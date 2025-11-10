19 человек, которые дали или взяли в долг и получили урок, который запомнят на всю жизнь

Да уж, жизнь показывает, что главная наша ошибка — это не доброта и не деньги, а отсутствие четких правил. Мы очень надеемся, что эти истории послужат вам бесценным уроком и предостережением, ведь взять деньги взаймы может каждый, а вот с возвратом, к сожалению, зачастую возникают проблемы.