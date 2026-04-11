15 историй о попытках оригинально познакомиться, которые произвели совсем не тот эффект
Бывает так, что людей сводит вместе воля случая. Но есть и другие истории — о подкатах, удачных или не очень. И пусть для героев нашей подборки это была лишь мимолетная встреча, но память о том, как необычно пытались завязать знакомство, до сих пор заставляет улыбнуться.
- В метро увидел девушку мечты. Решил не тупить, а познакомиться как в кино: быстро нацарапал номер на листке и оставил его ей перед выходом. Двери закрываются, и тут я вижу, как она смотрит на бумажку и оглядывается. Оказалось, в спешке я передал ей записку, написанную с обратной стороны списка своих дел: «Купить корм для игуаны, наполнитель для лотка, соус барбекю». Не знаю, что она подумала, но мне она, естественно, так и не написала.
- Пока ждала сеанса в кино, со мной познакомился киномеханик. Я пыталась его отшить, на что он гордо заявил: «Я сделаю для тебя то, что никакой другой мужчина сделать не сможет». И правда. Посреди сеанса вырубается свет, и этот парень засовывает голову в зал. А потом говорит: «Три минуты, технические неполадки». Подходит ко мне и говорит: «Это я специально, чтобы ты размялась, лимонад купила. Видишь, как я ради тебя старался».
А я думал, он запустит фильм сразу, без дурацкого рекламного блока вначале.
- Еду я себе вся из себя девушка в автобусе летом. Тут вижу, как парень смотрит на меня: сверху вниз, снизу вверх. И глаза отводит, пересекаясь со мной взглядом. Вдруг он перехватывает мой весьма скептический взгляд и выдает восхитительную фразу: «Девушка, какие у вас пальцы на ногах артистичные!»
Мне однажды прохожий сказал: "девушка, вы такая красивая, особенно перчатки". Комплимент приняла:)
- К моей сестре однажды индеец подкатил. «Вы, — говорит, — прямо вылитая скво (жена, на их языке)». Звал ее в племя, обхаживал благородно так, с достоинством, чтобы, значит, обручиться, и она там по-настоящему скво стала. Сестра у меня симпатичная брюнетка, тогда уже была женщиной свободной, после развода. Самое трогательное — это возрастная категория участников. Сестренке тогда, ежели не ошибаюсь, 52 годок пошел. Отвергла она его. А то интересно, как бы сложилась ее жизнь?
- Мой муж сначала начал подкатывать почему-то не ко мне, а к моей подруге. Было очень странно: подруга-то знала, что я ему нравлюсь, а не она. Но она решила поиграть, и завязалась дружба между ней и моим благоверным, ну и я тут возле них. Когда она его уводила от меня в сторонку, он, бедный, на меня голову оборачивал, и такое страдание на лице было. А подруга специально все это затеяла. Он мне всеми фибрами говорил: спаси меня от нее. Но у него был друг, такой скромный, молчаливый, и вот эти двое идут впереди, у моего морда такая кислая, а мы с его другом весело общаемся, смеемся, и нам действительно было классно. Подруга моя специально все это провернула. В итоге я замужем уже 30 лет, и она замужем за его другом, и у нас у всех прекрасные детки.
- Знакомился со мной француз. Когда-то я летала одна в Париж. Ну захотелось так. И две недели жила в маленьком отеле недалеко от Оперы Гарнье, с окном, выходящим на небольшую площадь. На третий день заметила в окне парня: погода испортилась, шел дождь, а он не уходил, смотрел на здание, ждал чего-то. И так долго. Я в дождь никуда не пошла, так и сидела у себя. А на следующий день снова его увидела. Вышла из отеля — он ко мне. Что-то активно рассказывает, радуется, а я по-французски только самые простые фразы знаю. А он плохо по-английски говорил. Но проболтали, гуляя, в итоге весь день. Он накануне меня увидел, понравилась. Мне было 18, ему 20, оба юристы, как ни странно. Я отказалась продолжать это общение, потому что даже в 18 была весьма прагматичной и считала, что это ни к чему не приведет, разве что к расстройствам моим. Но с тех пор больше десяти лет подружки смеются, что могли бы вообще-то ко мне во Францию отдыхать летать.
- Я в молодости набирала номера домашних телефонов и иногда общалась. Однажды попался парень, мы разговорились, и я спросила, на кого он похож. Ответил: на Киану Ривза. Я сказала, что похожа на Кейт Уинслет (так говорят, очень многие), и мы договорились встретиться. Я пришла, а он нет.
- Ко мне только что подкатил парень и позвал на фестиваль ледоколов. Когда я спросила: «Фестиваль чего?» — он сказал, что я производила другое впечатление, и ушел. А между прочим, такой фестиваль и правда существует.
- Мне 24 года, живот на 9-м месяце вырос внушительный. Иду я вся такая красивая, в маминой ярко-красной блузке. Слышу, сзади шепчутся, и голосок такой не сильно взрослый: «Девушка в красном, вы так прекрасны! Давайте познакомимся!» Я разворачиваюсь всем своим девятимесячным животом и улыбаюсь: «Ну давайте». Их хохот слышала вся улица. Знакомиться резко расхотели.
- Ко мне мило и немного странно подкатили. Сидел в кафе, официантка приносит счет, а там приписка: «Чтобы получить доступ к свиданию в среду, впишите код» — и место под номер телефона. Потом через окно видел, как она покраснела. Номер вписал.
- У меня только что случился лучший подкат в моей жизни. Иду по парку, навстречу бежит сладкий малыш. Останавливается прямо около меня и начинает смущаться, как могут только дети: улыбается и лопочет что-то. Слышу закадровый голос: «Давай как учили — „как тебя зовут, ты красивая“». А на газоне сидят два парня, помогают.
- Со мной однажды муж, тогда еще просто приятный знакомый, поспорил на поцелуй. Мол, он выпьет два стакана воды быстрее, чем я — один маленький. Но было правило: трогать стаканы друг друга нельзя. В общем, не буду раскрывать его секрет, но я проиграла, и с тех пор мы уже 10 лет вместе.
Я так выиграл поцелуй у девушки. Поспорили с ней что она съест 3 эчпочмака. Попросил свою тетю, она была повар от бога испечь самые маленькие, она сделала. Девушка со смехом съела 4. Поцелуй и после этого через время совместную жизнь я выиграл. Правда через лет 7 разбежались
- Еду в автобусе, мой попутчик — незнакомый мужик, но я его часто вижу. Вышли вместе на остановке, у него пакеты с продуктами. Он попросил: «Можете помочь донести?» Ну, нам в одну сторону, ок, я так офигела, что взяла. Донесла пакет до квартиры. И тут-то он и решил попросить мой номер телефона.
А чего такого. Щас все говорят о гендерном равенстве. Вообще она сама могла бы предложить помощь.)))
- Как-то мужик решил познакомиться со мной в море. Такой весь модный, на матрасе. Разговаривали, пока не пришла его жена и не попросила его с матраса.
- Получила письмо с предложением познакомиться. Удивилась. Ответила с просьбой меня больше не беспокоить. Потом приходит ответ, который начинается с: «Рад, что наше знакомство завязалось». Еще больше удивилась. Но на всякий случай я этого парня из папки «Спам» достала — люблю настойчивых.
