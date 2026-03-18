Да очень легко кот почувствовал!) Вещь из совершенно нового места, от старушки. Раз старушка, занчит, скорее всего у нее есть кошки. Картину она продавала, значит, не вешала на стену, скорее вусего, ставила на пол, на стол и кошки ходили по ней и оставляли свой запах. а ваш домашний котик их просто почувствовал, весна же
17 душевных историй о питомцах с острым умом и горячим сердцем — 18.03.2026
Когда-то мы думали, что миром природы правят только инстинкты. Но порой усатые и хвостатые совершают поступки, которые заставляют нас, людей, замереть от умиления или восхищения их умом. В этой подборке — трогательные истории о четвероногих героях, которые поразили хозяев своим умом и добротой.
- Жалко мне стало старушку на улице, купила у нее картину, мазню мазней. Приношу домой, ставлю на пол. Кот сразу к ней прыгнул, долго обнюхивал, еще дольше таращился. Потом вообще начал орать, драть раму когтями и кусать ее. Подбегаю к нему, смотрю на картину, а там, в нижнем правом углу, где кусочек рамы кот отгрыз, обнажилась подпись художника. Без особого энтузиазма полезла в интернете проверять, и что вы думаете? Оказалось, что художник-то довольно известный. И вот скажите мне, как кот это почувствовал?
- Однажды я захандрила. Не было желания и сил что-то делать. Бросила все, приехала в дом к родителям. Стало легче. И тут нашла котенка! Несколько дней носилась со своей девочкой, лечила и кормила. И тут накрыло опять. Лежу, реву. Сама не знаю почему. А моя малышка пришла и давай лапкой слезы смахивать, щеки лизать. В глаза смотрит и мяукает. Люблю ее! Все сделаю, чтобы у нас с ней все было хорошо!
- Когда я была маленькой, у родителей была кошка Муся. Если я плакала, а мама была занята, Муся брала кусок мяса из своей миски и приносила его мне в колыбельку. На, мол, поешь и не плачь. Такая чудесная была кошка, самая любимая. У нас много кошек было после, но Муся все равно лучше всех.
- Моя кошка обычно ведет себя тихо, но вчера она выскочила в подъезд и начала скрестись к соседу. Я подбежала, чтобы утащить ее домой, но она продолжила шуметь, пока дверь не открыли. На пороге стоял заспанный сосед, и мы оба уставились на его связку ключей, которая так и осталась торчать в замке с наружной стороны. Мужчина забрал ключи и поблагодарил нас за бдительность.
- Мой кот настолько все понимает, что я даже иногда опасаюсь — вдруг заговорит. Однажды я приехал домой в плохом настроении. Жене решил не рассказывать, не хотелось ее расстраивать. Просто ушел на кухню и сижу. Вдруг чувствую, что моей руки коснулось что-то бархатное, и раздалось: «мур-мур-мур». Кот пришел меня утешать. Когда Полина заметила, что мы с котом сидим подозрительно тихо, она спросила: «Ничего не случилось?» Сказал, что все хорошо. И ведь правда — успокоил меня кот.
- Моя кошка всегда обо мне заботилась, но шутки кончились, когда я забеременела. Она обнимала живот лапами и мурчала. Дочка в нее пиналась, она все терпела. Не отходила от меня, даже укладывала спать — прижималась всем телом и мурчала. Телефон в кровати был под запретом, она выпихивала его носом из рук, а если я не слушалась, кусала за пальцы. Когда родилась дочь, нянчила ее. До сих пор приходит каждый раз ее укладывать. Учила ее мышей игручшных ловить.
- У нас кошка дочку опекала. Сидела рядом, когда дочь лук резала, у кошки из глаз слезы бежали от лука, но она сидела до последнего. Потом дочь моя устроилась на работу и до поздней ночи сидела за компом, разбиралась с таблицами. Бусинка в час ночи решительно вставала с кровати и шла загонять ее спать. Садилась напротив на стол, мяукала неодобрительно и смотрела так же. Сама спать хочет, глазки уже маленькие, щурится на свет лампы, а все равно сидит ругает дочку. Такая умная кошка, любимая наша.
Мой Рыжик-Пыжик тоже нас спать укладывал , как дойдет до 22:00, начинает бузить, потому что спать ему нужно на моей голове обязательно 😅
А потом у меня случился удалённый проект, где нужно было работать с пяти вечера до полуночи. Рыжик-Пыжик никак не мог понять, почему я никак не ложусь спать, он же просит 😁
Сейчас, кажется, он на нас наплевал, спать не гонит и на голове тоже больше не спит 🥺 видимо, не так уж и достойны мы его забот 💔
- Наш милый корги вдруг резко стал тиранить моего мужа: если тот рядом садится, пес сразу уходит, рычит на него, не встречает с работы. А сегодня причина стала ясна. Среди ночи я проснулась от какой-то вибрации, продираю глаза и вижу перед глазами телефон мужа. И сообщения на экране от какой-то женщины с красочным описанием, как она по нему скучает. Все сразу стало понятно. Малыш сразу раскусил мужа и притащил мне его телефон, чтобы и я поняла, в чем дело.
- В прошлую пятницу я сделала большую татуировку. Мои коты ее вообще не видели, потому что я была в штанах, но они сразу подбежали ко мне, начали нюхать именно то место и с тех пор будто охраняют меня. Когда я уже начала носить шорты, коты начали нюхать татуировку, как будто проверяли, как проходит процесс заживления. Они все еще «сторожат» меня, но уже держатся немного на расстоянии.
- Я не могла найти свою кошку. Ну просто везде ее обыскалась, она как сквозь землю провалилась. Спрашиваю своего пса: «Не знаешь, где Дженнифер?» Он побежал наверх и уставился на дверь прачечной. И да, она действительно оказалась там: спала в корзинке. А я-то думала, что собакен у меня не очень умный.
- Сидел я за компом в наушниках, и вдруг моя собака вбежала в комнату и начала лаять на меня. Громко и непрерывно. Прямо в лицо. Она побежала на кухню, потом вернулась обратно. И все это время лаяла. Я пошел на кухню и увидел, что мой кот подавился едой. Несколько раз резко похлопал его по спине, он смог откашляться. В тот вечер собака спасла жизнь коту.
- Пропала флешка. Неделю найти не могли, а на ней было что-то прям важное, курсовая, кажется. И вот ищем мы ее, ищем. Я стою в коридоре, собираюсь уходить, и говорю: «Да где же эта дурацкая флешка!» И тут кот вскочил с подоконника, подошел к обувнице, лапу под нее просунул и вытащил флешку! Лет 10 уже прошло, а я до сих пор помню.
- Расставалась я с мужиком. И так тяжело, так еще попросили, так сказать, побыстрее освободить жилплощадь. Закинула я зубную щетку и всякие вещи первой необходимости в рюкзак и пошла к подруге. А ей песеля на пару недель оставили, пока хозяева в отъезде. Умного такого рыжика по имени Меня. И вот скрутилась я калачиком на диване, реву — остановиться не могу. А Менечка, который до этого меня в глаза не видел, подлетел ко мне и начал вылизывать мои слезы! А потом и вовсе просто положил свою голову мне на грудь и так и остался, иногда поглядывая на меня своими бесконечно добрыми глазами, как бы говоря: «Все будет хорошо». И все и правда стало хорошо.
- У дочери собачка — кошмар любого хозяина. Выловленная в подвалах достаточно поздно, полностью асоциальное, пугливо-агрессивное существо. Нашу семью еще воспринимает, остальных нет. Дочка у нее даже не хозяйка, скорее щенок. Нет, все там в порядке с послушанием, но обнять ребенка в присутствии собаки не могу даже я. Плачет и пытается дочь прикрывать своим телом и меня оттеснить. И тут случается у дочери любовь уже серьезная. Отношения выходят на стадию, что пора съезжаться. И я понимаю, у нас проблемы. Незнакомый парень в непосредственном контакте с любимой хозяечкой. Знакомим молодого человека с собакой — и происходит чудо, любовь с первого взгляда. Это, оказывается, не первый попавшийся человек, который чего-то к нам приперся, это теперь ее любимый мальчик. Да, он может обнимать дочь, ему единственному можно.
- Живет у меня кот, ленивый самодовольный кабанчик. И вот в однажды я нахожу у нас в квартире двух котят! Втыкаю на них, пытаюсь понять, откуда они вообще взялись. И тут вдруг слышу шум с балкона. Иду проверять, а там мой Толстяк утроил себе «акробатику» и спасает котят! Оказалось, они были где-то то ли на крыше, то ли возле и без мамы. Всего таких «подкидышей» оказалось 4. В жизни бы не подумал, что мой кот на такое способен. Я его конечно же похвалил и начал думать, как пристроить малышей. Мой кот — настоящий герой, с ума сойти!
- Я живу одна, и вот несколько ночей назад заболела. В итоге я спала на полу в ванной, так как меня внезапно и сильно тошнило. Думала, что мой пес заберется ночью в мою кровать. Но он сидел рядом со мной и облизывал меня, чтобы утешить. Когда я, наконец, смогла заснуть, он устроился на полу и прижался ко мне. Я даже не ожидала, что собака будет так заботиться обо мне.
- Когда я переехала от родителей, мой кот остался с ними. Не могла его забрать, работала сутками и он уже состарился, в основном спал, не хотелось старичка дергать. Но если я звонила, то он как чувствовал — за несколько минут до звонка всегда усаживался рядом с телефоном. Ему обязательно давали трубку, и я ему рассказывала, как его люблю. После этого он спокойно уходил и мы с родителями говорили дальше.