20+ историй о том, что скупой платит дважды, если не трижды
Стремление к экономии иногда доходит до абсурда, превращая обычную жизнь в череду комичных и, порой, очень нелепых ситуаций. От свекровей, которые скупают то, что даром не нужно, ведь «акция же», до матерей, предпочитающих веник пылесосу. Мы собрали 20+ историй, которые доказывают: жизнь полна забавностей, а скупость действительно может обернуться неожиданными последствиями.
- Разбирает муж стиралку и орет: «Куда вешать твои бриджи?» Странно, я же их не стирала. Подхожу, смотрю — точно, вроде они. Только серые, а мои коричневые. И покраситься так равномерно не могли, что за дела такие. И тут меня осеняет: это же я решила сэкономить на химчистке и закинула чистошерстяные брюки мужа в стиралку. И они сели сантиметров на 30! Сейчас пишу, пол первого ночи, смеюсь, аж хрюкаю. А муж разозлился, взял подушку и ушел в другую комнату спать. © gunko_inna1313
- Парень на день рождения подарил мне машину. Старую, покоцанную, но все равно же машину! Пришел такой с коробочкой, в которой лежали ключи. Я даже расплакалась от счастья. А через неделю выяснилось, что он просто взял тачку на время у друга, который занимался продажей таких машин. Сказал: «Ты же хотела навыки восстановить? Вот, поездила — это и был подарок».
- Начала общаться с парнем по переписке. И вот он вдруг ляпает: «А сделай мне 3 кг сельди под шубой и 3 кг оливье!» Мол, снимает квартиру с парнями, женщин нет, готовить некому на праздник. Все за мой счет, конечно, «по-дружески». Я прибалдела и отказала. И, прикиньте, что учудил: он пишет мне, мол, а я купил тебе лампу в подарок (фото коробки приложил), только переведи мне столько-то денег, тогда я ее отдам. Я надеюсь, ты не меркантильная девушка? Не знаю, что это было, но тут же заблокировала. © Lisenok21 / ADME
- Всегда ношу в сумке старенькую авоську, лет в 16 у дедушки стащила ее. Как же радует тот момент, когда рвется ручка на пакете! К слову сказать, это бывает частенько, ведь от жадности покупаю один пакет и пихаю все в него. Так вот, я всегда с умным видом достаю авоську, перекладываю продукты и еще поворчу, что нет ничего лучше хорошо забытого старого. © Не все поймут / VK
- Муж подруги не разрешал ей в начале зимы свитер купить. Говорил: «Подожди, зима закончится и он будет стоить в 3 раза дешевле. Обидно же будет! Так что жди скидок, тогда и купишь». А то, что мерзнет она сейчас, так можно стареньким шарфом укутаться и вперед, в солидную фирму на работу.
- Моя свекровь — жутко экономный человек. И со временем эта экономия приобретает уже патологическую форму. А недавно вообще достигла своего апогея. У нее нет посудомоечной машины, но она купила 5 пачек средства для посудомоек, потому что на них была акция! На вопрос, мол, на кой оно вам, ответила: «Так дешево же, вдруг когда-нибудь решу купить посудомойку, а на средство для нее акции не будет». © Подслушано у девушек / VK
- Мой знакомый держит у раковины почти пустую бутылку средства для мытья посуды и никогда не доливает в нее мыла больше, чем на 1,5 см, чтобы создать у всех иллюзию, что средство заканчивается. Оказывается, если люди видят полную бутылку, они используют его слишком много. Если же они видят, что средство почти закончилось, они льют чуть-чуть. © greenwallaby / Reddit
- У моей родственницы был муж, который закатывал натуральные скандалы, если она покупала любую косметику дороже доллара. Хотя работала и неплохо зарабатывала в семье именно она. На одежду, еду и прочее тоже были похожие лимиты, так что можете представить, как она выглядела после 6 лет брака: неухоженная тетка в каких-то странных вещах с чужого плеча. При этом экономный муж неиронично упрекал ее за то, что она... выглядит хуже голливудских звезд. Серьезно! У меня чуть челюсть не отвалилась, когда я услышала его искреннее возмущение: «Вот посмотри, Кира Найтли — твоя ровесница! А как она выглядит, и как ты — не стыдно?!...» © A***serebra / Pikabu
- У моей мамы есть привычка экономить. Наверное, это все из-за того, что раньше мы бедно жили и на все не хватало денег. Ругается, если папа не выключает свет, пересчитывает до копейки коммуналку каждый месяц. И вроде сейчас денег достаточно, да и я регулярно помогаю. Но привычки «бедности» остались. Из недавнего: подарила ей на день рождения пылесос. Так мама отдала мне его обратно. Сказала, что он бессмысленный, только электроэнергию жрет. Справлялась столько лет веником — и дальше будет, зато бесплатно. © Палата № 6 / VK
- Бывший мне как-то говорит: «Бери бумагу, ручку и пиши, что у тебя лежит в косметичке, с ценами». Я, конечно, сказала, что это странно. Ну ладно, написала. И не сказать, что у меня прямо дорогая косметика. А он посмотрел на этот список и говорит: «Если хочешь за меня замуж, эти расходы надо урезать втрое. Мне машина дешевле обходится». Вообще-то, спасибо, но уже не хочу.
- Стало невозможно пить воду из крана. Муж предложил ездить набирать на ручье — мол, бесплатно. Я говорю: это заморочено очень. Собери 20 бутылок по 5 литров, вытащи в машину, 40 минут в одну сторону, там набирай воду, потом все паковать обратно, тащить домой. Минус полтора часа жизни, топливо и силы, особенно спину жалко, бутылки эти везде дома. Говорю: «Давай закажем воду домой и все — всего-то примерно 10$ в месяц и спина целая». Ну куда там — я ничего не понимаю, я расточительная... Такие вот разные подходы. © Подслушано / VK
- В колледже у меня был сосед по комнате, который однажды вечером приготовил всем соседям спагетти и хвастался, как дешево они ему обошлись. Вкус был не фонтан. А он хвастался, мол, мы тратим деньги впустую, а он нашел отличный способ сэкономить: «Я купил большую банку томатной пасты и использовал ее вместо того соуса, что вы вбухиваете». То есть он ничего в пасту не добавлял. Ни чеснока, ни специй, ни даже соли и перца. Просто кинул прямо из банки поверх готовых макарон. Ни мяса, ни сыра, ни специй. © yakusokuN8 / Reddit
- Несколько лет назад отдавала большой мешок, 14 кг, корма для собак, использовала только кило и собаке не подошел. Дала объявление, пишет одна женщина, вроде договорились, и я спрашиваю: «А когда сможете забрать?» А она мне: «Вы же сказали, бесплатно, а придется ехать к вам и деньги тратить, вы отдаете, вы и привозите». Думала, я что-то недопоняла, а она продолжает:" Он же вам не нужен, значит, транспортировка за ваш счет".
- Решила накопить деньги на поездку мечты и взялась за экономию по полной программе. Кофе и чай теперь только дома или на работе — там бесплатно. Такси исключила, больше хожу пешком или езжу на транспорте. Обеды ношу с собой в контейнерах, никакой доставки и ресторанов. Вроде бы не такие уж и жертвы ради мечты, а расходы сократились в разы, и накопления начали расти. Но самое неожиданное — это то, как я себя почувствовала через месяц такого режима! Из-за постоянной ходьбы тело подтянулось, с домашней едой ушли лишние сантиметры, живот стал плоским, кожа чище, сон крепче. Я реально стала выглядеть и чувствовать себя лучше! Теперь понимаю, что в свою долгожданную поездку отправлюсь не просто с деньгами, а в обновленной версии себя. И вот это точно лучший бонус! © Не все поймут / VK
- Я встречался с девушкой, которая повторно использовала полиэтиленовую пленку. Она заворачивала в нее сэндвичи или что-то еще, а потом тщательно протирала пленку губкой, высушивала, аккуратно складывала и убирала. Я спросил ее, почему бы просто не купить пластиковые контейнеры, а она ответила, что это слишком дорого, и что она купила рулон пленки больше двух лет назад, и он использован лишь наполовину. © BobNoel / Reddit
- У меня заболело правое плечо, даже чашку не могла держать в руке. Записалась в поликлинике к неврологу, прием через 2 недели. В это же время у знакомых заболела собачка и они потратили кучу денег на ее восстановление. И я поняла, какая же я жмотка — записалась в платную клинику, прошла обследование. Правда, плечо у меня прошло не скоро, но я чувствовала себя человеком, наравне с маленьким йорком. © Neroza Rozochka / Dzen
- Однажды с сестрой решили зайти в комиссионный магазин. Приближалась зима, и она искала зимнее пальто. Нашла красивое, качественное, с большим пушистым воротником. Оно выглядело как новое, а на ценнике было указано: «один доллар». Я подумал: «Круто, да оно как новенькое!», а сестра сказала: «Посмотрим, сторгуюсь ли я на половину суммы». © Guy Granger / Quora
- Последние два года нашего с бывшим мужем 30-летнего брака у него была любовница. Я как это всегда бывает, ничего не замечала, но да не об этом. Зато позднее, когда мы уже делили имущество после развода, на суде всплыло, какие бывший дарил подарки своей нежной подруге. Я часто ездила в Финляндию, и дома стояли обычно два пакета финского стирального порошка по 10-15 кг. Так бывший тайком отсыпал из них в пакетик, и носил это своей возлюбленной в подарок. © Ирина Б. / Dzen
- Зачастила в гости приятельница. Хорошая девушка, но немного беспардонная. Как ни придет, просится в душ сходить под разными предлогами. В последнее время мне приходится экономить, и мне немного жалко мои дорогие шампуни и гели. Может, это и не слишком красиво, но я в пару пустых флаконов от дорого средства налила дешевый шампунь и вручаю без зазрения совести гостье. Как говорится, надо и меру знать. © Подслушано у девушек / VK
- Сын живет в другой стране. Любит стильные прически, но недавно жене по мессенджеру жаловался, что стричься ужасно дорого, и он купил себе машинку для стрижки волос — теперь будет стричь себя сам. Через полчаса прислал фото своей стрижки налысо и подписал: «Сначала все было хорошо, но потом что-то пошло не так». © PolAnd1234 / Pikabu
- У меня на работе была сослуживица, которая все время жаловалась на нехватку денег, мол, сын не работает, на шее сидит. Я несколько лет носила для нее еду на работу — жарила сырники с утра, сама ими завтракала, а ей в лоточек клала, так же было и с котлетами, и с другими блюдами. А чтобы никто не догадался, клала ей контейнер прямо в шкафчик. Она поест и грязный лоточек в мой шкафчик вернет. А потом я узнала, что она за это время отгрохала дачу. © Матильда / Dzen
- Знакомый в аквапарке в шкафчике забыл недопитую бутылку минералки. На следующий день поехал ее забирать. Жаловался, что не отдали. © Ольга / Dzen
- Когда я была подростком, в моде были брови-ниточки. А я была модной чикулей и вот уже много лет занимаюсь тем, что стараюсь отрастить брови обратно. Трогаю их по минимуму — выщипываю волоски, которые ну вот совсем точно лишние. Пару месяцев назад смотрю в зеркало: все, отрастила вполне приличные брови. Теперь нужно сходить к бровисту, чтобы он сделал красивую форму и уложил. И... Короче, я пожалела денег, купила химию для укладки бровей и сама все сделала. А через две недели решила повторить и сожгла брови в ноль. Часть волосиков остались на салфетке, которой я снимала состав. Теперь пойду снова отращивать. © Ilovebeef / Pikabu
Что ж, кажется, экономия — это целое искусство, в котором легко перепутать бережливость с абсурдом! Какая из этих историй о нелепой жадности или, наоборот, о разумной экономии впечатлила вас больше всего? Делитесь в комментариях: какие «лайфхаки» ваших знакомых заставили вас воскликнуть «Скупой платит дважды!»?
