Зефирка - я тебя съём! Родители о чём думают когда так называют детей?
18 человек, которые по жизни не скучают, ведь родители подарили им особенные имена
Были ли у вас в классе три Саши, два Андрея и четыре Насти? Или какие-то другие ребята с популярными именами? Некоторые родители, стараясь избежать такой участи для ребенка, выдумывают им совсем уж необычные имена. И иногда это даже заходит слишком далеко.
- Каждый, чтоб ему пусто было, каждый шутник напевает мне: «Привет, Андрей!». Это так свежо и оригинально, что во мне просыпается зверь. Такое чувство, что люди до сих ни разу не встречали Андрея, и вот он, настал час столь долгожданной встречи. Бесят! © Unknown author / Pikabu
- В моей семье дурацкая традиция — называть детей по дате рождения. Мой папа — Июлий Восмартович. Да, он родился в июле, а дедушка — восьмого марта. Я была до 14 лет Январиной Июльевной, но так достало, что при получении паспорта поменяла на Анастасию Юрьевну. © Elleryqueen / Pikabu
- Двоюродная сестра родила дочку. Позвонила из роддома, связь была плохая, я услышала: «3200, девочка, Зафира». Я обрадовалась! Имя странное, но такое необычное. Через пару дней мы с родственниками пришли на выписку. А там я как давай ржать, ведь оказалось, что я не расслышала, малую назвали Зефирка... Так в свидетельстве о рождении и планируют написать. Зефирка, Зефирушка, Зефирочек — так ее ласково называют родители. А чего не Мармеладина или Пастила. Тоже ведь съедобно. © Не все поймут / VK
- В школе у нас практикантом был Жумажанов Абжан Бажанович. Такой концентрации буквы Ж в имени я не видел более никогда. © goldenmouse77 / Pikabu
- Я раньше была Аленой Гудилиной. Когда узнала фамилию будущего мужа, не могла поверить! До сих пор многие думают, что Алена Алленова — это псевдоним. А моя бабушка называла фамилию мужа «Аленин». До сих пор, если я где-то по буквам говорю, как меня зовут, слышу в ответ смешки.
- Знакомая семья мучительно выбирала имя для сына. Фамилия у них была вполне тривиальная — Санкины. А имя хотелось какое-нибудь заковыристое. Такое, чтобы сразу чувствовалась порода и наследие предков. Решили наречь отпрыска Адамом. Я намекнула им, что если «Адам Санкин» вполне милое сочетание, то «Санкин Адам» уже звучит почти как будущая профессия — «санки на дом».
- Как оказалось, мы назвали дочь редким именем. По годовой статистике нашего ЗАГСа за 2020 год у нее самое редкое имя. Когда вставали на учет в поликлинике, регистратор сказала, что у них нет ни одной девочки с таким именем, и очень давно не было. Готовы услышать имя? Ее зовут Галина. Зато нянечки в детском садике (практически все пенсионного возраста) млеют. Потому что большинство из них зовут так же. © CTporaR / Pikabu
Вообще-то в русском языке имя Адам произносится с ударением нa второй слог. Так что "Санки нA дом" тут никак слышаться не могут.
- У меня распространенное имя Даша. Вот только прикол в том, что в паспорте именно так и записано: не «Дарья», а «Даша». Сплошное веселье, когда нужно общаться со всякими государственными учреждениями. © Vilone / Pikabu
- У моего однокурсника фамилия Ю. Раньше мы порой в шутку говорили ему: «Hey you!» (перевод с англ. — Эй ты!«) — © glemba / Pikabu
- Знакомый устроился на новую работу. В офисе все дружные, но одну молодую незамужнюю девушку звали Майонезиной. Она приветливая, на майонез не похожа, а спросить «За что ее так?», у него духу не хватило, постеснялся. А потом увидел ее имя в каком-то табеле и все встало на свои места. Оказалось, что девушку звали Майя Незина. © Sliva.Lilovaya / Pikabu
Не Незина, не Майя, а именно вот так - Майя Незина? Зачем? Чтобы отличить ее от других многочисленных Маий (блин, задумалась как же написать правильно это имя во множественном числе - Майй? Маий? Маюшек?) или Незиных? Ну очень правдоподобно.
- Моя фамилия Шницер. Постоянно то в чеке за оплату мобильного «Шницель» напишут, то в документах укажут «Шпицер». Еще бывали варианты «Штуцер» и «Штирлиц». Сюр какой-то. © vultvre_cvltvre / Twitter
- Моя фамилия Языковская. Как-то на приеме у врача меня просят назвать фамилию. Называю и слышу в ответ: «Ага, пишу, Зыковская». Я поправляю: «Нет, Языковская». Врач говорит: «Я так и говорю: вы — Зыковская».
- Меня зовут Майя. Всего 4 буквы, но сколько разных вариантов: и Мая, и Майа, и Моя. И дежурный вопрос от каждого жителя планеты: «Ты в мае родилась, что ли?»
- У меня есть знакомый Юрий Соколович. Сам лично видел паспорт. У него папа действительно Сокол. Сокол, Карл! © Shara****kus / Pikabu
- Я Роксана. Ксюшей меня называют даже чаще, чем Оксаной. А потом еще с пеной у рта доказывают, что Роксана, Оксана и Ксюша — это одно и то же имя. А еще я пару раз была Роксюшей. Вы вчитайтесь в это. Бр-р-р, аж дрожь по телу, какой-то мутант. © Roxy0211 / Pikabu
- А у меня все гораздо проще и прозаичнее: родители хотели выпендриться и назвали меня не Андреем, а Андрисом. Вместе с моей фамилией Майореску Ф. И. О. у меня вообще невозможно выговорить, особенно с моей картавостью. Так что в итоге частенько попадаю в забавные ситуации. © Mortisss / Pikabu
- У нас на потоке учился парень с фамилией Графский. Красивая фамилия, интеллигентная даже. Но мы, простой народ, и к ней придумали прикол. Говорили ему: «Когда женишься и у тебя родится дочь, назови ее Флюрой». Он в недоумении, почему именно так. А попробуйте произнести «Флюра Графская» быстро.
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Комментарии
Роксана нет, но вот Оксана и Ксюша (Ксения) действительно разные формы одного имени.
У меня была начальница по имени Радуга😁Я сначала думала,что не так слышу,и она РаБига хотя бы..Но нет..РАДУГА🤷