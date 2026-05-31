18 котят, из которых выросли настолько роскошные коты, что хочется потискать их через экран

Беря в свой дом маленький шерстяной комок, трудно представить, что вскоре из него вырастет шикарный пушистик, который одним своим присутствием будет делать все вокруг уютнее. Мало, что на свете может сравниться с чувством, когда понимаешь, что котик выбрал именно тебя в роли своего человека и будет дарить тебе свой каждый «Муррр» много счастливых лет.

«Трудно поверить, что из крошки, которая весила 48 граммов, выросла эта королева!»

«На первом фото моему ангелочку 4 недели, а на втором — уже 5 лет»

Как сильно ангелочек воспушал за эти годы! © ADME

«Это фото Крука, когда он был еще крохой и во взрослом возрасте. Честно говоря, он не особо изменился»

Классика! Папа, который не хотел кота...

Мой папа не отдает мне моего кота. Пять лет назад к нам во двор прибился кот-подросток. Я тогда только переехала в частный дом с родителями и восприняла это как подарок. Единственный, кто был против — это папа. Он кричал, что кот принесет заразу. Но время прошло, и котенок вырос в шикарного, умного котяру, а папа к нему сильно привязался за 6 лет. Он с ним спит на диване, кормит, переживает за него... Сейчас я выхожу замуж и переезжаю к мужу. Однажды, во время разговора, сказала, что скоро буду собирать вещи и Васины тоже. Папа сначала не понял, а потом сказал, что котика не отдаст, ведь он живет в этом доме уже 6 лет, ему тут лучше. И теперь мой жених и даже мама на его стороне, а я осталась без кота. osektimekyzdar

«Моего маленького проказника нашли совсем малышом на туристической тропе. Только посмотрите, как он вырос за 2 года!»

«Сегодня ему исполнился 1 год!»

«Познакомьтесь с нашим котиком по имени Мур Исаак Ньютон (сокращенно просто Ньют)»

«На первом фото ему всего несколько часов, а на втором уже 18 лет!»

«Наш прогресс от 1 недели до 6 лет»

Каждый кот со своим характером

16 лет назад взяла двух котят с улицы, мальчики. Одного завезла родителям, а второй жил у нас. Тот что жил у родителей, дружил с собакой, они даже спали в обнимку, но к человеку мало подходил. Только иногда мог полежать рядышком с мамой. Отца не признавал, меня и всех, кто был вхож в дом, тоже игнорировал. Мой же котенок вырос в плюшевого кота — ко всем ластился и позволял себя жмякать со всех сторон. liydmila_pavlova

«Я нашла свою малышку на работе. Ей было примерно 2-3 дня. Сейчас моя девочка выросла в шикарную и здоровую красавицу!»

«Он был балбесом в младенчестве, и по правде говоря, не сильно-то поумнел за 3 года»

«Мои красавцы тогда и сейчас»

Кажется, что ничего, кроме размера, особо не поменялось. Серый котик все так же осторожно выглядывает из-за спины брата. © ADME

«Эту рыжулю нашли в луже, когда она была недельным котенком. Сейчас она у меня на передержке и уже прилично подросла»

«На первом фото мы отмечали неделю со дня его рождения, а вот, каким он стал сейчас»

«Наш котик от 9 дней до 8 месяцев»

«От котенка, которому было всего несколько недель, он вырос 4-летнего котяру»

Котик, который любит гулять сам по себе