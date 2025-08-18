20 примеров того, что растить детей — это что-то с чем-то

Воспитание детей — это одновременно сложная и увлекательная задача. Ведь смотреть на то, как малыши познают мир, можно бесконечно. И, конечно, зачастую их логике, чувству юмора и восприятию мира родители могут только позавидовать. По некоторым приключениям ребятишек можно даже снимать ситкомы.