20 историй про официантов и продавцов: в каждой своя вишенка на торте

Я управляющая двух ресторанов. Кухня разная, но расположены они рядом. На днях у меня была ситуация: молодая официантка, работает всего пару дней, а к ним зашла дама в ужасном настроении, с порога хамство. Я отправила девочку заниматься другими гостями и подошла к даме сама. Приняла заказ, улыбалась, на грубость просто не обращала внимания. Постепенно тон дамы сменился. Я не лебезила, но разговаривала спокойно. Она поела, рассчиталась и уходя уже говорила вежливо. Оставила 20% чаевые. Позже я выяснила, что она так прошла по нескольким ресторанам, включая мой второй, везде ей отвечали в тон её поведения.

Я давно так поступаю с теми, кто хамит, большинство успокаиваются, а кто нет, так тем прямо говорю, что их поведение некорректно.