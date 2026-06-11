18 примеров того, как простые люди переделали обычные дачи в теплые уютные гнездышки

«После переезда в дом у нас долго была дверь на газон — выход в никуда, пока мама не попросила сделать террасу. Строить я вообще не умел, но решился сам: нарисовал план, пересмотрел ролики в интернете, а спецов позвал только закрутить сваи. Из-за неопытности пришлось помучиться с кривым брусом и изобретать велосипед со ступеньками. Затем я уложил ДПК-доску на скрытый крепеж и внедрил подсветку. Вдобавок расчистил зону под мангал, засыпал тонну щебня и высадил туи — на все про все ушло 2–3 месяца работы по вечерам. Несмотря на все недочеты и сложность, результатом я доволен, и мне очень нравится, как получилось. В этом году буду приступать к благоустройству парковки и места под мусорный бак».