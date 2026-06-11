18 примеров того, как простые люди переделали обычные дачи в теплые уютные гнездышки
С наступлением жаркого лета всем хочется поскорее на море или понежиться на пляже. Но кому-то привычнее поехать на любимую дачу и заняться ее приятным апгрейдом. Например, сделать забор в необычном старинном стиле, порадовать жену новой беседкой на день рождения или преобразовать старый колодец до неузнаваемости. Именно так простой дачный домик можно превратить в уютный райский уголок, где можно собраться с друзьями на шашлыки или провести теплые вечера с пледом на крыльце.
«Преображение заросшего участка»
«Мы с дочерью выкупили заброшенный на 18 лет торфяной участок в 5 соток, полностью заросший кустами. Земля тут была настолько плотной, что ее не брала лопата. При ограниченном бюджете и своими руками мы превратили эту пустошь в уютный сад для отдыха, полностью отказавшись от огорода. Наш сад еще совсем молодой: все растения высажены с учетом их будущего роста, поэтому пока между ними видно много свободной земли. Процесс благоустройства продолжается, но результат уже очень нравится как нам, так и нашим соседям!»
- Почему-то думала, что в конце истории придет бывшая владелица участка с просьбой продать его обратно. Дача очень симпатичная получилась! © NeverBetter / Pikabu
«Забор своими руками»
«Я давно хотел построить забор, который выглядел бы не как обычное ограждение, а как часть старинной постройки. Сначала сделал эскиз, затем долго искал подходящие материалы и своими руками залил бетонный каркас, изготовил калитку, оформив ее состаренным деревом. На работу ушло несколько месяцев вечернего труда, но результат полностью оправдал все ожидания».
- Круто вышло! Правда, как по мне, змея со стрекозой на калитке выглядят так, будто в бар зашел. © pashtet98 / Pikabu
«Бизнес-идея: сделать ребенку песочницу за 5 дней»
«Все началось летним вечером, когда жена увидела в интернете фото детской песочницы-корабля. Но отдавать 25–35 тысяч мне откровенно не хотелось. Вспомнив, что у меня дед был столяром, я решил бросить себе вызов: заказал свежеспиленные доски, которые легче гнутся, и вместе с женой в ночи начал сборку. На все про все ушло 5 дней работы, тонна нервов на шлифовку, а также куча мелких нюансов вроде поиска штурвала. В итоге вместо 25 тысяч я потратил всего 11. И еще у меня пунктик — все, что могу, делаю своими руками. Зато крепенько и надежно. Как я люблю!»
- Классно, вот еще бы навес какой-то, дабы она не затонула! © merriguan / Pikabu
«Домик с историей»
- После смерти деда мы приехали на дачу и поняли, что дом вот-вот рухнет: веранда перекосилась, краска облезла, а ставни едва держались на петлях. Родные предлагали снести все и построить заново, но рука не поднялась — слишком много воспоминаний было связано с этим местом. За одно лето мы укрепили фундамент, привели в порядок стены и восстановили старые деревянные ставни. Теперь сюда каждое лето съезжается вся семья, а гости удивляются, когда узнают, что этому домику уже больше полувека.
«Беседка из металлического профиля»
«По образованию я повар, но ради будущей жены решился на масштабную стройку: подарил ей на день рождения беседку 3×3 метра. К слову, именно в ней я потом сделал предложение, а позже мы праздновали там второй день свадьбы! Плитку и гибкую черепицу клал впервые в жизни, а вместо одной из стен повесил огромный гамак для двоих. Через год пустил по каркасу виноград, и теперь лучшая похвала для меня — когда соседи подходят и завистливо просят „телефон бригады, которая это строила“».
- Очень красиво! По-хорошему завидую. Когда-нибудь себе тоже беседочку обязательно сделаю! © yapererodilsya / Pikabu
«Настала пора для новой террасы»
«После переезда в дом у нас долго была дверь на газон — выход в никуда, пока мама не попросила сделать террасу. Строить я вообще не умел, но решился сам: нарисовал план, пересмотрел ролики в интернете, а спецов позвал только закрутить сваи. Из-за неопытности пришлось помучиться с кривым брусом и изобретать велосипед со ступеньками. Затем я уложил ДПК-доску на скрытый крепеж и внедрил подсветку. Вдобавок расчистил зону под мангал, засыпал тонну щебня и высадил туи — на все про все ушло 2–3 месяца работы по вечерам. Несмотря на все недочеты и сложность, результатом я доволен, и мне очень нравится, как получилось. В этом году буду приступать к благоустройству парковки и места под мусорный бак».
- Предлагаю лавку поставить к забору, иначе человек, который на ней сидит, смотрит в забор, а так будет более масштабный обзор. Мангал переставить в другое место. Еще бы кованый столик для раскладки утвари. Вы молодец, все красиво сделали! © zontik626 / Pikabu
«Доказала парню и самой себе»
- Моя школьная знакомая рассталась с парнем, с которым они вместе купили запущенную дачу. Тот напоследок выдал, что она без него и куста не посадит, а все зарастет бурьяном! Подругу это задело за живое. В первые же выходные она примчалась на участок. Приходила в садовые центры, выбирала самые яркие цветы и скупала все подряд. Инструментов у нее особо не было, поэтому ямы под кусты она копала старой кухонной лопаткой и сажала все хаотично. Спустя год этот хаос превратился в шедевр. Из-за того, что девушка сажала растения слишком близко, они разрослись в безумно пышные, роскошные джунгли, где просто не осталось места сорнякам. Теперь она ведет популярный блог про «неправильное садоводство» и рассказывает, как у новичков может получиться дача-конфетка!
«Реновация старого пруда»
«За 4 года стройки старый пруд пережил многое. В него падали строительные блоки, он зарос камышом и тиной. Пришло время его переделать! За первый день работы мы с мужем расширили площадь пруда и сформировали русло ручья. Затем постелили декоративную пленку с напылением и выложили камень. За два дня мы перетаскали около 300 кг камня. Как итог — полностью выложены берега и сформирован ручей. Осталось наладить оборудование (насос, очистительные фильтры, подсветку) и высадить растения».
- Рыбок золотых туда! Пишут, что они запросто зимуют в наших краях. © 10994 / Pikabu
«Как мы комнату на даче преобразили»
«Дано: маленькая южная дачка без ремонта в течение 17 лет, физическая сила моих пожилых родителей и моя финансовая помощь на расстоянии. Стены комнаты в доме перекрасили из жуткой „зеленой феерии“ в нейтральный бежево-серый цвет, постелили свежий линолеум, а электрик провел новые розетки. Из Питера я отправила маме 8 кг ткани, из которой она сшила шторы, а люстру урвала на маркетплейсе. Весь проект с декором и покраской фасада дома обошелся в 90 тысяч рублей — теперь на даче можно не только хранить инструменты, но и отдыхать».
- Фигасе! © KlyuvOTvorobya / Pikabu
«А я вот мангальный уголок соорудил»
Автор своими силами сделал уютный уголок для мангала, с раковиной и отдельным отсеком для хранения дров. Теперь все выглядит компактно и всегда под рукой!
- Супер, завидую по-белому вашим прямым рукам! © H.vost.ok / Pikabu
«Котя решила помочь с ремонтом»
- Моя сестра хотела сделать на даче строгий, минималистичный ремонт в серых тонах. Она выровняла стены, купила дорогую серую краску и закатала в нее всю комнату. Но стоило ей отлучиться на полчаса в магазин, как в дело вмешалась кошка Маруська. Малышка умудрилась перевернуть банку с ярко-зеленой эмалью, которая стояла в углу. Испугавшись, Маруська устроила безумный забег по комнате: прыгала по стенам и мебели, оставив кучу зеленых отпечатков лап по всему свежему серому ремонту. Сестрица была в ярости, но перекрашивать сил не было. Она просто с помощью тонкой кисточки превратила каждый смазанный кошачий след в забавный листик или цветочек. Получилась приятная дизайнерская комната с дерзким растительным принтом. Все гости теперь уверены, что это дорогая роспись стен на заказ.
«Обновленные садовые дорожки»
«Чтобы обустроить территорию у гостевого домика, я отказался от плитки из-за сорняков и решил сделать все сам: купил бетономешалку, 190 штук бордюрного камня и самосвал отсева. Разметив дорожки шнуркой, я перекопал землю культиватором, заменил грунт отсевом, установил бордюры на раствор с небольшим уклоном и простелил пленку, чтобы трава точно не проросла. На финальном этапе засыпал основание отсевом, залил раствором, выровнял правилом и поднял дорожки на 10 см над землей, чтобы они всегда оставались чистыми. Да, в одиночку это было небыстро, но результат и сэкономленный бюджет того стоили!»
- Крутяк. © Xo6uyc / Pikabu
«Креативная дачная скамейка»
«Когда купили дачу, так хотелось какую-нибудь прикольную лавочку! Материал взяла из остатков от стройки, проект нашла в интернете, набросала чертеж с размерами — и за работу!»
- Сейчас навес еще, стенки — и беседка будет! Молодцы! © ice96rus / Pikabu
«Как старый колодец стал украшением участка»
- Когда мы купили дачу, на участке был старый колодец. Воды в нем не было уже много лет, а сам он выглядел довольно печально: покосившийся сруб, сгнившая крышка и заросли травы вокруг. Мы уже думали просто засыпать яму и забыть о ней. Но батя остановил нас со словами: «Раз уж колодец пережил столько хозяев, пусть останется». За несколько выходных мы разобрали старые доски, укрепили основание, выложили вокруг камнем, посадили цветы и пустили по опорам вьющиеся растения. Прошел год, и место преобразилось до неузнаваемости. Теперь бывший заброшенный колодец стал главным украшением участка. Забавно, что гости первым делом идут фотографироваться именно к нему, хотя воды в нем по-прежнему нет ни капли.
«Мини-дровник запилил»
«Постарался на славу: 5 дней пилил, шлифовал, строгал, пропитывал, укладывал. А дело было так: остался от опалубки фундамента материал — брус 5×10 и фанера толщиной 20 мм. Сделал „косые“ стойки, чтобы поинтереснее смотрелось. Запилил пазы, скрутил. Для кровли распустил брус на бруски 5×5. Стесал края рубанком, чтобы занозы не беспокоили. Сверху сделал шкафчик — там будут храниться ножи и дротики для метания, чабань, чайник. Удобно и практично вышло. Пропитал все дерево дважды. Надеюсь, дровник послужит лет 7 хотя бы».
- Да, больше семи лет может простоять. Кровля защищена от осадков, а сама конструкция хорошо продуваемая. Я думаю, что долго простоит © Azan4ik / Pikabu
«Отличное место для нового сарая»
«Два года назад мы купили домик с 6 сотками запущенной земли, где нам с супругой пришлось приложить немало сил. Жена навела порядок на участке: пересадила клубнику, посеяла газон и привезла любимые растения — туи, хосты и жасмин. Мы разобрали старый сарай и построили новый, а на освободившемся месте сделали уютную беседку с костровищем. Работы еще, конечно, много по двору осталось, да и супруга вечно хочет что-то изменить, но начало положено».
- Такое ощущение, что у вас жена — ландшафтный дизайнер! Очень круто! © Dancing / Pikabu
«Жена попросила новую кровать на дачу»
«Жена сказала: „Нужна кровать на дачу“. Посмотрел цены и решил, что и сам справлюсь! Съездил, купил два бруса (150×150), правда не сухих, — и пошло-поехало потихоньку. Ну вот как-то так получилось».
- Автор — молодец. Взял и сделал. Сделал, между прочим, для себя. Никому ничего не впаривает. © moroz366 / Pikabu
«Серый волк в кроссовках и другие»
«Живет у нас в дачном поселке удивительная женщина. В молодости она работала в кукольном театре, а на пенсии любимая работа стала хобби. За много лет на своем участке она создала целый сказочный городок. Такой местный „Сказка-ленд“. Экспозиция каждый год дополняется новыми персонажами. Все замечательно, вот только ночью ходить рядом жутковато. Искусство защищает грядки! Днем — от птиц, ночью — от впечатлительных злодеев».
- Как же круто! Человек вырос, но явно сохранил свое детское мироощущение! © Ulyanashun / Pikabu
Как вам дачные преображения наших героев? Приходилось ли вам мастерить что-то подобное? Делитесь своими авторскими шедеврами в комментариях!
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