15 хороших человек, которые прошли проверку на честность

Порой жизнь испытывает нашу честность на прочность и ставит перед выбором: вернуть найденный телефон владельцу или нет, рассказать на собеседовании о себе все как есть или приукрасить свои достижения. Герои этой статьи не уступили соблазну и в итоге лишний раз убедились, что спокойная совесть лучше, чем плюшки сомнительного происхождения.

1. Урок от мамы

Было мне лет 8, стояли с мамой на остановке, и вдруг она шепотом говорит мне: «Видишь, у той женщины десятка из кармана торчит? Вытяни аккуратно за краешек, рука у тебя маленькая». Я с возмущением на нее посмотрела, вот никак не ожидала такого! А мама тогда взяла и коснулась плеча этой женщины: «У вас деньги из кармана выглядывают, будьте осторожны — вытянут». Проверку на честность я прошла. © Подслушано / Ideer

2. А вы бы тоже так поступили?

3. Вот так не ждешь ничего хорошего, а оно берет и происходит

4. «Почти месяц назад я потеряла кошелек в аквапарке. Женщина по имени Джойс вернула мне пропажу по почте со всеми деньгами и подарочными картами!»

5. Когда благодарность за честность приходит с неожиданной стороны

Подкатывал ко мне женатый мужчина, при деньгах. Раз сказала, что он меня не интересует, два, три — не понимает. Сделала скрины с переписки, отправила его жене, он затих — видно, дошло до него. А через несколько месяцев — звонок в дверь: курьер с букетом цветов и конвертом. В конверте были деньги и письмо. В письме его жена благодарила за честность. Ну а деньги в конверте — это мне на восстановление морального состояния. © Карамель / VK

6. «Моя девушка потеряла кошелек с 2 кредитными картами и наличными. Незнакомка нашла его, позвонила моей подруге на работу и просто вернула пропажу»

7. «Я потерял свой телефон в торговом центре. Парень вернул мне пропажу, а позже в галерее фото я нашел его снимок»

8. Настойчивость заслуживает особой награды

Natasha Usmanov

9. «Моя дочь потеряла телефон. Этот супермилый парень его вернул и даже деньги в знак благодарности не взял!»

10. Когда честность — лучший помощник на собеседовании

Когда я впервые пришла на собеседование в одну известную компанию, то была уверена, что мне не удастся пройти отбор. Все кандидаты вокруг меня казались такими уверенными и опытными. Я сидела в углу, прокручивая в голове ответы на возможные вопросы. Но когда наступил мой черед, я решила быть собой и рассказать свою историю честно. Я говорила о своих ошибках, неудачах и о том, как они меня изменили. К моему удивлению, меня приняли на работу. Этот опыт научил меня тому, что честность и искренность — наши лучшие друзья на собеседовании, если руководство адекватное. © Палата № 6 / VK

11. «Был на рыбалке, нашел на берегу спиннинг. Забрал домой — что добру пропадать. Через 3 дня поехал на то же место, увидел на дереве объявление с просьбой вернуть, кто нашел»

«Позвонил, отдал. Человек обрадовался и сказал, что вообще уже не надеялся на возвращение пропажи».

12. Доверие 80-го уровня

13. Честность не имеет срока давности

Решила сделать перестановку в своей комнате. Отодвинула комод, а там телефон моей подруги, который она в детстве потеряла. Тогда мы рассорились на этой почве. Прихожу к ней с телефоном, прошу прощения, что тогда засомневалась в ее честности. Она: «Спасибо» и дверь захлопнула. А вечером дверь позвонили, там стояла моя подруга с моей любимой пиццей. Впустила ее, мы очень долго говорили, жаловались, что нам не хватало друг друга. Снова дружим, так же сильно, как раньше. © Карамель / VK

14. Когда повезло с соседями

15. Откровенный продавец

Покупаю мешки в пылесос в одном и том же магазине. А там есть консультант, который каждый раз пытается всунуть мне левые товары. Как-то взяла салфетки для экрана, оказались отвратительными. В следующий раз прихожу, он снова предлагает мне эти салфетки. Я говорю, мол, нет, брала уже и не понравились. На что он задумчиво отвечает: «Да, вы правы, конечно, я вообще другие беру». Какой честный человек. © Подслушано / Ideer

Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.