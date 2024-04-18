18 человек, которые в чемпионате по жадности могли бы сидеть в жюри

Есть люди, которые могут на первых встречных ползарплаты потратить, а есть те, кто и для близких не готов раскошелиться. У таких жадюг зимой снега не допросишься, а уж на угощение чаем с печеньками и вовсе рассчитывать не стоит. Люди, в сердцах которых скряги оставили неизгладимый след, рассказали о самых вопиющих случаях жадности.