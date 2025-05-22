15+ киноляпов, которые мы все дружно пропустили

Как отметили некоторые внимательные зрители, во время одной из сцен фильма «Маленькие женщины» можно заметить современного вида бутылку с водой за спиной персонажа Тимоти Шаламе.

Некоторые предполагают, что бутылка с водой, о которой идет речь, на самом деле является гидрофлягой. Ясное дело, что такой современной бутылки с водой не было в продаже в 1863 году, когда происходили события фильма.