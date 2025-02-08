14 неочевидных киноляпов, которые мы пропустили в наших любимых фильмах

Даже самые преданные поклонники кино не всегда замечают киноляпы в любимых фильмах. Однако внимательные зрители могут разглядеть, как случайные ошибки, допущенные на съемочной площадке, порой остаются незамеченными и попадают в финальный монтаж, оказываясь на экранах.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

В одной из сцен героиня Натальи Варлей отчаянно бьет туфлей по двери, пытаясь выбраться из комнаты. Каблуки оставляют на двери следы, которые в следующих кадрах, разумеется, бесследно исчезают.

Также вспомним еще одну сцену. Голодная Нина ест булочку и фрукты, пока Трус, Балбес и Бывалый развлекают ее песней. За несколько минут, пока герои танцуют и поют, героиня успевает съесть целую кучу еды, оставив тарелки пустыми.

«Джентльмены удачи»

В одной сцене Доцент сидит и отбивает камнем свои брюки, которые из-за цемента напрочь затвердели. В этот момент рядом с ним можно заметить довольно крупный камень. Но мгновение спустя булыжник куда-то пропадает.

«Москва слезам не верит»

Сначала мы видим рядом с героиней Алентовой раскрытую сумку, из которой выглядывает часть платка. Потом нам показывают Гошу, а затем снова Катерину. Только сумка рядом с ней уже закрыта. Потом начинается диалог героев, и чудесным образом в сумке снова появляется платок, хотя женщина и не двигалась особо.

Когда Люда делает последние штрихи в макияже, у нее в ушах голубые серьги, а потом на их месте уже красуются белые клипсы.

«Человек-амфибия»

© Человек-амфибия / Ленфильм Strizh3109 6 часов назад Если учесть что все съёмки делались без дублёров, то как лежит главная героиня вообще не важно. Этот фильм даже в Голливуде побоялись переснять и до сих пор считают одним из самых технически сложных и красивых фильмов с подводными съёмками. - - Ответить

В этом фильме стоит обратить внимание на эпизод, в котором Гуттиэре бросается в воду и на нее нападает акула. Девушку, потерявшую сознание, тянет на песчаное дно, и она «приземляется» спиной вниз. Однако в следующем кадре она уже лежит на боку. Когда же к ней подплывает Ихтиандр, героиня вновь лежит на спине, но уже в водорослях, а не просто на песке, как было до этого.

«Девчата»

© Девчата / Мосфильм Ирина Бекетова 12 часов назад Если бы скрупулёзно/точно показывали, как герои едят, всё пережёвывают, фильм длился бы… монтаж, вообщё-то. А как же показывают свадьбу, через секунду музыкальной паузы уже невеста с коляской, потом в школу ребёночка ведёт. Вот Санта-Барбара в этом вопросе идеал, там целую серию герои пьют чай. - - Ответить

Аппетит у Тоси Кислицыной, судя по бутерброду, что надо. За пару секунд огромная половина батона уменьшается на две трети. Как такое вообще возможно?

«Служебный роман»

Вспомним беседу Людмилы Прокофьевны с Новосельцевым. Женщина, видимо, невероятно нервничала при своем подчиненном и никак не могла определиться, застегнуть или расстегнуть ей свой пиджак. В одном кадре он нараспашку, а буквально через несколько секунд он оказывается застегнутым на все пуговицы. Чудеса.

А когда Ольга Рыжова идет к электричке, в руках она держит зонт. Но вместе со сменой кадров меняется и его ручка. Сначала зритель видит, что она круглая, а потом вдруг становится продолговатой.

«Карнавальная ночь»

В эпизоде с исполнением песни «Пять минут» героиня Людмилы Гурченко выходит из-за часов. В этот момент на сцене по обе стороны циферблата сидели музыканты. Рядом с цифрой 9 находились два скрипача. Но потом, когда парней показывают крупным планом, мы видим, что они вдруг стали трубачами, да еще и поменялись местами. А брюнет успел еще и сменить прическу.

В запоминающемся эпизоде с Серафимом Ивановичем и зонтиком тоже не обошлось без киноляпа. Что-то странной происходит с красной лентой, которая в какой-то момент непонятным образом появляется в кармане Огурцова.

«Любовь и голуби»

В одной сцене фильма мы увидели количество дней, оставшихся до районного смотра самодеятельности, — на афише указано «69». А чуть позже, когда женщины вытеснили дядю Митю с площадки для танцев к скамейкам, время, видимо, сильно ускорилось — дней осталось уже 65.

«Самая обаятельная и привлекательная»

Когда Надя по заданию Сусанны заполняет анкеты для последующей обработки на ЭВМ, перед ней лежат желтые и зеленые листы бумаги. В следующем кадре у нее в руках уже почему-то белый лист.

«Бриллиантовая рука»

Главный герой киноленты, Геша, по сюжету отправляется в круиз на теплоходе. Однако его прическа меняется с разительной скоростью: то на голове у него растрепанные кудри, то гладкая, аккуратно уложенная прическа. Скорее всего, фильм снимали в несколько дублей, и при монтаже эта разница стала заметной.