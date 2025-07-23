10 ляпов, которые зрители заметили быстрее режиссеров

А вы часто замечаете ляпы в фильмах? Или настолько увлечены сюжетом, что не обращаете внимание на ошибки? Кажется, что мы порой годами смотрим фильмы и сериалы, даже не замечая киноляпы, сюжетные дыры и другие недочеты. Какие-то из них можно увидеть невооруженным глазом, а какие-то — только зная сюжет.

Мы внимательно пересмотрели культовые фильмы и сериалы, сделали множество стоп-кадров и хотим показать вам несколько киноляпов, которые действительно заслуживают внимания. Некоторые из картин совсем свежие, а какие-то вышли на экраны уже давно.