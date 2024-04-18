18 человек, которые в чемпионате по жадности могли бы сидеть в жюри
Народное творчество
24 минуты назад
Есть люди, которые могут на первых встречных ползарплаты потратить, а есть те, кто и для близких не готов раскошелиться. У таких жадюг зимой снега не допросишься, а уж на угощение чаем с печеньками и вовсе рассчитывать не стоит. Люди, в сердцах которых скряги оставили неизгладимый след, рассказали о самых вопиющих случаях жадности.
- Переехали в новый микрорайон, с транспортом там было пока глухо. Муж ездил на машине, а я каждый день пешком по 5 км туда-обратно ходила на работу. Наступила зима, на работе тухлый сезон, и у меня порвались зимние ботинки. Осмелилась попросить у мужа денег, а он мне такой: «Вот когда заработаешь, тогда и купишь». И ладно бы у меня запросы какие-то были нереальные, но нет: трех тысяч мне бы вполне хватило на удобные валеночки. Короче, мама, увидев меня в кедах в январе, ужаснулась и купила мне нормальную обувь. Я пришла домой и расплакалась. Я всегда рассматривала институт брака с точки зрения помощи и заботы, так, как привыкла видеть это в своей семье. В тот же день подала на развод. Три косаря — вот какой оказалась цена наших отношений. © Murphy333 / Pikabu
- Встречаемся 2 месяца. Была у него дома 3 раза. Живет он один, но в жизни не предложит чай попить или поесть, даже если знает, что я голодная. Говорит: «У меня тут не кафе!» или «Ничего нет!», хотя на столе лежит хлеб, конфеты и прочее. В первый раз такое вижу, если честно... Уже думаю: «Если он такой жадный до еды, то потом будет всем меня попрекать. Может, сейчас расстаться и не мучиться?» © Как мы расстались... / VK
- Подруга пошла на свидание с мужиком с сайта знакомств. Он настоял на ресторане, мол, устал с работы, посидеть бы. Ну пошли. Она взяла кофе и салат. Поели, и он ее спрашивает: «К тебе или ко мне?» Подруга глазками хлоп-хлоп, мол, никуда не поеду. А чувак ей и выдал тираду о том, что она — никому не нужная разведенка с прицепом, и он так и знал, что зря на нее потратил время и аж целых ₽ 700 (на тот момент счет не оплачен был). И «кормить я тебя не собираюсь просто так!», и что-то еще там было... А сам встает и боком так медленно пытается свалить. Пока подруга приходила в себя, он под шумок двигался к выходу (хотя наел не на один косарь). Но, видимо, официант схему распознал и удержал товарища. Подруга моя молча за свое заплатила и ушла. © Anastas*** / Pikabu
- У меня есть ребенок. И был мужчина, с которым мы жили вместе 4 года. Недавно он решил прекратить отношения и съехал от нас. С собой забрал подаренные сыну игрушки: 2 радиоуправляемые машинки, мягкого жирафа и игрушечный лук. Надеюсь, он хотя бы забрал их себе, а не для того, чтобы передарить следующему ребенку. © Подслушано / VK
- Знала одно мужчину, он был очень жмотистый. Ему как-то подарили ботинки на размер меньше, так он в них ходил каждый день: пальцы сгибал на ногах и ходил. Правда, ботинки у носка деформировались, раздулись. Он сам мыл машину свою из ведра, и зимой и летом. А на могилу своего отца заказал памятник весом 100 кг, за доставку и установку платить отказался, сам на своем горбу его тащил. В итоге свалился с грыжей позвоночника на месяц. При этом он был высокооплачиваемый госслужащий, начальник. © Ir33 / Pikabu
- Узнала, что мой отчим подарил на свадьбу моей троюродной сестре очень крупную сумму денег. Дело было в деревне, там просто все ахнули. Он чувствовал себя героем вечера! Представляю его самодовольную улыбочку при этом... А на следующий день отчим попросил эти деньги обратно. Аргумент железный выкатил: «И так денег нет, да еще и на бензин потратился!» Ему молча отдали. © Подслушано / VK
За 4 года - 4 подаренные игрушки, наверняка на ДР "дарил"...😠😠😠
-
-
Ответить
- Знакомый снял квартиру, аренду согласовали. Там унитаз был с трещиной, на кухне раковина ржавая, да и обои старые отваливались везде. Знакомый с хозяином переговорил, что раковину и унитаз поменяет, обои переклеит за свои деньги. Договоренность была на словах, естественно. Чеки от раковины и унитаза сохранил и убрал, с расчетом, что потом хозяин скидку на аренду сделает. Старые раковину и унитаз запаковал пленкой и вынес на балкон, чтоб не попахивало. Через месяц после мини-ремонта пришел хозяин, посмотрел и такой: «Теперь будешь платить на $ 10 больше, квартира-то хорошая, оказывается!» Знакомый поругался сперва, а потом решил все же съезжать, уже из принципа. Ну и, естественно, в день выезда снял новую раковину и забрал новый унитаз. Хозяин, когда увидел это, ругань устроил, на что знакомый ему показал чеки на сантехнику и ушел. © Toxictofa / Pikabu
- Племяннику требовалась срочная операция за границей. Я организовала сбор средств, писала в фонды, взяла 2 больших кредита. Сейчас с мальчиком все хорошо, помогаю как могу. Недавно в разговоре с сестрой узнала, что у нее был вклад, но она его не снимала из-за процентов. Даже если не считать эти проценты, денег бы хватило и на операцию, и на реабилитацию. Не описать словами мои чувства! Мне не жалко денег, но я не понимаю, о чем она думала? Мы ведь могли и не успеть. © Подслушано / VK
- Знакомая снимала квартиру. Однажды позвонил хозяин, мол, заедет ненадолго. Приехал этот чудак и выкрутил лампочку в туалете. Знакомая в шоке. А он и говорит: «Просто у меня дома лампочка перегорела, надо заменить». То есть купить лампочку в магазине у дома ему денег жалко, а ехать через весь город, потратившись на проезд, нет.
- Мне 25 лет. Я живу в доме родителей и до недавнего времени платил им $ 60 в неделю за свою комнату. Но недавно я устроился на новую работу, после чего мама написала мне: «Арендная плата повышается. Теперь ты должен платить $ 150 в неделю». Я в шоке и собираюсь съехать. Если накинуть пару сотен в месяц, я смогу снять студию по размеру в 3-4 раза больше моей комнаты. А если снимать квартиру с друзьями, то я вообще в плюсе останусь. А платить $ 600 в месяц только за место для ночлега — ну такое. Похоже, жить у других людей дешевле, чем у моих родителей. © Johnnyb186 / Reddit
- Пригласил меня парень на рандеву в университетскую столовку. Выбирай, говорит, все, что твоей душе угодно. Я взяла кофе (стеснялась есть при тех, кто мне был симпатичен). Мой рыцарь взял себе полноценный обед и эклерчик с чаем. На кассе достаю свою карту (я же воспитанная девчонка, плачу за себя сама), а молодой философ без стеснения заявляет: «Ты заплати за меня, иначе у меня денег на автобус до дома не останется». © Unknown author / Pikabu
- Знакомая, разведена, есть ребенок. Стала встречаться с мужиком. У него тоже есть бывшая и сын. Живет знакомая не шибко богато. Только наготовит себе и ребенку на пару дней — этот припирается и все сжирает, а мужика прокормить — денег немало надо. И вот как-то приходит этот мужик к моей знакомой, как обычно, с пустыми руками. Увидел он у нее в холодильнике яблоки. Набрал себе, говорит: «Завтра с утра к сыну идти. Чего в магазин заходить? У тебя возьму». © Pushkanaizzer / Pikabu
«А платить $ 600 в месяц только за место для ночлега — ну такое. Похоже, жить у других людей дешевле, чем у моих родителей» — мне кажется, или родители просто хотели выселить великовозрастного сына? Мол, лети во взрослую жизнь, сыночка
-
-
Ответить
- Полгода назад невеста моего брата пригласила меня на девичник перед свадьбой. Удовольствие оказалось не бесплатным: каждой из 11 приглашенных девушек надо было скинуться по $ 650, так как праздник рассчитан на несколько дней и будет проходить в шикарном съемном доме у моря. Дороговато, но делать нечего, все скинулись. А сегодня разговариваю с братом, и он такой: «Как хорошо, что тесть заплатил за аренду дома для вечеринки, а то вам бы это влетело в копеечку!» Я чуть не подавилась! Ну и рассказала ему, что его невеста развела нас на кругленькую сумму. Братец от жадности своей будущей жены был в шоке, конечно. © dorkvader23 / Reddit
- Когда я в декрет ушла, у мужа крышу сорвало на почве экономии. Игрушки — блажь, памперсы — зло, кроватку можно из ящика комода сделать, коляску с помойки припер (я заставила выкинуть, конечно, и купила на свои деньги с рук). А когда дочке был годик, она начала сильно кашлять. Педиатр велела срочно купить ингалятор. Я мужа в аптеку гоню, а он такой: «А давай я через 3 дня все куплю — там как раз акция будет, мне рассылка приходила». Ох, как я орала! В аптеку-то он сходил, но я поняла, что не хочу так жить. И не буду. Ушла к родителям. Теперь дочке уже 7 лет, папаня с ней не видится. Наверное, на подарках экономит.
- Мать и отчим моей бывшей девушки сняли дом в среднем состоянии. Отчим — строитель, он договорился с владельцем, что сделает там ремонт взамен на хорошую цену аренды. Все отремонтировал, и сделал даже больше: полы застелил ламинатом, какие-то элементы дизайна смастерил приятные, ну, чтоб жилось в комфорте. А владелец пришел, увидел, ахнул и повысил цену аренды сразу в 3 раза, потому что жилищные условия улучшились. © SunnyFPV / Pikabu
- Мы живем с братом мужа по соседству, и часто родственник приходит что-то мастерить к нам в сарайчик, мол, тут инструменты лучше. Как-то мужа не было дома, я занималась своими делам и слышу, что брат пришел и что-то пилит. Потом подошла его жена, и он ей говорит: «Что-то „болгарка“ плохо тянет, вечно братан какую-то дешевку покупает». «Так возьми свою», — жена ему советует. А он такой: «Так у меня нет своей. Купишь — все просить начнут, поломают». Редкостный халявщик и жмот! © Палата № 6 / VK
- Дочке 17 лет. Иногда она присматривает за детьми моей сестры, которая живет по соседству. Сестренка дает ей за это € 30-40 — так у них с супругом появляется несколько часов свободного времени. Дочке нравится подрабатывать няней, да и двоюродные брат с сестрой ее обожают. Но в прошлые выходные возникла проблема. Через пару часов после того, как дочка вернулась из дома сестры, та сама мне позвонила. Дело в том, что 2 недели назад у моей племянницы был день рождения, и у них на кухне остался праздничный торт (он был какой-то необычный, и на самом празднике его почти никто из детей не ел). Пока дочь присматривала за детьми, она съела 2 кусочка. Моя сестра сказала, что ей следовало спросить, прежде чем есть торт, и он вообще-то денег стоит. Мол, мы заплатили за него € 70, с вас теперь € 20. Я пыталась отшутиться, сказав, что платить за торт не первой свежести, который уже все равно пора выкидывать, абсурд. Но сестра стоит на своем. Мне кажется, она мелочная. © Jaded-Band-5692 / Reddit
- Снимали двушку без мебели, с оторванными обоями и скрипучими полами. И достался нам очень дешево офигенный белый спальный гарнитур (кровать огромная, шкаф, комод, тумбы и трюмо). Выглядел он шикарно! Мы с помощью родителей поклеили фотообои взамен порванных, постелили ковер и палас. Так хозяйка квартиры, когда увидела все изменения, так давай ныть, что дешево сдала. Договор был на год, но уже через 10 месяцев она начала водить новых жильцов на просмотр, мол, вот какая квартира отличная! Нас уговаривала платить больше и очень была недовольна, что мы вместо этого решили съехать. Само собой, все свое имущество мы забрали! Очень хотелось сорвать фотообои, но их мы, так и быть, решили ей подарить. © NEvorona / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
13 вещей, которые мы не глядя отправляем в мусорное ведро, а люди вообще-то за них готовы деньги отстегивать
Народное творчество
5 месяцев назад
19 преображений от албанского визажиста, который круче, чем фотошоп и фильтры, вместе взятые
Дизайн
1 год назад
20+ родственничков, от которых хочется бежать, роняя тапки
Семья
2 месяца назад
Забрали по доброте душевной кошку из приюта и нашли приключения на свою голову
Животные
6 месяцев назад
17 человек, которые явно ходят в любимчиках у госпожи удачи
Народное творчество
10 месяцев назад
17 родителей рассказали о том, какие ошибки в воспитании детей не дают им спать по ночам
Семья
7 месяцев назад
15 отпетых лентяев, по сравнению с которыми вы почувствуете себя трудягами
Маразмы
1 год назад
История о том, что вслед за черной полосой в жизнь всегда с триумфом врывается белая
Писатели
1 год назад
11 звезд, чьи лица существенно меняются каждый раз, когда они худеют или поправляются
Культура
1 год назад
20 доказательств того, что аэропорт — это отдельный мир со своими правилами
Путешествия
1 год назад
Посмотрите, как выглядели 15 знаменитостей до того, как обзавелись точеными скулами
Художники
2 месяца назад
20+ человек, логика которых ушла в отрыв и даже не собирается возвращаться
Народное творчество
2 месяца назад