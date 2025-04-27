16 человек, которые исполнили свою детскую мечту пусть и спустя годы

Детские мечты кажутся нам волшебством, которое иногда забывается со временем. Однако некоторые люди не оставляют свои грезы в прошлом и делают все возможное, чтобы воплотить их в реальность. Поэтому мы и собрали истории о том, как мечты детства стали частью взрослой жизни.