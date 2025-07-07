20+ человек, которые такое отгрохали у себя на даче, что хочется аплодировать стоя

Загородные дома и дачи существуют не только для того, чтобы корячиться на грядках. И герои этой статьи точно с этим согласны. В ход идет все — уютные беседки, очаровательнейшие теплицы, зоны отдыха и даже пруды, созданные своими руками. Дачные постройки действительно могут поднять уровень уюта при нахождении на природе. Но и грядки, конечно, тоже никто не отменяет — было бы желание на них возиться.

«На все про все ушло чуть больше месяца»

© Shiana.Slain / Pikabu Cookie 4 часа назад Все еще есть сомнения, что в +25 комфортно находиться в этом купольном парнике. У наших соседей складная конструкция, что кажется более жизнеспособным нa лето. - - Ответить

Вот это вы заморочились! © Zizzy / Pikabu

«Нашему младшему без „лазалок“ жизнь не мила. Вот и решили своими руками построить что-то крутое для него на даче»

«Любимое место на ферме моей бабули»

Должно быть, это где-то в глуши, раз нет занавесок на окнах. Ванная точно очень уютная. © WorkerBee74 / Reddit

«Избушка на курьих ножках для детей на дачу своими руками⁠⁠»

«Старый фермерский дом с крутой зоной отдыха под открытым небом»

«А я веранду запилил»

Бестолково, но красиво! Мне нравятся такие штуки! © Dr.Bu / Pikabu

«Моя умиротворяющая теплица. Выращиваю тут кучу еды для семьи»

«Построили беседку своими руками. Ну, кроме установки свай для фундамента, конечно»

«Пока идет строительство, мне пришлось переселиться в теплицу. Так что я постаралась сделать ее максимально уютной»

«В декабре я сделала живую беседку из побегов ивы. И вот как она выглядит спустя полгода»

«Теплица моих родителей. Обожаю сидеть здесь в дождливый день и просто слушать разгул стихии»

В пасмурный день там явно клево, но вот оказаться там в солнечную погоду... © Amyhearsay / Reddit

«Шесть лет я мечтала повыдергивать всю траву и обустроить вот такой сад»

«Мой муж построил такую теплицу»

Выходи за него! Еще раз. © jabroniusmonk / Reddit

«Мой двоюродный брат сделал в нашем саду настоящее озеро. И даже подселил туда несколько рыбок»

«Организовал для своей 5-летней дочки ее собственную грядку. От посадок до полива — она все сама делает»

«Вот такую садовую беседку соорудил муж буквально из мусора — старых досок и дверей»

«У моих родителей на заднем дворе вот такая теплица стоит»

«В доме моих родителей к гостиной пристроена вот такая уютная зона»

«Мой друг сделал такой домик для меня на своем фермерском участке»

«Мне 16 и мы с друзьями только что закончили сооружение нашего домика на дереве»