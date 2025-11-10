19 человек, которые дали или взяли в долг и получили урок, который запомнят на всю жизнь
Истории
11 минут назад
Казалось бы, что может быть проще? Друг попросил «до зарплаты», родственник клятвенно пообещал вернуть через месяц. Мы все сталкивались с этим, но порой решение взять или дать в долг запускает целую цепь событий, которая меняет жизнь, иногда самым кардинальным образом.
- Познакомилась с парнем однажды. И в процессе общения он зовет меня в кафе. Меня и мою подругу. Угощает нас пиццей, коктейлем, шавухой. Сам любит вкусно поесть. Потом еще раз. И еще раз. И так несколько месяцев, по выходным: простое дружеское общение и посиделки в кафе, за его счет. Ну, думаю, ладно. Не пристает. Не намекает ни на что...
Позже знакомлюсь с другим парнем. У нас завязывается романтичное общение. И в какой-то момент он начинает просить деньги в долг. Сперва тысячу. Потом две тысячи. Долг при этом он не возвращает. Я прекращаю общение с ним. И тут пишет мне тот самый приятель, с которым мы ходим обычно в кафе. Спрашивает, как дела? Я возьми да и пожалуйся на того «альфонса». Мол, три тысячи мне задолжал и не вернул. Приятель посмеялся. И попросил номер карты моей. Я написала ему номер карты. И тут мне прилетает 100 долларов! Что? Я в шоке! Спрашиваю, что это? А он мне отвечает: «Это тебе к Новому году! Альфонсам больше деньги не давай». И пропадает! Пипец! Деньги с карты пока не снимаю. Мало ли... Вернуть придется вдруг. 100 баксов взамен на три тысячи — «жирненько» как-то. Боюсь, что приятель ошибся в цифрах. И даже не понял этого. © Подслушано / Ideer
- Муж одолжил коллеге кругленькую сумму. Он недавно женился, оформлял ипотеку. Спустя год деньги не вернул. Муж уже махнул рукой. И вот вчера его вызвали к начальству. В кабинете стоит тот самый коллега и ухмыляется: «Возвращаю должок». И в этот момент их директор объяснил, что коллега порекомендовал его кандидатуру на освободившуюся должность главы отдела. Дело в том, что директор — дальний родственник этого коллеги. Мужа повысили, да и долг вернули, правда не совсем так, как он ожидал.
- Однажды получилось так, что деньги понадобились мне. Срочно и относительно много. Причем я бы вернула их в течение 1-3 месяцев в зависимости от суммы долга. И была у меня хорошая подруга, к которой я обратилась первым делом, потому что она каждый раз мне рассказывала про свои финансовые дела, про счета в банках, путешествия и т. д. Более того, она же говорила, кому сколько в долг дала, кто вернул, кто нет. В итоге подруга сперва от неожиданности промямлила, что да, конечно (она меня хорошо знает, знает цель для тех денег, и я была готова дать расписку на любых ее условиях), а потом резко меня повсюду заблокировала, без объяснений и прощаний. И что-то мне подсказывает, что просто не захотелось открывать правду о своем реальном финансовом положении, гордыня не позволила. А деньги я тогда собрала, чем до сих пор немножечко в душе горжусь. © Скрепя Сердцем / ADME
- Часто беру деньги в долг. При этом я не нуждаюсь в деньгах, хорошо зарабатываю. Те деньги, которые беру в долг, даже не трачу, просто возвращаю в тот срок, когда обещал вернуть. Зачем я это делаю? Не знаю. Давно уже так делаю, беру разные суммы у разных людей на разные сроки. © Подслушано / Ideer
- Моя семья всегда жила бедно. Во многом приходилось отказывать, было обидно, когда тебя зовут после школы посидеть в кафе, но ты не можешь себе позволить. С 11 лет у меня появилась любимая группа, слушала их песни 24/7. Мне даже удалось насобирать деньги на хорошие наушники, чтобы наслаждаться музыкой на всю. Когда мне было 15, мне рассказали, что эта группа приезжает в наш город и что билеты очень дорогие. В тот вечер я сильно ссорилась с мамой, объясняя, как для меня это важно. Она не дала мне денег, но я одолжила у подруги. Это было лучшее решение, я орала все песни со слезами на глазах. Мне не верилось, что моя мечта сбылась. После концерта мне даже удалось сфотографироваться и поговорить с главным вокалистом группы. Позже нашла подработку и отдала долг подруге. А мама так и не поняла, почему это было для меня так важно... © Карамель / VK
- Подружка частенько просит в долг на день-два небольшие суммы около 200-2000. Все думала: как она так живет, что у нее нет типа 350? Спросила. Оказалось, она все деньги снимает и держит дома наличкой, платит наличкой где может, потому что если деньги на карте, она их спускает на шмотки и фигню с маркетплейсов, а так пытается себя контролировать. С ума сойти, бывает же. © Подслушано / Ideer
- Как-то у меня хороший знакомый занял две сотни. По тем временам очень неплохая сумма была для бедного студента. И исчез, хотя живет в соседнем доме. Видел его изредка, но он пропадал, не давая возможности даже поговорить с собой. И через много лет я встретил его у магазина. Я на крутой машине был. Хорошо одетый. Разговорились. Он ищет работу, как раз специалист для нашей компании. И я как раз сотрудник службы безопасности. Как вы думаете, получил он работу? Так что думать надо. © Подслушано / Ideer
- Двоякое ощущение. Продал старую машину и хотел добавить, чтобы купить новую. Пока коплю, деньги решил хранить дома. Однажды возвращаюсь домой и вижу, что денег на месте нет, а вместо них подписанная расписка от моей матери, что она взяла их у меня в долг. Звоню ей, а она говорит, что ей срочно нужны были деньги, а времени уговаривать меня не было. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга обычно никому не дает в долг. Однажды ее сестру сократили на работе, а она как раз заказала парню дорогой подарок на их годовщину. Подруга пожалела, дала в долг. Потом все устаканилось, но деньги не вернули. Оказалось, что все это время сестра прекрасно себе работала на том же месте. Ее просто жаба душила купить путевку на свои деньги. Вот она и посчитала, что это подарок ее сестры на годовщину ее отношений.
- У меня бабушка когда дает в долг, то чуть ли не на следующий день начинает названивать и напоминать про деньги. А когда она берет, то на все вопросы отвечает: «Мы же семья, зачем считаться». © ВаляWinter / ADME
- На днях звонит знакомый, просит денег в долг (немаленькую сумму) на пару месяцев. Отвечаю:
— Хорошо, одолжу, давай завтра встретимся там-то, у нотариуса.
— Почему у нотариуса?
— Займ оформим.
— Нафига? Я же отдам.
— Тогда и не переживай. Я сам нотариуса оплачу.
— Я думал, что ты друг, а ты... © Подслушано / Ideer
- Как-то раз дал в долг другу 1000 на пару дней. Прошла неделя, вторая — возвращать не собирается. Дела у него плохие, и вообще все плохо. Но он мне предложил за него подежурить сутки на стройке сторожем, и как раз за смену оплачивают 1000 сразу по факту. Как бы получается, я сам деньги заработаю и сам себе за него отдам. © Neuzheli / Pikabu
- Мой муж подрабатывает в такси. Недавно у него был один странный вызов. Он подъехал к дому, вышел мужик и сел. Мой благоверный спросил, куда едем? На что получил в ответ просьбу одолжить денег! В залог паспорта и документов на свою машину. То есть, черт возьми, мужик вызвал такси, чтобы взять денег в долг у таксиста! Остановите планету, я сойду. © Подслушано / Ideer
- Один «друг» попросил меня одолжить немного денег. Сумма на самом деле была небольшой, но в то время у меня столько не было. Я предложила ему три четверти от того, что он изначально просил, и, к моему удивлению, он сказал: «Нет, я хочу все». Ну, конечно, ничего страшного. Я забрала свои деньги и ушла. Вот наглость! © Ana Lucia Moreno Troya
Да уж, жизнь показывает, что главная наша ошибка — это не доброта и не деньги, а отсутствие четких правил. Мы очень надеемся, что эти истории послужат вам бесценным уроком и предостережением, ведь взять деньги взаймы может каждый, а вот с возвратом, к сожалению, зачастую возникают проблемы.
