12 киноляпов, которые ускользнули от глаз многих зрителей
А вы часто замечаете ляпы в фильмах? Кажется, что мы порой годами смотрим фильмы и сериалы, даже не замечая киноляпы, сюжетные дыры и другие недочеты. Мы внимательно пересмотрели культовые фильмы и сериалы, сделали множество стоп-кадров и хотим показать вам несколько киноляпов, которые действительно заслуживают внимания. Предлагаем вам вспомнить эти родные сердцу киноленты, еще раз улыбнуться знакомым моментам и оценить, какими живыми и простыми кажутся эти ошибки теперь. Ведь такие приятные мелочи только добавляют фильмам особого шарма!
Гарри Поттер и философский камень
Как мы знаем, в голове у профессора Квиррелла «живет» Волан-де-Морт. Когда он снимает тюрбан, мы видим, что он абсолютно лысый. Но вот в одном из кадров в Хогвартсе внимательные зрители рассмотрели выглядывающую из-под головного убора шевелюру.
Зачарованные
Когда Фиби спрашивает Пайпер, что та думает о своем начальнике, можно заметить, что татуировка актирсы персонажа Пайпер замазана, так как эта часть ее запястья темнее остальной кожи.
В эпизоде «Ведьма во времени», когда Фиби и Пайпер впервые отправляются за Майлзом на его работу, Фиби поднимается по ступенькам к его офису в кожаных сапогах на тонком каблуке. Затем, когда она и Пайпер бегут к месту перестрелки с полицией, на Фиби надеты коричневые угги. А когда они добираются туда, Пайпер останавливает время, и Фиби ловит пули в воздухе, на ней снова кожаные сапоги.
Парк юрского периода
В момент, когда хищник открывает дверь на кухню, можно заметить, как рука сотрудника съемочной бригады появляется из-за дверного проема и придерживает раптора за правую сторону. Вероятно, таким образом пришлось придать манекену равновесие.
Один дома
Наверняка все помнят эту культовую сцену похода Кевина в магазин, но внимательно к его покупкам никто не присматривался. Между тем на кадрах видно, что он приобретает большую бутылку средства для стирки. По дороге домой два пакета рвутся и их содержимое оказывается на земле, и бутылка куда-то исчезает.
Десятое королевство
В мини-сериале «Десятое королевство» в деревне, где главной героине Вирджинии нужно петь песню пастушки, происходят невероятные трансформации с ее платьем. Когда Тони, ее отец, приносит Вирджинии розовую овечку, отчетливо видно высокий вырез на ее платье. В следующей сцене, где она выходит к толпе, он внезапно меняется на глубокий.
Железный Человек
Тони Старк работает за компьютером, а рядом стоит кружка, но она перевернута вверх дном. Это можно заметить по надписи «Stark». Когда камера показывает кружку крупным планом в руке актера, она уже в правильном положении.
Кейт и Лео
В сцене, где Дарси (Наташа Лионн) подходит к лифту, чтобы нажать на кнопку вызова лифта, отчетливо видно, что она ставит указательный палец намеренно на несколько сантиметров правее.
Несносные боссы — 2
Доктор Джулия Харрис (Дженнифер Энистон) заходит в помещение, а на ногах у нее плотные брюки. Через некоторое время все участники сцены сидят на стульях, и мы видим, что Джулия уже в прозрачных чулках.
Великолепный век
В культовый сериал «Великолепный век» прокрался забавный киноляп: на заднем плане видно современную вышку связи, которая никак не вписывается во времена Османской империи XVI века.
Джентльмены
Розалинд (Мишель Докери) идет от машины к гаражу, и камера показывает ее ноги в лубутенах. Когда же она выходит из офиса и муж (Мэттью Макконахи) смотрит ей вслед, туфли на ней уже другие.
Секс в большом городе
Когда Саманта ужинает с Эдом и собирается узнать, какой подарок находится под стеклянным колпаком, в серебренной крышке отражается микрофон на штативе.
