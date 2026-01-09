Хм. девушка так обижается, будто у матери молодго человека не может быть подозрений. И вместо того, чтобы показать, сто женщина не права, а чувства у них правда настоящие, девушка морщит попу и думает о терпении или расставании. Так что то, что она инфантильная и эгоистичная - это факт, тут свекровь потенциальная точно права будет.
16 историй о причудах богачей, перед которыми здравый смысл пасует
Говорят, что большие деньги меняют людей, но редко кто уточняет, насколько сильно и в какую сторону. Иногда богатство создает вокруг человека вакуум, сквозь который перестают проникать законы логики и обычной жизни. Иногда тугой кошелек напрочь отключает связь с реальностью, а иногда — превращает человека в мелочного скрягу.
- Работала дизайнером в элитной компании. Пришел заказ проекта, а там обязательный пункт: пассажирский лифт. Там всего два этажа. Видимо люди пожилые, но богатые. Приходит молодая пара. Не сдержалась, спрашиваю про лифт. Оказалось, что это все для их персидского кота, который с детства боялся лестниц. Лифт с кнопкой на уровне кошачьей лапы стоил как квартира.
- Обедал с инвестором как-то раз. Он оторвался от супа и задумчиво произнес: «Дела идут не очень хорошо. Наверное, мне придется продать своих пони для игры в поло». Бедный, бедный человек! И, кстати, нет — ему так и не пришлось продавать дорогих сердцу питомцев. © nobody2u / Reddit
- Родители моего парня очень обеспеченные. Когда мы только начали встречаться, его мамашка переживала, что я охочусь на их деньги. Ожидала от нее хоть пачку купюр в конверте, лишь бы я от него отстала, но она поступила оригинально. Наняла какого-то актера, чтобы он ко мне подкатил и зафиксировал измену с моей стороны. Об этом мне рассказал отец парня, предупредил, чтобы я была осторожнее. Мы хорошо поговорили, он адекватный человек, понимает, что мы с парнем действительно любим друг друга. Отец поддержал и пообещал, что если его жена снова выкинет какой-то трюк, то он об этом сообщит. А мне так горько, не хочу себе такую свекровь. То ли расставаться, то ли терпеть это дальше. © Подслушано / Ideer
- Живу в элитном общежитии при элитном вузе. Я тут одна из немногих, кто готовит себе еду самостоятельно, остальные выше этого: они питаются в кафе и ресторанах. Так вот, готовила я тут себе мяско, да так, что пахло на весь коридор. Вышла из кухни в комнату на минутку. Оставила там все, в том числе и телефон, а народ-то на кухне был. Вернулась второпях, вспомнив про телефон. В общем, на кухне никого не было, телефон — на месте, а половины сковороды мяса как ни бывало. Вот такие вот богатенькие мажоры! © Карамель / VK
- Году эдак в 2007 я трудился на миллиардера. Тот еще был чудак. Однажды он захотел суши в 3 часа ночи, а его помощники не смогли найти работающую в это время службу доставки. И мужик устроил такой разнос! После этого случая для него заказывали суши на $ 300 каждый божий день. На случай, если он захочет полакомиться этим блюдом в неудобное время суток. И пока я на него работал, съел тонну этих никому не нужных суши. © chicobarkay / Reddit
- К нам в люксовый бутик пришла мадама за подарком для мужа. Выбрала вещь со скидкой и потребовала дополнительную. Мы объяснили, что не можем поменять цену по своему усмотрению. Она закатила скандал на полчаса! Тут забежал ее спутник и как начал ее ругать то ли за то, что она к машине вовремя не подошла, то ли за то, что они разминулись. А она все тихонько пыталась его задобрить. Стало очевидно, что не за покупкой человек пришел, а за выплеском негатива. Накипело у нее видимо. © Lisenok21 / ADME
- У нас есть один заказчик, который строит двухэтажный дом немаленькой площади. Мы ему ставим кондиционеры в каждую комнату. Договор заключали долго и мучительно, так как этот товарищ выбивал хоть какую-то скидку. Мы смогли предложить не более 5 %. Он долго думал, но решающий аргументом стал подарок к заказу. Это был бытовой прибор для микроклимата стоимостью менее 7% от суммы договора без скидки. © trollkvinnan / ADME
- Когда устроилась няней к состоятельному человеку, не смогла найти холодильник и раковину. В кухне было только четыре здоровенных агрегата из мрамора. Никаких кнопок, никах отверстий — ничего. Пришлось среди ночи звонить рок-звезде (это не фигура речи, папа детей действительно был рок-звездой) и жаловаться, что я не могу добыть еду и воду. Он объяснил, как работают скрытые датчики и дверцы, и лишь после этого я смогла добраться до провизии.
За 6 часов работы мне потом заплатили $ 600. А наутро позвонила мама детей (бывшая жена рокера) и спросила, не встречала ли я его новую подружку. Но так как мне платил он, я, конечно же, «никого не встречала». © Emotional-Walrus-808 / Reddit
Зачем звонить хозяину. когда есть производители кухни и техники. Не очень-то человек профессиональный. раз про такое догадаться не смог
- Знакомая работала на вилле у одной богатенькой тетушки. Как-то та мадама купила растений на кругленькую сумму и хвасталась перед ней. А когда знакомая, закончив работу по дому на 15 минут раньше собралась уходить, богачка начала высчитывать на сколько копеек меньше она должна заплатить. Знакомая офигела и после этого ушла от нее. © Светлана БМВ / ADME
- На свадьбу богатый брат моего мужа преподнес нам подарок: два золотых перстня. Мой был с тремя бриллиантами. Муж долго расхваливал брата, мол, какой молодец, кучу денег за них отдал, не пожалел! А когда мы разводились, моя мама ради интереса отнесла перстень к ювелиру, чтобы оценить стоимость. Итог: «бриллианты» оказались обычным стеклом, а сам перстень активно носился кем-то в течение долгого времени. И стоил он копейки. Бывший муж до сих пор не в курсе. А я, видимо, не зря сбежала от этой семейки. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз с одногруппниками обсуждали планы на зимние каникулы, и одна девушка похвасталась, что вместе с семьей будет кататься на лыжах в Швейцарии. И добавила, что они вылетают туда сразу после экзамена. Я подумала, что она может опоздать, если вдруг экзамен затянется, потому спросила, в котором часу отбытие самолета. А она посмотрела на меня с недоумением и заявила: «Как только я на него сяду». Оказалось, ее семья владела воздушным судном. Девушка была в шоке, когда узнала, что далеко не все самолеты подстраиваются под график пассажира: она никогда в жизни не летала коммерческим рейсом. © ManyAreMyNames / Reddit
- Делали с товарищами ремонт в шикарном доме с камином ручной работы из итальянского мрамора. И когда парни взялись за здоровенный до неприличия телик, умудрились уронить его прямо на камин. От мрамора откололся кусок, а экран телевизора треснул... От ужаса я аж зажмурился. И тут хозяйка выдает: «Ой, ничего страшного! Вы же не нарочно!» Она лишь посетовала, что ей придется ждать новый камин несколько месяцев. © Unknown author / Reddit
- Живем в коттеджном поселке. По соседству живет богатенький дедуля, у которого всегда собирается веселая компания друзей. И пикники устраивают, и в бадминтон играют. Всегда мечтала, что у меня так будет, пока не разговорилась с одним из его друзей. Оказалось, что всех «друзей» наняло агентство по подбору актеров. У каждого — роль (старый товарищ, бывший партнер по бизнесу, родственник). Они работают посменно, получают зарплату и даже сценарий их бесед. А сам старичок очень боится одиночества.
- Была у меня клиентка — жена влиятельного человека. Так вот она потрясла мое воображение. Однажды сообщила, что няня-репетитор ворует суп. Путем сложных расспросов удалось выяснить, что она замеряет след от жира внутри кастрюли и сопоставляет с объемом, который может съесть ее ребенок... © n_umnaya
- В один период я побывал в разных особняках — занимался дезинсекцией (борьбой с насекомыми). Больше всего меня сбил с толку клиент, который спросил: «А вы уже обработали комнату страха за книжным шкафом?» О боже, что это? Для чего это?
Товарищ априори был со специфическими интересами. У него еще имелись шахматы в человеческий рост на поле из травертина и три бассейна с мостиками прямо в доме. © Unknown author / Reddit
- Подруга работала в люксовом бутике. Там цена самых дешевых шнурков была сопоставима с ее зарплатой. Однажды к ним пришла покупательница, явно с короной на голове, и пролила кофе на белую блузку моей подруги. Девушка посмотрела на пятно и выдала: «Ой, да что так переживать. Просто купи новую». Конечно, подруге в срочном порядке выдали новую форму, благо покупать не надо, но сам факт. © Гестия ВМ / ADME
Вот уж действительно: у кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий. Эти истории наглядно показывают, что большие деньги — это не только свобода, но и серьезное испытание для психики, которое проходят далеко не все.
А вам доводилось общаться с очень обеспеченными людьми? Замечали за ними странности, от которых становилось не по себе, или они были такими же, как все?