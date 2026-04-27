Ну, мало ли, какие у юных девушек пищевые предпочтения. Может, вечером продавец весь Гугл перерыл, в поисках рецепта куриных голов на гриле.
Шашлыки с препятствиями: 16 комичных случаев из жизни отдыхающих
Есть в дачном отдыхе что-то очень нежное — истории со звуком скрипучих качелей и душевные посиделки у костра, которые дарят надежду на идеальный вечер. Но даже самый продуманный план могут подкорректировать любопытные коровы или сосед, решивший зайти в вашу баню без приглашения.
- Супруга рассказала. Собрались они с компанией на отдых. Пошла с подружкой в супермаркет. Подружка обязалась купить мангал и угли. Мангал такой, одноразовый, за 100 рублей. А моя, с оказией, коту голов куриных на пропитание купила. И вот стоят красивые, трепетные и юные девушки на кассе, обсуждая грядущее веселье. Подают кассиру без задней мысли мангал, угли и куриные головы в пакете. Не сразу до них дошел смысл слов «приятного вам отдыха» от парня на кассе с удивленными глазами. Но, согласитесь, забавная ситуация.
- Однажды поехали в одно красивое место под Тулу. Речка, луга, птички — красота. Спали в машине. Утром просыпаюсь — смотрю, за окном стадо коров. Любопытные, как собаки, окружили машину. Разглядывают. Одна понюхала, потом пошла с другой стороны смотреть. Разбудила первого мужа — говорю, смотри, кто пришел, — а он переворачивался и случайно нажал на гудок. Коровы бросились врассыпную от машины. Только вот пастух потом ругался, что мы их напугали. И молока теперь не будет. Пришлось переезжать на другую сторону речки (а так уютненько расположились).
Ой, ну прям такие пугливые коровы, в первый раз в жизни на них гудок гуднул.. Через минуту забудут и продолжат жевать травку.
- Разговаривали как-то с соседом через забор, а он: «Давайте праздник устроим. Вы купите мяса, пожарите шашлыки и нас пригласите». Не нашла сразу ответа, просто промолчала. Теперь подруга при случае интересуется, как там сосед, который сам себя к нам в гости пригласил.
- Помню, как посмотрела фильм «Спеши любить». Очень тронул момент, когда герой отвез свою девушку смотреть на звезды, собрав телескоп. Поведала своему парню о фильме перед приятной поездкой на природу. Добравшись до места, я была в растерянности: из машины он достал удочки. Всю ночь мы ловили карасей и даже практически не разговаривали, «чтобы рыбу не спугнуть». Вернулась домой под утро с полным ведром рыбы, пропахшей одеждой, покусанная комарами и с разочарованием в фильмах. Ведь в реальности парни не такие романтичные. По крайней мере, у меня.
Почётче надо было говорить: конкретно, хочу также, озеро-телескоп-звёзды. Хотя.. звёзды были, ночь была, а еще ведро рыбы. Антикомарин в следующий раз с собой взять только надо.
- Наделали немерено шашлыка: ведро! Однако хватило всем, наелись. И половину замаринованного просто оставили под крышкой в траве — типа, ночь, прохладно... Ага, щас! Утром вышли —а там вороны не то, что крышку сняли с ведра и вынесли все... Такое было ощущение, что и ведро вылизали, аж чистое было!
Там были двуногие вороны. А на остаток прилетели настоящие вороны. И взяли на себя всю вину.
- Муж захотел в отпуск «дикарями». В первый день он был счастлив — костер, тишина, уютно. На второй день матрас вдруг оказался неудобным. На третий комары замучили. На четвертый сидит такой важный с телефоном, ищет что-то. Спрашиваю: «Что ищешь?» Тут он выдает: «Тут недалеко гостиница есть, с бассейном». Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Говорит: «Ну, природу мы уже видели». Мы прожили в гостинице четыре дня. Всем рассказываем, что были «дикарями». Технически — правда, первые пару дней.
Сейчас набирает популярность такой вид размещения, как глэмпинги: по сути, это палатки повышенной комфортности.
С одной стороны, максимально близко к природе, а с другой - все удобства под рукой.
Правда, стОит хороший глэмпинг ничуть не дешевле гостиницы, а порой и дороже....
- Наконец-то мы с друзьями выбрались на шашлыки. Погода стояла чудесная, ничто не предвещало беды. Мы начали расчехляться: разжигать мангал, готовить мясо. Вдруг набежали тучки — и как ливанет дождь! Попытались соорудить навес из чего попало, но сильный ветер все смел. Из-за него же пепел от углей осел на все мясо. Но мы не сдавались и пытались хоть как-то разжечь угли. Однако у природы были свои планы. Промокшие насквозь, мы все же попробовали пожарить мясо. Решив, что достигли цели, собрались снимать шашлык, потому что угли уже потухли. Но, увы, мясо прожарилось только снаружи. Все сделали вид, что у нас все получилось, — мы были слишком голодны и замерзли. А самое забавное, что через полчаса дождь уже закончился...
Грамотное планирование - залог успеха!
Всего-то нужно было предварительно глянуть прогноз погоды и взять с собой тент.
- Познакомилась с парнем. Мы с ним много общались, пару раз ходили на свиданку, а потом как-то перестали общаться. Тут вдруг он мне пишет — зовет гулять, причем назначает встречу возле одного из самых дорогих ресторанов города! Я решила подготовиться: вечернее платье, высокие каблуки, ожерелье, украшения. Приехала туда, а оказалось, что он с друзьями рядом проводит время в лесу... Позвал туда, а там громкая музыка, холодный шашлык и дешевая еда. Худшего свидания в моей жизни не было и, надеюсь, не будет.
- Этим летом мы с друзьями собрались ехать на озеро. Все было так хорошо по началу! Мы поставили палатки, разожгли костер, но потом наши парни начали спорить. Одни за то, что надуют матрасы без насоса, а другие за то, что смогут пожарить шашлык вкуснее. В итоге мы, девушки, остались пострадавшими. Матрасы не надули, потому что мужчины кинули их и пошли плавать. Да и шашлык не пожарили, потому что забыли о нем...
А у девушек лапки? 🤔
Организовали бы себе ночлег и еду, а парни там пусть меряются, чем хотят....
- Мой коллега предложил устроить корпоративный день на природе. Все согласились, и мы поехали на загородный участок. В программе были игры, соревнования и шашлыки. В какой-то момент начали устраивать соревнование по метанию фрисби. Все выбрали себе пару, и я остался один. Подходит ко мне мой начальник и говорит: «Давай попробуем вместе». Мы сыграли в пару и неожиданно выиграли соревнование. В итоге начальник был так доволен, что выписал мне втихаря премию!
Как часто счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!©️
Я только что нашел эти фрисби в подвале у отца. И ими еще очень удобно играть!
- Муж со свекром затопили баню после того, как выкопали картошку на участке. Соседей вокруг почти не было. Муж вышел в предбанник первым, пар кругом, он без очков, и видит, что в предбаннике сидит какой-то дед в пальто. А в предбаннике стол накрыт. Тут выходит свекор и узнает соседа с дальнего участка, который зашел попрощаться в виду окончания дачного сезона. А тут столик накрыт в баньке — зачем стучать и подавать знак, что ты пришел. «Вкусно у вас», — говорит. И пошел на автобус. До сих пор смеемся, вспоминая этот казус.
- Моя подруга из тех, кто обожает в любое место обувать каблуки. Как-то мы компанией собрались на природу — в лес, отдохнуть, шашлыки пожарить. И моя подружка, как вы могли догадаться, надела туфельки на платформе. Мы всей компанией шутили, почему у нее до сих пор нет кроссовок на платформе или каблуках. Знаете, есть такие модные выкрутасы. Лиза сначала говорила, что мы все глупые. Но очень скоро осознала, насколько в такой обуви неудобно по кустам лазить и много ходить. Домой ковыляла в моих тапочках.
- Поехали с коллегами на шашлыки. Хозяин сказал: «Мясо покупаем вместе, а шампуры, мангал и розжиг — мои». Скинулись, купили отличное мясо. После обеда хозяин внаглую объявил: «А за использование мангала и шампуров — ещё по ₽ 300». Все знатно удивились. А его жена к концу посиделок проговорилась, что мангал и шампуры он взял у соседа. У него же купил мясо со скидкой. Больше к нему мы не ездили.
А потом еще и удивлялся, а чем не довольны, он же организовал всё по высшему разряду.
- Приехали к отцу друга на дачу в баньке попариться, рыбку половить, ну и мяса поесть, естественно. Отец у него максимально добрый, гостеприимный и неконфликтный. У него прям талант сливать острые или неудобные ситуации на юмор. Уже сумерки, угли прям просят мяса. Батя выходит из дома, как Фредди Крюгер, с шампурами во все руки, и далее происходит диалог отца и сына.
— Щас я вам такие шашлыки сделаю, вы язык проглотите!
— Пап, нет такого слова «шашлыки», есть название блюда: «шашлык».
— Странно, слова нет, а шашлыки есть.
Консервированный ананас на гриле - необычно.
Хотя, с курицей в салате он сочетается неплохо, так что, чисто теоретически, с мясом тоже должен зайти
- Однажды мы с одногруппниками ехали в лес на шашлыки. Я должен был подсесть к ним на своей станции (пригородная электричка в Московской области). Я зашел к ним в вагон и увидел, что они впятером сидят в одном «купе», а шестое место просто занято каким-то мужчиной, да и в целом электричка переполнена. В проходе тоже стоят люди. Я протиснулся к ним и решил ради «прикола» (студенческого уровня полета) вместо «привет» подойти к ним со словами «так, билетики предъявляем, пожалуйста». И демонстративно полез в свою черную маленькую напоясную сумку. Мужчина, даже не поднимая глаз, встал с места и ушел. И в толпе тоже началось какое-то движение у меня за спиной. Я понял, что шутка как-то быстро зашла немного дальше нужного. Я просто сел на освободившееся место. А мужчина потом вернулся и молча стоял в проходе. Его сумка была у нас над головами на полке.
О, когда-то жила в Московской области и отлично помню "бегунов" по вагонам от контролеров. Всегда думала: "оно того стоит?" Подняться с насиженного места, пробежать вдоль вагона, стоять нервничая и постоянно оглядываясь на контролеров, не надо ли бежать еще дальше по следующему вагону, выбежать в дверь на остановке, снаружи пробежать вдоль вагона до той двери которую уже прошли контролеры, с трудом снова втиснуться в вагон...
- Забыли тарелки и стаканы, зато взяли кучу ложек. Ложек, Карл. На шашлыки, ага. Пролили салат в сумке. Это вообще за гранью, он был в закрытом контейнере и в завязанном пакете, но так и умудрился сбежать. Не взяли воду и салфетки. Это выяснили, когда куча мяса в маринаде была нанизана по шампурам и чем-то надо было отмывать вымазанные по локоть руки. Компот сливовый налили в обрезанную маленькую бутылочку от воды, которая случайно завалялась и была на радостях произведена в почетные стаканы. Не взяли масло для грибов и картошки. Покормили местную мышку лавашом. Мышка прониклась и очень резво куда-то там в заросли перетаскивала внезапные ништяки. После того, как мы выяснили, сколько всего мы неожиданно не взяли, возник вопрос: а нет ли, случайно совершенно, уксуса? Потом попали под дождь и собирались-выбирались в кромешной тьме.
Нет, в общем и целом — налопались мяса, поорали под гитару и вообще замечательно сходили, что уж.
Нам, наоборот, один раз понадобилась ложка на шашлыках. Потому что кто-то взял суп Uncle Ben's в тетрапаке, а ложечка к нему не прилагалась. И парень вспомнил якутские корни, и соорудил ложки из бересты и палочек. А суп разогрели на решетке мангала. Душевно очень получилось.
Ничего на свете лучше не-е-ту, чем бродить друзьям по белу све-е-ту..
Пусть ваши выезды на природу всегда сопровождаются спокойной атмосферой, а единственным препятствием будет слишком ласковое солнце. Эти истории напоминают: главное — не идеальная прожарка, а те, с кем мы делим этот вечер. Желаем вам как можно больше приятных открытий и только светлых эмоций от долгожданного отдыха!
Помню отдыхали мы как то друзьями в студенчестве и один однокурсник полез на дерево и застрял там ))) всей гурьбой его снимали так он потом ещё и шмякнулся на мангал с шашлыками и себе пол пятой точки обжёг))) вот так отдых обернулся одним мягким горелым местом)))