряла вилкой. За эти десять минут, по волшебству, мне начали звонить и писать все подружки, и уже через полчаса мы сидели в этом кафе большой компанией. В итоге ушли веселые и сделали им кассу. © finally_im_here
- В кафе официант приносит счет. Замечаю, что на салфетке что-то написано. Разворачиваю, а там номер и подпись: «Для самой красивой девушки в этом зале». Поднимаю глаза, официант мне подмигивает. Спрашиваю, от него ли это. А он улыбается: «Нет, это от парня за столиком». Оборачиваюсь, а за столиком сидит дедушка и радостно машет рукой. © amrina_dg
Зашел в туалет в одном кафе. Стоит официант и в умывальнике морковь моет. Я не удержался и спросил: «А почему здесь-то?» Он ответил: «Тут вода чище!» Не знаю, радоваться этому или нет.
- Раньше я часто заходила в магазин за готовой едой рядом с домом. Там делали лучшие сэндвичи. И вместо обычного «спасибо» я всегда говорила: «Спасибо, что сегодня приготовили мне обед». Я вообще стараюсь быть внимательной к таким вещам: человек оказывает мне услугу, делает что-то за меня, и это на самом деле очень упрощает мою жизнь. Однажды один из сотрудников этого магазина сказал мне: «Каждый раз, когда вы так благодарите, у меня появляется чувство, что я действительно делаю что-то хорошее в этом мире. Как будто моя работа имеет значение, даже когда я просто работаю в обычном магазине». А я ответила ему: «Она действительно имеет значение». © mnbvcxz1052 / Reddit
- Пришла к нам вчера покупательница и заявляет: «Хочу вернуть сумку, но чека у меня нет». Да и ладно, чек в онлайн-системе сохранился. Говорю ей, мол, давайте сумку. Дамочка выдает: «А я ее уже подарила дочери на Рождество». Я ответил: «К сожалению, нельзя вернуть то, чего у тебя нет с собой». На что она заявила: «Это просто абсурд, как я могу носить вещь с собой, если она ею пользуется! Позовите своего менеджера!» Я ухмыльнулся и сообщил, что я и есть менеджер, и, к сожалению, ничего не получится. © P4rrish210 / Reddit
Когда я работала продавцом, у нас в магазине случался мышиный забег. Я практически превратилась в Джеки Чана, потому что очень быстро и высоко запрыгивала на кассу. Извините, но я боюсь мышей.
- Работаю официанткой в отеле на мероприятиях. И я поняла, что люди, которые действительно из высшего общества, самые простые из всех, кого я обслуживала: помогут поднять упавшую вилку или же сами кладут тарелки на подносы и благодарят с такой чистой улыбкой. А на вечерах для простых работников крупной компании, которые, по сути, делают вид, что они на пафосе, с тобой обращаются как с рабом. © Подслушано / Ideer
- Работаю официанткой в одном престижном кафе. Посетителей не так много, кафе очень дорогое. Но уже полгода к нам утром приходит мужчина лет пятидесяти, заказывает чашку кофе и читает книги. Другие сотрудники ворчат, мол, место зря занимает, а я так привыкла, что этот человек каждый день приходит сюда! И если он однажды не придет, я думаю, моя жизнь из спокойной и размеренной станет какой-то другой. Всегда обслуживаю его с улыбкой, а он улыбается в ответ. © Подслушано / Ideer
Я продавал обувь. Этот мужчина приходил и выбирал одну пару. Затем он просил показать каталог и заказывал эту же модель во всех существующих цветах. Через полгода он делал то же самое, но уже с другой моделью. Я сбился со счета, сколько же он их купил.
- Была у нас постоянная гостья, которая каждую пятницу приходила и заказывала курицу на гриле. Вот только ее — и ничего больше. При этом она оставляла щедрые чаевые. Наступила очередная пятница, и она пришла с мужчиной. Заказывали они только веганские блюда. Мы все удивились, но виду не подали. Позже оказалось, что ее муж — вегетарианец, и она, чтобы не нервировать его, при нем не ест мясо. А походы к нам по пятницам для нее — как отдушина.
- В первой пиццерии, в которой я работала, была клиентка, которую прозвали Лесной леди. Каждую среду она звонила и заказывала среднюю пиццу с сыром и пять банок газировки. Адресом у нее значился крутой подъезд — почти вертикальная дорожка, уходящая прямо в заросли. Дома не было видно. Стоило только подъехать, как она внезапно выходила из кустов, молча отдавала ровно столько, сколько нужно, плюс всегда оставляла чаевые в 1 доллар. Потом разворачивалась и уходила обратно — вверх по подъезду и сквозь кусты. На вид лет 75, фигура как у бегуньи, всегда в поношенных джинсах и рубашке с длинным рукавом, в любую погоду. © bunnysuitman / Reddit
Работала в кафе официанткой. Долгое время за мной ухаживал обеспеченный мужчина. И вот как-то попала я в неприятную финансовую ситуацию. Обратилась к нему за помощью, он: «Встретимся у меня». Я, вся трясущаяся, отправилась к нему, а он встретил у порога, улыбнулся, поцеловал в щеку и молча сунул конверт с деньгами, захлопнув дверь.
- Работаю продавцом и меня не перестают удивлять люди, которые приходят с утра без настроения, грубят, да еще требуют жалобную книгу. Я понимаю, что покупатель всегда прав, но я не приемлю грубого отношения. Одна мадам мне говорит: «Где ваша культура продавца?», а я ей: «А где ваша культура покупателя?» Сразу же завизжала, мол, позовите мне другого специалиста. Не понимаю, чего ожидают такие люди в ответ на грубость. Зачем приходить со своим плохим настроением и портить его другим, еще и удивляться? Палата № 6 / VK
Я управляющая двух ресторанов. Кухня разная, но расположены они рядом. На днях у меня была ситуация: молодая официантка, работает всего пару дней, а к ним зашла дама в ужасном настроении, с порога хамство. Я отправила девочку заниматься другими гостями и подошла к даме сама. Приняла заказ, улыбалась, на грубость просто не обращала внимания. Постепенно тон дамы сменился. Я не лебезила, но разговаривала спокойно. Она поела, рассчиталась и уходя уже говорила вежливо. Оставила 20% чаевые. Позже я выяснила, что она так прошла по нескольким ресторанам, включая мой второй, везде ей отвечали в тон её поведения.
- Эти клиентки всегда приходили во вторник ровно в полдень. Они заказывали сэндвич с салатом из тунца и фруктами для дамы в шляпе, а для дамы с лаком для ногтей — сэндвич без огурца. Они сидели до двух часов дня, поглощая огромное количество холодного чая. Расплачивались наличными и всегда говорили: «Вот это точная сумма. Можете пересчитать». А чаевые всегда представляли собой купюру в 1 доллар, оставленную под стаканом у дамы в шляпе. © Hour_Type_5506 / Reddit
3 года работаю продавцом в зоомагазине. Некоторые покупатели умеют мозг выносить. Особенно люблю вот этих: «Девушка, мне нужны люксовые ботиночки для собачки королевских кровей! Весит она около пяти кило, шерстка у нее гладенькая, стопа примерно как мизинец моего мужа! Не могу я ее сюда привезти, вы что, не слышите, она королевских кровей?» И ты стоишь и думаешь, что клиент всегда прав.
В ресторанах и магазинах часто происходит что-то интересное. Прочитав истории героев нашей статьи, хочется пожать руку заботливым работникам и клиентам, которые проявляют уважение друг к другу.
