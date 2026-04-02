Банку со сгущёнкой надо не ставить и класть на бок. Тогда не взорвётся.
16 полных надежды историй о людях, которые в любой ситуации найдут плюсы
Жизнь не всегда идет по нашему намеченному плану: мы можем купить не тот товар, расстаться с любимым человеком или переоценить свои возможности в каком-то деле. И тут главное — не унывать, а это получается далеко не всегда. Но героям наших историй удалось: кто-то перечеркнул неудачу емкой шуткой, а кто-то и вовсе нашел выгоду.
- Уже год живем с парнем вместе. Решила сделать ему праздничный ужин: пасту и домашний блинный торт по рецепту бабушки. В принципе, ничего сложного. Поставила вариться сгущенку, стою, креветки обжариваю. Тут наш кот решил скинуть все с полок, пошла его утихомирить и тут — ба-бах! Бегу на кухню: все, включая пасту и креветки, в сгущенке. Приходит парень, вручает букет, ржет. Начинаем все вместе отмывать. А есть хочется. В морозилке пельмени были, решили пожарить. И оба такие довольные, ведь жареные пельмени последний раз в детстве ели. И если б не сгущенка, не видать бы нам их.
- Захотела быть мастерицей, пошла на курсы шитья. Взялась шить себе платье: купила ткань, начала кроить. Получилось, мягко говоря, не то, что ожидала. Платье на одно плечо оказалось почему-то на два, юбка вообще как-то странно висела. На занятии учительница посмотрела на мою работу и сказала: «Ну, это... смело!» В итоге платье пришлось переделывать. Зато похожий лук я увидела на неделе моды в Париже! Так что у меня дома лежит шедевр, а я, возможно, прирожденный кутюрье.
Были такие журналы для шитья Бурда. Так там так все подробно и обстоятельно объясняли, никакие курсы были не нужны.
- Летом в доме отключали воду. Всю! На месяц. Я уже прикидывала, как закупаться водой, греть ее в чайнике. А соседка просто купила себе абонемент в бассейн. Да, стоил он прилично, но она в итоге ни о чем не пожалела. Говорит, еще и спину подкачала за месяц.
«Выкупили с мужем старую коммуналку. За голову хватались от объема работ. Дверь в кухню вообще держалась только на обоях! Но даже в этой квартире царила любовь»
- Несколько лет отказывала себе в поздних ужинах: домой приползала с работы поздно, уже ничего не хотелось, да и наедаться на ночь — так себе идея. Неделю назад уволилась. Зато сейчас сижу, трескаю черный хлебушек со сливочным маслом вечером и счастлива от этого. Как же вкусно!
Дуй работать, а то ещё через неделю уже без масла хлебушек будет. А потом и он кончится
- Пошли с мужем на прогулку после рабочего дня. А то стали замечать за собой, что почти не гуляем, времени на это нет, вот и решили исправляться. Задались целью дойти до парка с озерами, а это идти где-то час. И так были уставшими после работы, а тут еще пешком столько прошли — в парк добрались никакие. Присели на скамейку, на разговоры сил не было. Сидим, и тут муж говорит: «Ну что ж, учимся быть старыми — сидим молча на скамейке, смотрим на уток».
- Меня парень бросил сразу же после дня святого Валентина. Причем решил сделать это максимально обидно. Подарил мне сковороду, намекнув на то, что мое место на кухне, и признался, что изменял мне с другой. Многие девушки днями и ночами рыдали бы после такого расставания, но не я. Че плакать? Изменил мне, да еще и сам ушел. Отлично же! А сковороду подарил весьма неплохую, с антипригарным покрытием! Я теперь каждое утро себе оладушки вкусные готовлю на завтрак и радуюсь жизни!
день святого Валентина, не русский праздник оттого и история такая.. да и исказили его изрядно ...
Любой владелец собаки расстраивается, если его питомец вымурзался как поросенок. И вместе с тем так радуется довольной мордочке
Видели бы вы моего пса после прогулки и купания в реке..... Но он такой счастливый!!! И я тоже.
- Решили переклеить обои в зале к юбилею моей мамы. Вечер субботы, гости завтра в час. И тут у нас лопается труба. Все в воде, новые обои пузырятся и сползают. Чуть не рыдаю, а муж перекрывает воду и убегает. Звоню — не берет. Через 2 часа возвращается, в руках у него — цветы, торт и дорогущие обои, на которые я полгода засматривалась, но выбор сделала в пользу более бюджетных. Улыбается: «Зай, давай отпразднуем, в принципе, мы все-таки справились. Трубу починим, а потом вот эти поклеим. Сама судьба велит!» Вот что бы я без него делала?
- У меня с детства проблемы со спиной. Сколько себя помню, занималась лечебной физкультурой и ходила на массаж. Правда, это все обходится в копеечку. Год назад сильно урезали зарплату, так что пришлось обходиться упражнениями дома. Муж тоже в последнее время стал жаловаться на спину. Говорит: «Может, ты сделаешь массаж? Любой, какой-нибудь, а то уже не могу». И тут мне в голову пришла идея пройти курсы массажа самим. Пробив цены, поняла, что финансово это получится куда выгодней, чем каждый раз платить за сеансы. Это была гениальная идея! Теперь у нас с мужем «безлимитные абонементы».
- Сын принес из школы двойку по математике. Жена ругается. А я горжусь: растет гуманитарий. В семье должен быть хоть один нормальный человек, который стихи любит, а не эти ваши интегралы.
«Я, конечно, люблю цветы, но и такой подарок близок сердцу, точнее, желудку»
- Муж ушел жить на съемную квартиру с новой дамой, а мы с дочкой и котом остались в нашей. Чтобы как-то успокоиться, начала все драить. Вдруг стало так обидно, села прямо посреди комнаты и смотрю в одну точку. Тут вижу, что на место рабочего стола мужа можно поставить то кресло, которое я давно хотела купить, и торшер высокий. А на освободившиеся полки наконец-то разложу нормально вещи скомканные. Нижнюю вообще коту отдам, все равно он там спит. И по выходным теперь кино можно на большом телике смотреть, ведь футбол уже никому не нужен. В общем, прорвемся.
- В начале своей педагогической карьеры в Норвегии я работала в детском саду на открытом воздухе. Дети вообще всегда были на улице. И вот там впервые увидела, как двухлетний малыш боролся за свой ланч-бокс с чайкой. Спрашиваю коллегу: «Э, а это нормально?» Она отвечает: «Конечно, так мы растим викингов».
Это ничего, что двухлетка получит от чайки орнитоз, сальмонеллёз и кишечник палочку. Зато воспиталка не перетруждается на работе. И отмазка хорошая
- Сломала руку, брякнувшись с велосипеда на выходных. Муж расстроился: не ходит на работу, готовит и ухаживает за мной. Чувствует себя виноватым, ведь это он все время заставлял меня кататься с ним, спортсмен эдакий. Зато теперь могу с чистой совестью продать этот велик и валяться по выходным на диване.
Спорт продлеваеть жизнь и катание на велосипеде это так развлекательно. Умный человек твой муж. Выздоровливай и начинай заного.
«Мне предстоит завязать очень много узелков, но я все равно рада, что связала этот свитер»
- Начал жить по принципу здесь и сейчас. Например, подолгу не мог заснуть. Вместо того чтобы пялиться по часу в темный потолок, начал учить английский язык и делать заготовки еды на работу — и вот дело сделал, немного устал, уже в сон клонит. Или после работы ужасные пробки и сама мысль про общественный транспорт ужасает. Можно и пешком ведь пройти, тем более давно хотел активность повысить.
"и вот дело сделал, немного устал, уже в сон клонит", но пора вставать на работу.
- У меня есть один хороший друг, который для меня является примером того позитивного отношения к любым ситуациям. Как-то раз он поцарапал половину лица. Сказали, что заживать будет долго. А приятель такой: «Ну ничего страшного, зато бриться в два раза быстрее!»
- Гуляла как-то в городском парке у фонтана и стала свидетелем такой трогательной сценки. Девушка потеряла свою резинку, и ветер начал играть с ее волосами, закрывая все лицо. Парень рядом с ней не растерялся, снял свою кепку и попытался прикрыть ей голову, чтобы хоть как-то уберечь волосы от ветра. Девушка со смехом говорит ему: «Ты что, думаешь, это поможет?» А он в ответ: «Зато ты улыбаешься. Люблю тебя».
- Стою в очереди в кофейне. Передо мной девушка — сумочка брендовая, укладка как с обложки, идеальный маникюр. И тут она достает телефон, а там — заметки со списком «Мои победы». Краем глаза вижу: «Закрыла ипотеку», «Научилась готовить суши», «Сказала „нет“ токсичной подруге» и десятки пунктов, от крупных дел до мелочей. И я замерла. Девушка глядела на меня и, слегка улыбнувшись, сказала: «Это мой список достижений. Когда у меня плохой день, то открываю его и читаю».
А у вас получается относиться ко всему легко и с юмором? Рассказывайте свои истории в комментариях.
Еще несколько позитивных статей, которые вызывают улыбку и немного приятных воспоминаний, вы найдете здесь:
Комментарии
Извините, но скучно. До конца не осилила. Или у меня проблемы в голове. Да, есть. Но все равно скучно.
Простите, я выскажу скромное мнение) Просто я иногда очень люблю почитать комментарии - там часто интереснее, чем сама статья😁 и вот сейчас еду в метро... И пытаюсь понять, почему столько негативных. Как-то вроде есть способ высказать свое мнение, не оскорбляя человека... Возможно, я слишком близко восприняла комментарий к истории про кутюрье, потому что сама шить не умею. Но вот так. Спасибо, что выслушали)
Посмотрела комментарии некоторых товарищей и даже не дошла до конца этих историй.
Люди, начинайте сначала с себя и своей головы, прежде чем изрыгать свой негатив!!!
Может станете добрее и лучше, чего вам искренне желаю:))).