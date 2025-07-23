10 ляпов, которые зрители заметили быстрее режиссеров

Кино
3 часа назад

А вы часто замечаете ляпы в фильмах? Или настолько увлечены сюжетом, что не обращаете внимание на ошибки? Кажется, что мы порой годами смотрим фильмы и сериалы, даже не замечая киноляпы, сюжетные дыры и другие недочеты. Какие-то из них можно увидеть невооруженным глазом, а какие-то — только зная сюжет.

Мы внимательно пересмотрели культовые фильмы и сериалы, сделали множество стоп-кадров и хотим показать вам несколько киноляпов, которые действительно заслуживают внимания. Некоторые из картин совсем свежие, а какие-то вышли на экраны уже давно.

Прическа профессора Квиррела в «Гарри Поттер и философский камень»

Как мы знаем, в голове у профессора Квиррелла «живет» Волан-де-Морт. Когда он снимает тюрбан, мы видим, что он абсолютно лысый. Но вот в одном из кадров в Хогвартсе внимательные зрители рассмотрели выглядывающую из-под головного убора шевелюру.

Коробки у Габи в «Отчаянных домохозяйках»

В сериале целых восемь сезонов. Неудивительно, что за такое количество эпизодов какие-то ляпы все-таки прокрались на экран. Например, в 1 сезоне 4 серии коробка у Габи в руках постоянно меняет положение, хотя сама девушка при этом не двигается.

Номер квартиры в сериале «Друзья»

Зелёный бургер
1 день назад

так это ж известный факт. сначала номер был 5, потом создатели поняли, что на том этаже он не может быть 5 и поменяли. странные какие-то фанаты, кто этого не знает

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Фанаты культового сериала в недоумении: «В какой же все-таки квартире живут друзья?» Дело в том, что номер на двери постоянно меняется. Судя по другим кадрам, правильная цифра все же 20, потому что на двери у парней висит цифра 19.

Подголовники в разных фильмах и сериалах

ИньЯна
1 час назад

В моей машине нет подголовника, чтобы ребёнку! было лучше видно

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Ради эффектного кадра киношники часто прибегают к уловкам. Наверняка вы не замечали, что во многих фильмах просто отсутствуют подголовники. Конечно, это сделано ради красивой картинки. А еще это своеобразная дань старому кинематографу. Дело в том, что раньше в машинах и вовсе подголовников не было.

Непонятки с распределяющей шляпой в «Гарри Поттер и философский камень»

Роман Елагин
24 минуты назад

Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Актрису зовут Элинор Коламбус. Это дочь режиссера Криса Коламбуса. Думаю, что дальше не надо ничего объяснять.

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Судя по книге, профессор Макгонагалл вызывает учеников по алфавиту. В фильме же этот порядок нарушен — первой вызывают Гермиону. Далее шляпа распределяет героев, которые важны по сюжету: Драко Малфой, Рональд Уизли и, конечно же, Гарри. Но среди них неожиданно появляется Сьюзан Боунс — девочка, которая практически не играет никакой роли в сюжете. Зачем и почему так поступили киношники — загадка.

Вентиляция в «Крепком орешке»

Чертово_колёсико
1 день назад

размер сечения канала вентиляции зависит от того, сколько требуется воздуха доставить или забрать, я и по более видела каналы, тем более это многоэтажка Накатоми Плаза. Крепятся к потолку они тоже будь здоров как, а вот насчёт поползли там и не изгваздаться - это да, но и герой Уиллиса грязный как черт

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Во многих фильмах создатели помещают героев в вентиляционные шахты, по которым можно проползти. Однако на самом деле такие конструкции вряд ли выдержат вес взрослого человека. Ну и конечно, чаще всего они не такие широкие. А такой крупный мужчина, как Брюс Уиллис, вряд ли бы там поместился.

Сотовая вышка в «Великолепном веке»

Тут и без объяснений все понятно. В культовый сериал «Великолепный век» прокрался забавный киноляп: на заднем плане видно современную вышку связи, которая никак не вписывается во времена Османской империи XVI века.

И другие предметы в этом же сериале

Или другой кадр. Дочь Сулеймана и Хюррем, Михримах, встретилась в саду с красавчиком Бураком и попросила его собрать ей спелых слив. Внимательный зритель заметит оставшуюся в кадре стремянку, которую, скорее всего, просто забыли убрать киношники.

«Чужак» в «Пиратах карибского моря»

В фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» внимательные зрители заметили неожиданный киноляп. На борт корабля каким-то образом попал наш с вами современник. Он стоит в кадре, одетый в ковбойскую шляпу, очки и белую футболку. Это — член съемочной группы, который непонятно как попал в кадр.

Газета в «Гладиаторе»

В «Гладиаторе II» есть сцена, где герой Тима Макиннерни спокойно сидит в римском кафе, потягивает утренний чай или кофе и... читает газету. Есть только одна проблема: действие фильма происходит в 200 году, когда о печатной прессе еще и не мечтали — она появилась только через 1400 лет. В те времена в Риме существовал свой способ распространения новостей: текст высекали на камне и выставляли на всеобщее обозрение.

Замечали ли какие-то из этих ошибок? А что насчет других? Как насчет знаменитого стаканчика из кофейни в «Игре престолов»? Вот еще несколько ляпов, которые мы дружно проморгали.

Комментарии

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Лика Безумная
2 часа назад

Про Гарри Поттера - это вообще не загадка, персонажа играла дочь режиссера этой части Криса Коламбуса, Элинор. Поэтому ей и такая честь-мелькнуть среди основных персонажей))

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Конфуз
1 час назад

Меня не трогают передвижения коробок или смена прически в кадре.
А вот отчаянное перевирание исторических эпох, древние греки в средневековых доспехах и прочее, включая смену рас гг, вот это да, бесит

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