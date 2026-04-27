Шашлыки с препятствиями: 16 комичных случаев из жизни отдыхающих

О, когда-то жила в Московской области и отлично помню "бегунов" по вагонам от контролеров. Всегда думала: "оно того стоит?" Подняться с насиженного места, пробежать вдоль вагона, стоять нервничая и постоянно оглядываясь на контролеров, не надо ли бежать еще дальше по следующему вагону, выбежать в дверь на остановке, снаружи пробежать вдоль вагона до той двери которую уже прошли контролеры, с трудом снова втиснуться в вагон...