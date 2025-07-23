10 ляпов, которые зрители заметили быстрее режиссеров
А вы часто замечаете ляпы в фильмах? Или настолько увлечены сюжетом, что не обращаете внимание на ошибки? Кажется, что мы порой годами смотрим фильмы и сериалы, даже не замечая киноляпы, сюжетные дыры и другие недочеты. Какие-то из них можно увидеть невооруженным глазом, а какие-то — только зная сюжет.
Мы внимательно пересмотрели культовые фильмы и сериалы, сделали множество стоп-кадров и хотим показать вам несколько киноляпов, которые действительно заслуживают внимания. Некоторые из картин совсем свежие, а какие-то вышли на экраны уже давно.
Прическа профессора Квиррела в «Гарри Поттер и философский камень»
Как мы знаем, в голове у профессора Квиррелла «живет» Волан-де-Морт. Когда он снимает тюрбан, мы видим, что он абсолютно лысый. Но вот в одном из кадров в Хогвартсе внимательные зрители рассмотрели выглядывающую из-под головного убора шевелюру.
Коробки у Габи в «Отчаянных домохозяйках»
В сериале целых восемь сезонов. Неудивительно, что за такое количество эпизодов какие-то ляпы все-таки прокрались на экран. Например, в 1 сезоне 4 серии коробка у Габи в руках постоянно меняет положение, хотя сама девушка при этом не двигается.
Номер квартиры в сериале «Друзья»
так это ж известный факт. сначала номер был 5, потом создатели поняли, что на том этаже он не может быть 5 и поменяли. странные какие-то фанаты, кто этого не знает
Фанаты культового сериала в недоумении: «В какой же все-таки квартире живут друзья?» Дело в том, что номер на двери постоянно меняется. Судя по другим кадрам, правильная цифра все же 20, потому что на двери у парней висит цифра 19.
Подголовники в разных фильмах и сериалах
Ради эффектного кадра киношники часто прибегают к уловкам. Наверняка вы не замечали, что во многих фильмах просто отсутствуют подголовники. Конечно, это сделано ради красивой картинки. А еще это своеобразная дань старому кинематографу. Дело в том, что раньше в машинах и вовсе подголовников не было.
Непонятки с распределяющей шляпой в «Гарри Поттер и философский камень»
Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Актрису зовут Элинор Коламбус. Это дочь режиссера Криса Коламбуса. Думаю, что дальше не надо ничего объяснять.
Судя по книге, профессор Макгонагалл вызывает учеников по алфавиту. В фильме же этот порядок нарушен — первой вызывают Гермиону. Далее шляпа распределяет героев, которые важны по сюжету: Драко Малфой, Рональд Уизли и, конечно же, Гарри. Но среди них неожиданно появляется Сьюзан Боунс — девочка, которая практически не играет никакой роли в сюжете. Зачем и почему так поступили киношники — загадка.
Вентиляция в «Крепком орешке»
размер сечения канала вентиляции зависит от того, сколько требуется воздуха доставить или забрать, я и по более видела каналы, тем более это многоэтажка Накатоми Плаза. Крепятся к потолку они тоже будь здоров как, а вот насчёт поползли там и не изгваздаться - это да, но и герой Уиллиса грязный как черт
Во многих фильмах создатели помещают героев в вентиляционные шахты, по которым можно проползти. Однако на самом деле такие конструкции вряд ли выдержат вес взрослого человека. Ну и конечно, чаще всего они не такие широкие. А такой крупный мужчина, как Брюс Уиллис, вряд ли бы там поместился.
Сотовая вышка в «Великолепном веке»
Тут и без объяснений все понятно. В культовый сериал «Великолепный век» прокрался забавный киноляп: на заднем плане видно современную вышку связи, которая никак не вписывается во времена Османской империи XVI века.
И другие предметы в этом же сериале
Или другой кадр. Дочь Сулеймана и Хюррем, Михримах, встретилась в саду с красавчиком Бураком и попросила его собрать ей спелых слив. Внимательный зритель заметит оставшуюся в кадре стремянку, которую, скорее всего, просто забыли убрать киношники.
«Чужак» в «Пиратах карибского моря»
В фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» внимательные зрители заметили неожиданный киноляп. На борт корабля каким-то образом попал наш с вами современник. Он стоит в кадре, одетый в ковбойскую шляпу, очки и белую футболку. Это — член съемочной группы, который непонятно как попал в кадр.
Газета в «Гладиаторе»
В первом "Гладиаторе" был самолет. Во втором просто пошли по тому же пути.
В «Гладиаторе II» есть сцена, где герой Тима Макиннерни спокойно сидит в римском кафе, потягивает утренний чай или кофе и... читает газету. Есть только одна проблема: действие фильма происходит в 200 году, когда о печатной прессе еще и не мечтали — она появилась только через 1400 лет. В те времена в Риме существовал свой способ распространения новостей: текст высекали на камне и выставляли на всеобщее обозрение.
Замечали ли какие-то из этих ошибок? А что насчет других? Как насчет знаменитого стаканчика из кофейни в «Игре престолов»? Вот еще несколько ляпов, которые мы дружно проморгали.
Комментарии
Про Гарри Поттера - это вообще не загадка, персонажа играла дочь режиссера этой части Криса Коламбуса, Элинор. Поэтому ей и такая честь-мелькнуть среди основных персонажей))
Меня не трогают передвижения коробок или смена прически в кадре.
А вот отчаянное перевирание исторических эпох, древние греки в средневековых доспехах и прочее, включая смену рас гг, вот это да, бесит