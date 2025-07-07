Все еще есть сомнения, что в +25 комфортно находиться в этом купольном парнике. У наших соседей складная конструкция, что кажется более жизнеспособным нa лето.
20+ человек, которые такое отгрохали у себя на даче, что хочется аплодировать стоя
Загородные дома и дачи существуют не только для того, чтобы корячиться на грядках. И герои этой статьи точно с этим согласны. В ход идет все — уютные беседки, очаровательнейшие теплицы, зоны отдыха и даже пруды, созданные своими руками. Дачные постройки действительно могут поднять уровень уюта при нахождении на природе. Но и грядки, конечно, тоже никто не отменяет — было бы желание на них возиться.
«На все про все ушло чуть больше месяца»
- Вот это вы заморочились! © Zizzy / Pikabu
«Нашему младшему без „лазалок“ жизнь не мила. Вот и решили своими руками построить что-то крутое для него на даче»
- А можно мне такое же? Девочка, 22 годика. © DobrzaGranatova / Pikabu
- И много ли детей обычно ловится? © Chufania / Pikabu
«Любимое место на ферме моей бабули»
Никогда не понимала этой фишки туалетов/ванн с окнами без занавесок. Даже если в глуши,это не даёт 100% гарантии того,что туда не заберется случайный мимокрокодил.
- Должно быть, это где-то в глуши, раз нет занавесок на окнах. Ванная точно очень уютная. © WorkerBee74 / Reddit
«Избушка на курьих ножках для детей на дачу своими руками»
«Старый фермерский дом с крутой зоной отдыха под открытым небом»
Изумительно. И банька, и купель, и шезлонг. Виды обалденные! Так и чувствую запах осенней листвы
«А я веранду запилил»
Всегда есть возможность натянуть теневую сетку или шпалеры с растениями приделать.
- Бестолково, но красиво! Мне нравятся такие штуки! © Dr.Bu / Pikabu
«Моя умиротворяющая теплица. Выращиваю тут кучу еды для семьи»
Очень атмосферно, как в фильмах. Здесь ведьма выращивает травы, чтобы варить свои зелья)
«Построили беседку своими руками. Ну, кроме установки свай для фундамента, конечно»
«Пока идет строительство, мне пришлось переселиться в теплицу. Так что я постаралась сделать ее максимально уютной»
«В декабре я сделала живую беседку из побегов ивы. И вот как она выглядит спустя полгода»
«Теплица моих родителей. Обожаю сидеть здесь в дождливый день и просто слушать разгул стихии»
- В пасмурный день там явно клево, но вот оказаться там в солнечную погоду... © Amyhearsay / Reddit
«Шесть лет я мечтала повыдергивать всю траву и обустроить вот такой сад»
Это конечно удобно , только уныло как-то. И вообще мне эти грядки, простите, кладбище напоминают...
«Мой муж построил такую теплицу»
- Выходи за него! Еще раз. © jabroniusmonk / Reddit
«Мой двоюродный брат сделал в нашем саду настоящее озеро. И даже подселил туда несколько рыбок»
«Организовал для своей 5-летней дочки ее собственную грядку. От посадок до полива — она все сама делает»
Можно подумать,что пятилетний ребёнок, умеет высаживать хоть что-то!
«Вот такую садовую беседку соорудил муж буквально из мусора — старых досок и дверей»
Я здесь, н. а сайте, как-то видела забор из старых дверей, мне понравилось. Так необычно. А это, увы, нет. Маленькое неуютное пространство.
«У моих родителей на заднем дворе вот такая теплица стоит»
«В доме моих родителей к гостиной пристроена вот такая уютная зона»
«Мой друг сделал такой домик для меня на своем фермерском участке»
«Мне 16 и мы с друзьями только что закончили сооружение нашего домика на дереве»
Это в 9-10лет прикольно, а в 16 Как-то поздновато na дереве жить...
«Прошлой весной я закончил свою теплицу»
Для тех, кому по душе и огородные подвиги, и свершения на строительных площадках, добро пожаловать в другие наши статьи, где найдется что-то интересное для вас:
Комментарии
И снова реддит... Неужели у нас в стране нет рукастых людей, которые умеют делать красоту на дачах?!