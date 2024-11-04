18 человек, которые по жизни не скучают, ведь родители подарили им особенные имена

Были ли у вас в классе три Саши, два Андрея и четыре Насти? Или какие-то другие ребята с популярными именами? Некоторые родители, стараясь избежать такой участи для ребенка, выдумывают им совсем уж необычные имена. И иногда это даже заходит слишком далеко.